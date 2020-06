Melella comprometió a los miembros de la Comisión Área Aduanera Especial

El Gobernador participó de la primera reunión de la Comisión del Área Aduanera Especial y al dirigirse a los miembros expresó su deseo de que tengan “una visión integral del desarrollo, porque tienen la misión fundamental de ser la defensora de la Ley 19.640 y del subrégimen de promoción industrial” valorando que “estamos en un momento en el cual necesitamos la extensión” de esa normativa.

Melella presidió el arranque del encuentro de forma virtual.

RIO GRANDE.- El gobernador Gustavo Melella participó de la primera reunión del Área Aduanera Especial y al dirigirse a los miembros, expresó su deseo de “que la comisión tenga una visión integral del desarrollo, porque tiene la misión fundamental de ser la defensora de la Ley 19.640 y del subrégimen de promoción industrial” valorando que “estamos en un momento en el cual necesitamos la extensión del subrégimen; esto todos lo compartimos y los integrantes de esta comisión somos actores clave para lograr ese objetivo”.

En el mismo sentido, Melella reconoció que la mirada del desarrollo no siempre alcanzó a todos los fueguinos y propuso “lograr que el subrégimen no sea solo un beneficio para un sector, sino para toda la población de Tierra del Fuego”.

“Apelamos a un trabajo en conjunto de la comisión del área donde busquemos por un lado la generación de más empleo y por otro, condiciones de estabilidad” reflexionó Melella y consideró que “tenemos pendiente que sectores como las PYMES no se sientan excluidos de la ley. Muchas veces no pueden ubicar sus productos en el continente por distintas dificultades y es un trabajo de todos nosotros que las pequeñas y medianas empresas también encuentren soluciones y se sientan alcanzadas por los beneficios de la promoción industrial”, aseguró.

Fortalecer la discusión

El secretario de Industria del Ministerio de Producción y Ambiente, Juan Ignacio García, presidió el encuentro y destacó la presencia del gobernador, entendiendo que “representa un gesto importante para el trabajo que se realice desde la Comisión y es algo que no suele suceder”.

García reconoció que la comisión para el Área Aduanera Especial “es un espacio fundamental para el fortalecimiento de la discusión y de las reformas técnicas que requiere el régimen de producción industrial, nosotros esperamos que esto nos permita ayudar a generar los puestos de trabajo que hoy se necesitan para sostener la situación social”.

“Hay una discusión más profunda que tiene que ver con la prórroga del subrégimen de producción industrial y la estrategia de producción de la provincia donde también la Comisión para el Área Aduanera Especial seguramente va a jugar un rol importante” aseguró el funcionario y resaltó que “el diálogo con los distintos actores va a ser clave para poder desarrollar herramientas que nos permitan avanzar en el crecimiento productivo de la provincia”.

Cabe destacar que la sesión se llevó a cabo en el Centro Cultural Yaganes de Río Grande. Debido a la situación sanitaria que vive la provincia y el país, en esta ocasión se le permitió a un solo representante de cada organización participar de manera presencial, los demás pudieron seguir la reunión de manera virtual.