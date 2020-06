Los desafíos durante el aislamiento social

Ante la inesperada situación de pandemia y a pocos días de iniciadas las clases, el Ministerio de Educación debió crear herramientas para continuar educando desde los hogares y brindar los recursos para que nadie se quede sin estudiar. Cómo se actuó para llegar a todos y cómo evalúan las autoridades que será el regreso a clases.

Se entregaron más de 7000 cuadernos didácticos a estudiantes sin acceso a la tecnología o sin conectividad.

USHUAIA.- Un informe del Ministerio de Educación elevado a la Legislatura provincial, detalla pormenores sobre el desafío que el área asumió ante la pandemia para llegar a todos los alumnos y permite visualizar las limitaciones que los docentes encontrarán en las aulas a la hora de recuperar las clases presenciales.

El 17 de marzo, ya declarada la pandemia por la OMS, y en concordancia con la suspensión de clases establecidas por el Gobierno nacional y provincial, el Ministerio de Educación comenzó compartiendo un enlace que la Nación habilitó con algunos recursos didácticos. Mientras tanto, un equipo de trabajo estaba construyendo una plataforma e-learning o plataforma educativa que estaría alojada en la página oficial del Gobierno, utilizando tecnologías de licencia libre como son Moodle y WordPress. Otro equipo organizaba la gráfica de la plataforma y 3 equipos comenzaron a trabajar sobre los contenidos del Trayecto de Continuidad Pedagógica (TCP) “Aprendo en casa”.

La plataforma se propuso como un recurso más del trabajo que los docentes llevan adelante con sus grupos de alumnos. Paralelamente, se trabajó en hojas de ruta para las familias y en recomendaciones -a modo de agenda- para las familias.

Según indicaron en el informe enviado a la legislatura, durante el primer mes de actividad, la plataforma “Aprendo en Casa” registró casi 50000 (49556) visitas desde el 17 de marzo de estudiantes, familias y docentes.

Los legisladores, mostraron interés en conocer las acciones llevadas a cabo por el Ministerio para poder llegar a los alumnos en cuyos hogares no disponen de conexión a internet, ni computadoras para acceder a la plataforma.

En este sentido, las autoridades informaron que desde la Dirección Provincial de Inclusión Digital se recuperaron más de 80 netbooks del exprograma Conectar Igualdad, se desbloquearon más de 200 netbooks del mismo programa en las escuelas y 20 en forma domiciliaria por no poder completar el proceso de desbloqueo remoto. Se realizaron 850 envíos de certificados de desbloqueos hasta abril 2021 para netbooks afectadas a servidores escolares, enviados uno a uno mediante correo electrónico, ya que el certificado es específico por máquina.

También indicaron que en las tres ciudades se entregaron netbooks en comodato a familias; se entregaron 50 pendrives para zonas rurales con la información del Trayecto de Continuidad Pedagógica y los cuadernillos digitales compartidos por el Ministerio de Educación de la Nación.

Según informaron, también se estuvieron entregando cuadernillos de papel en cada domicilio, a las familias que no tienen acceso a internet o no cuentan con dispositivos electrónicos. Para ello, las direcciones políticas de nivel realizaron el relevamiento de esas familias y a la fecha del informe, se llevaban entregados 7000 cuadernillos.

No obstante, el Ministerio destacó que “existen situaciones en donde no hay dificultad en el acceso a la tecnología o dispositivos para interactuar con los materiales, sino que hay poca participación de la familia para acompañar los aprendizajes; desde este lugar habría situaciones de vulnerabilidad de derecho si se evalúa la no participación”.

Las plataformas más usadas durante la cuarentena.

Escuelas Rurales

“Inmersos en una situación que no habíamos previsto, en una instancia para la que no estábamos preparados; los docentes de la ruralidad han asumido el compromiso de aprender nuevos procesos de enseñanzas asumiendo que más allá de todos los obstáculos se debía resguardar el derecho de los alumnos y las alumnas rurales”, explicaron las autoridades educativas provinciales a los legisladores, que también mostraron interés en conocer la situación de los alumnos que concurren a escuelas rurales.

Según indicaron, los docentes y toda la comunidad educativa de las escuelas rurales zona norte y sur (directivos, maestros, maestras, profesores, profesoras y tutores) implementaron actividades para acercar al estudiantado en este nuevo formato digital.

La metodología de trabajo fue diferente durante una primera instancia del aislamiento, ya que en la Zona Sur se tuvo que recurrir a la entrega de material impreso, generado por cada docente, en articulación con Defensa Civil y la Policía provincial, a cada familia de las instituciones educativas, Escuela n° 6 y su anexo de Almanza.

En tanto en la Zona Norte se hizo lo propio con las familias de las estancias. Por su parte, las actividades del nivel secundario, fueron enviadas, vía Whatsapp y también por mail a cada una de las directoras de las escuelas rurales y éstas reenviaron a sus alumnos.

En una segunda instancia se entregaron pendrives con la selección de contenidos generados por los docentes de cada nivel y las notebooks en los casos que fueron necesarias.

Además, se hizo la distribución gracias a Defensa Civil provincial y la excelente predisposición de la directora.

Finalmente, ante el interés de los legisladores por tomar como referencia a las escuelas rurales para ensayar estrategias de regreso a la presencialidad de las escuelas, desde el Ministerio indicaron que “hay que tomar en cuenta que las y los docentes que concurren a estas escuelas los hacen desde los centros urbanos, por lo que habría que pensarlo como una restricción para la transmisión del virus”.

La vuelta a clases

Actualmente, el Ministerio provincial proyecta los modos del retorno a las escuelas pasado el aislamiento. Si bien no hay definiciones respecto de fechas para que esto suceda, el equipo de la Secretaría de Educación del MECCyT, se encuentra trabajando en dos niveles: provincial y nacional.

A nivel provincial, se está diseñando esta etapa con 6 tópicos fundamentales: recuperación del trabajo realizado en las etapas anteriores, recortes de saberes esenciales para el período de clases presenciales del ciclo lectivo, reorganización de los espacios y actores institucionales, organización de equipos conformado por profesionales del GPyAE y Equipos de Orientación, organización institucional sobre los modos en que se llevará la enseñanza en las clases presenciales, reorganización del calendario escolar.

“Considerando que las condiciones y el contexto dificultan la construcción de aprendizajes en los modos y tiempos que la escuela establece por ciclo, visiblemente hay que reorganizar la propuesta curricular pensando en las mejores condiciones tanto para alumnos y estudiantes como para docentes”, sostienen las autoridades.

“La cantidad de contenidos -tanto desde la presencialidad como en este momento tan particular- no garantiza el aprendizaje”, aseguraron desde el Ministerio. Por ello, estiman que una vez concluido el aislamiento, se recuperarán los contenidos trabajados en este período y se fortalecerán las estrategias de enseñanza a través de la reorganización de espacios y actores con que la institución cuenta, “para trabajar sobre contenidos esenciales, básicos y fundamentales que se decidirán en conjunto los representantes de los actores educativos y los supervisores”.