Pablo Vidal se encuentra en el país

RIO GRANDE.- Pablo Vidal fue repatriado. En la madrugada de ayer arribó a Buenos Aires proveniente de Madrid y el miércoles, vía Ushuaia, el jugador salonista arribará a Río Grande donde deberá realizar la cuarentena obligatoria, algo que ya no existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debido a que el pivot fueguino llegó de una ciudad declarada fuera de riesgo por el COVID-19.

El goleador fueguino ya se encuentra en Argentina y próximamente estará en Río Grande para “recargar pilas” junto a sus seres queridos.

Una vez llegado a Ushuaia será trasladado por el Gobierno de Tierra del Fuego a Río Grande, y Vidal ya consiguió un departamento para aislarse catorce días sin poner en riesgo a sus padres, y tras el confinamiento obligatorio que exigen las autoridades provinciales, poder disfrutar de la familia y amigos.

Vale recordar que hace no mucho tiempo habló de su futuro y dijo: “Vuelvo a la Argentina para estar con la familia, para disfrutar del afecto de los amigos, se extraña muchísimo. Lo necesito para renovar las energías y cambiar la cabeza después de lo que fue esta temporada. No tengo algo definido. Tengo propuestas de Argentina y de Italia. También tuve de España pero mi idea no era continuar en este país. Así que estoy viendo qué hago de mi futuro. Aún no tengo nada encaminado. Sí, que si vuelvo a la Argentina la prioridad la tiene San Lorenzo”.

“A la hora de tomar la decisión de no seguir en España, estaba tranquilo que si en algún momento tengo que volver, me gustaría. Pero hoy mi cabeza está más en tener un cambio más personal que deportivo. Hoy priorizo mi bienestar. No tengo una decisión firme si quedarme en Argentina o ir para Italia”.

La idea de goleador riograndense es cambiar el chip tal cual lo manifestó él, recargar pilas y volver con todo; mientras tanto pensar en este descanso cuáles serán sus pasos a seguir, dado que al día de la fecha no tiene nada resuelto ni pensado; su idea sigue siendo descansar un tiempo, volver a entrenar con ganas en busca de su mejor postura física y recién allí definir si vuelve al Viejo Continente o sigue su carrera profesional en Buenos Aires, donde San Lorenzo parece tener más chances que Boca Juniors de contar con sus servicios.

Protocolo local

En los próximos días el Departamento de Futsal AFA, dependiente de la Liga Oficial de Fútbol, presentará el protocolo que está delineando con vistas a un próximo inicio de actividades, ganando tiempo para poder iniciar el certamen local, el cual sólo tendrá el incentivo de ir por la historia local, quedar en los palmares de la disciplina ya que no sería clasificatorio para ninguna competencia regional o nacional.

Se sabe que por el momento Tierra del Fuego no habilitó la práctica formal de esta ni de ninguna disciplina federada, pero al ritmo que va evolucionado la vida en la provincia todo hace indicar que podría ser una de las primeras en tener actividad; sin embargo hay un escollo que no saben si podrán sortear.

Se trata de los espacios físicos para volver a las competencias; todos ellos son estatales y a excepción del gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV, el resto está ocupado con víveres destinados a la ayuda social que tanto el Gobierno local como el Municipio local ha puesto a disposición de la ciudad.

El Departamento de Futsal AFA ya confirmó que no habrá competencia oficial en divisiones formativas en este 2020, pero sí Sub 15, Sub 17, Reserva más primera caballeros y damas, y con tan sólo un gimnasio será imposible de llevar adelante el torneo.

Por lo tanto, la fecha de inicio del campeonato local aún parece bastante lejana.