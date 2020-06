El pádel sería el primero en volver

La competencia en el pádel está próxima a regresar; viendo que tomando los recaudos necesarios no varía demasiado en los torneos como en los entrenamientos, los organizadores de la disciplina están a punto de confirmar la fecha de regreso al circuito. Los mismos serían sin la presencia de público y las parejas anotadas deberán respetar el protocolo dispuesto por los dueños de los complejos que desarrollarán los eventos.

El pádel tiene casi todo listo para volver a las competencias. (Fotos gentileza Marcelo Molina).

RIO GRANDE.- En los últimos días las personas que tienen a su cargo la organización de los certámenes de pádel en la ciudad han presentado un protocolo para volver a las competencias; el mismo fue entregado a las autoridades de la Secretaría de Deportes de la Provincia y estos quedaron en estudiarlo, pero en principio lo vieron con buenos ojos, tal cual sucedió con la propuesta de la Bici Posta Eventos que planea una carrera de Rural Bike para mediados del mes próximo.

La propuesta de los organizadores no varía demasiado con relación a lo que están llevando en estos momentos en los complejos privados que fueron habilitados para el regreso de la actividad, y como es un deporte que no tiene contacto y el distanciamiento es claro, el pádel bien podría volver mañana si quisieran.

Según palabras de Pucho Andrade, responsable del complejo Arena Sport, en el programa deportivo Fair Play que se emite por FM Ritual (106.1), la cuarentena nos permitió tener un mayor acercamiento con la gente de Segundo Set y entre ambos coincidimos que podrían volver las fechas programadas de los torneos que se habían dispuesto a inicio de temporada, debiendo respetar todo lo firmado en el protocolo habilitante, y así podrían volver sin problemas los eventos, aunque estos serían sin la presencia de público (espectadores).

Más allá de este detalle que no es menor, dado que en los pasados eventos la gente se volcó en gran número a ver las etapas decisivas de los campeonatos y le dio un marco bárbaro a los partidos y una motivación extra a los jugadores, se entiende que aún no están dadas las condiciones para volver hasta tanto no se llegue a la Fase 5 tal cual lo demanda el Gobierno nacional.

En los próximos días la gente de Arena dará a conocer las fechas de regreso y las categorías que competirían en una primera instancia.

Desde que se permitió el regreso a la actividad por parte de Gobierno, tanto Segundo Set como Arena tienen todas sus canchas ocupadas, incluso desde un horario insólito para la disciplina; se vieron obligados a abrir desde las 8 de la mañana por la demanda de los jugadores y porque no se puede estar tan tarde como estaban antes de la pandemia.

Próximamente abrirá un nuevo complejo y junto a Cantera serán cuatro los que tendrán la disciplina que supo ser furor en el cierre de los ‘80 e inicio de los ‘90 y que todo hace indicar que volvió para quedarse definitivamente en la ciudad.

San Juan controla exhaustivamente

La Secretaría de Deportes trabajó durante toda la semana en el control de las instituciones deportivas habilitadas para la práctica de los diferentes deportes permitidos. Los primeros fueron de tenis y pádel, pero también quedó incluido el Club Amancay, que además cuenta con golf y pelota paleta.

De acuerdo al protocolo de su actividad, clubes de Tenis, Pádel, Pelota Paleta, Tiro Deportivo, Golf y Gimnasios son susceptibles de inspecciones periódicas para verificar el normal cumplimiento de los protocolos aprobados por el Comité COVID-19 del Gobierno de San Juan.

Mediante los controles se busca corroborar que se cumplan las condiciones sanitarias y deportivas exigidas para seguir desarrollando la actividad deportiva, tales como:

Comprobar la presencia del cartel u oblea de habilitación y que se encuentre expuesta en un lugar visible.

Verificar la presencia de paño o trapo para limpiar suelas de zapatillas y la existencia de alcohol en gel o solución hidroalcohólica en el ingreso de cada institución.

Verificar inhabilitación de duchas y camarines.

Verificar realización de actividades en la modalidad de singles o bien verificar que se respete el máximo de deportistas permitidos y el mantenimiento de la distancia social.

Comprobar si se entregan los turnos solicitados y si se lleva el registro.

Comprobar si los deportistas presentes tienen su permiso deportivo vigente.

Comprobar si el establecimiento cuenta con el registro de ingreso de todas las personas.

Comprobar si el personal que trabaja en la institución utiliza elementos de protección personal.