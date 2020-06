La provincia ya no tiene contagios de coronavirus

En el último parte oficial brindado por el Ministerio de Salud de la provincia, quedó confirmado que desde este jueves ya no existen más personas infectadas por COVID-19. Se destacó el gran trabajo que hizo todo el equipo sanitario. Si bien el paciente 136 sigue internado en Terapia Intensiva, se le practicó el hisopado de rutina, en cual arrojó resultado negativo, por lo que no transmite más el virus.

Piden a la comunidad cumplir con las medidas estipuladas para la flexibilización del distanciamiento social.

USHUAIA.- La ministra de Salud de la provincia, Judit Di Giglio informó ayer que actualmente no hay pacientes infectados con COVID-19 en Tierra del Fuego. Precisó que el miércoles 10 de junio se dio el alta al último paciente que presentaba el virus en la provincia; el número 135.

“Respecto al paciente número 136, continúa internado en terapia intensiva con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, se le realizó el hisopado de rutina y dio negativo, esto quiere decir que no transmite más el virus, si bien por sus condiciones de salud, edad y factores de riesgo continúa internado y en estado crítico, no está infectado por coronavirus”, remarcó la médica.

“Esto lo logramos entre todos, fue un gran esfuerzo del equipo sanitario y la comunidad, cumpliendo con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. En esta nueva etapa que transitamos, demostramos como hemos ido adquiriendo todos los nuevos hábitos y medidas de protección para cuidarnos entre todos”, expresó la ministra.

Y agregó: “Tenemos que seguir haciéndolo de esta manera, sabemos que hoy abren sus puertas todos los locales gastronómicos de la provincia, bajo un estricto protocolo que confeccionamos en conjunto con el Instituto Fueguino de Turismo, basados en un protocolo nacional y en conjunto con los municipios”.

La funcionaria enfatizó que es muy importante que todos, como ciudadanos, cumplan los protocolos que exigen los establecimientos, para seguir cuidando a toda la comunidad y permitir que se vaya flexibilizando, cada día más, el distanciamiento social.

Además, Di Giglio realizó un balance de todo lo vivido en estos más de 80 días de la pandemia y destacó: “Hasta el momento hemos logrado todos los objetivos que nos pusimos como provincia. La cuarentena ha sido un éxito, y el hecho de haber iniciado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio de manera anticipada, nos permitió lograr mitigar la transmisión del virus, pero no tenemos que bajar la guardia y seguir cuidándonos entre todos”.

Aclaró que aunque siguen llegando vuelos, por el momento sólo transportan personas que tengan domicilio en la provincia: “Por ello estamos realizando estrictos controles en el aeropuerto, realizamos test rápidos allí y hasta el momento no hemos tenido ningún resultado positivo, y continuamos con esta barrera sanitaria tanto vía terrestre como aérea”, concluyó.