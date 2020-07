Becas de Banco Galicia y Fundación Trauma

Banco Galicia y Fundación Trauma ofrecen becas para capacitar a profesionales de la salud. La capacitación permitirá que profesionales de la salud (médicos, enfermeros y kinesiólogos) puedan colaborar con los médicos intensivistas en la atención de pacientes graves con COVID-19.

BUENOS AIRES.- Banco Galicia acompaña a Fundación Trauma en su programa PARES (Preparación para el Aumento de la Respuesta del Equipo de Salud) para la capacitación de profesionales de la salud en cuidados intensivos y la organización de las instituciones sanitarias ante situaciones críticas.

El programa permitirá que 1.000 médicos, enfermeros y kinesiólogos de hospitales de todo el país accedan a becas de capacitación. El objetivo es que puedan estar preparados para colaborar con los médicos intensivistas en la atención de pacientes graves con COVID-19.

Los profesionales de la salud podrán acceder a las capacitaciones con contenidos avalados por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y de la Academia Nacional de Medicina. La distribución de las becas se definirá también por los criterios consensuados con el Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades sanitarias locales. En condiciones de normalidad, la relación médico-paciente en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) es de 1 médico/a cada 7 camas y la de enfermería es de 1 enfermero/a cada 2 camas, mientras que gracias al programa se incrementará la capacidad haciendo depender 4 médicos no intensivistas capacitados de un intensivista, que podrían tener a cargo 6 pacientes. De esta manera, la capacidad de atención se multiplicaría por 2.4.

Fabián Kon, CEO de Banco Galicia, declaró: “Estamos convencidos que este ambicioso programa de capacitación va a contribuir a mejorar los indicadores de contagio en personal de salud ayudando a #Cuidar a los que nos cuidan, dejando además capacidades instaladas en las instituciones sanitarias”.

“La pandemia de COVID-19 genera un impacto directo en la capacidad instalada de los sistemas de salud no sólo en Argentina sino en el mundo. Para contribuir en este contexto, Fundación Trauma desarrolló el Curso PARES con la idea de fortalecer a los equipos de salud, incrementando la capacidad de cuidado de pacientes críticos. El objetivo es complementar la inversión realizada en infraestructura a través de la capacitación de los profesionales no intensivistas, gracias a la articulación público-privada”, expresó el Presidente de Fundación Trauma, Jorge Neira.

Información complementaria

En cuanto la crisis por la pandemia se hizo presente en nuestro territorio, Banco Galicia rápidamente re adecuó su Programa de Ayuda a Hospitales y Centros de Salud a través del cual lleva brindando asistencia a más de 58 instituciones a lo largo y ancho de todo el país, efectuando un desembolso que hasta el día de hoy asciende a 75 millones de pesos para hacer frente a las necesidades sanitarias más urgentes. Para esto, El Banco trabajó en conjunto con las autoridades sanitarias de la Nación y de diferentes Mmunicipios, para asegurar la coordinación de los esfuerzos y la utilización más eficiente de los fondos. En esta etapa incorporó la asistencia a 10 nuevos municipios de la provincia de Buenos Aires que se suman a los 21 municipios y 12 provincias del país donde ya realizó inversiones. Las nuevas localidades son Almirante Brown, Ensenada, Hurlingham, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Pilar, Quilmes, San Fernando y José C. Paz, como destinatarios de esta nueva inversión en salud.

Seamos uno

Adicionalmente a este desembolso en salud, Banco Galicia lanzó una propuesta solidaria dentro de su programa de beneficios Quiero!, e invitó a sus clientes a colaborar con la campaña #SeamosUno, impulsada por un grupo plural y multisectorial con el objetivo de brindar una caja de alimentos y productos de higiene a un millón de familias en situación de vulnerabilidad de la Ciudad del Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Así, los clientes realizaron 8.500 canjes de puntos y el Banco duplicó la contribución que ellos hicieron a lo largo de un mes, alcanzando la suma de más de $12.300.000, lo que permitió entregar más de 12.300 cajas a familias en situación de extrema vulnerabilidad.