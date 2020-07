Es un hombre que lleva muchos años en el organismo, trabajando en la parte previsional. El intendente Walter Vuoto y el senador Matías Rodríguez lo recibieron en la Intendencia de Ushuaia. Coincidieron en volver a poner a la ANSES “al frente de todas las políticas de Seguridad Social”.

El intendente Walter Vuoto obsequió una imagen de Néstor y Cristina al nuevo titular de la ANSES en Ushuaia.

USHUAIA.- César Colantonio es el nuevo titular de la UDAI Ushuaia de la ANSES. Se trata de un hombre que lleva muchos años en el organismo, trabajando en la parte previsional. Sobre el nuevo rol que asume destacó que el principal desafío de su gestión será “poner nuevamente el ANSES junto a la gente, ya que en los últimos cuatro años se fue armando una estructura de la administración que alejó a la gente”.

El flamante directivo dijo que “en estos últimos años se bajaron programas como el Conectar, el PROGRESAR con muchas limitaciones, el PROCREAR; todos esos programas se bajaron y vaciaron de contenido a la ANSES y hoy lo que se está tratando es de volver a poner al organismo al frente de todas las políticas de Seguridad Social”.

Colantonio sostuvo que “la UDAI Ushuaia no quedó al margen de ese vaciamiento con un 30 por ciento menos de gente que lo que teníamos, por ejemplo, en el 2010 y el desafío es que con esta gente que tenemos tratar de llegar a todos los rincones de la ciudad. Vamos a tratar, junto a las políticas que lleva adelante el intendente Walter Vuoto, de hacer atenciones en los barrios y por supuesto estar cerca de la gente en este momento de mayor necesidad”.



El intendente Walter Vuoto, acompañado del senador Matías Rodríguez (quien estuvo al frente de la UDAI), se reunieron con César Colantonio donde acordaron abordar trabajos en conjunto con el Municipio y “ayudarnos entre todos, en determinadas situaciones que no estaban contempladas como el pago de asignaciones a determinados agentes que no lo recibían”.

Walter Vuoto dijo que “César Colantonio es un trabajador de muchos años de planta permanente del ANSES que conoce muy bien de las necesidades, conoce el organismo y viene formando parte de nuestro equipo hace mucho tiempo”.

Consideró, además, que “en este nuevo contexto nacional, donde lo decíamos esta mañana –por ayer- con el presidente Alberto Fernández, hay un país federal y los organismos nacionales vuelven a tener una mirada de ampliación de derechos, es un orgullo que César esté al frente de ANSES para poder articular todas esas políticas”.

Vuoto expresó que “hemos trabajado fuertemente en la articulación que va a tener con el Estado Municipal, el trabajo en los barrios, el cruce de información y padrones con la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos y el trabajo que tenemos que tener con el Estado Nacional, que por primera vez en cuatro años vamos a poder concretar esa vinculación permanente. Por todo esto estamos muy contentos y satisfechos, porque sabemos que César va a realizar un gran trabajo porque es una enorme persona con una sensibilidad social muy importante”.

En tanto, el senador nacional Matías Rodríguez recordó su paso por el organismo, indicando que “a mí me tocó ser parte de un ANSES que otorgaba derechos y también ver cómo en los últimos años con el macrismo, lamentablemente, se transformó en algo que retiraba derechos y no accedía a generarlos. En esta nueva etapa y en el marco de la pandemia, el desafío es estar más cerca que nunca de la gente y en ese sentido estamos convencidos que César Colantonio va a poder cumplir junto a todas las compañeras y compañeros del ANSES, que son formidables”.

El senador Rodríguez resaltó que “la decisión del Presidente de nombrarlo al frente de la UDAI local es más que acertada, porque es un compañero que conoce sobre la seguridad social, conoce el organismo y es una muy buena persona”.

En ese marco, refirió que “estuvimos hablando de las políticas que viene llevando adelante el presidente Alberto Fernández, del IFE, de los bonos extraordinarios, el congelamiento de cuotas de créditos, diferentes asistencias que se van a seguir otorgando a través del ANSES. También hablamos de lo que significa el PROCREAR, y las casas que fueron iniciadas durante el gobierno de Cristina Fernández, y que no fueron entregadas”.