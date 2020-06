El básquetbol obtuvo el bronce

RIO GRANDE.- El viernes 11 de noviembre de 2005 concluyeron los 14tos. Juegos de la Araucanía, y en la sede de Esquel el básquetbol masculino de Tierra del Fuego se alzó con su mejor posición histórica, el tercer puesto.

TERCEROS. Lo mejor del básquetbol masculino en los Juegos (Foto: Diario El Oeste, de Esquel).

Los juveniles dirigidos por Sergio García se rehabilitaron de la derrota sufrida veinticuatro horas antes con Río Negro (subcampeón por segundo año consecutivo), en una de las semifinales, y vencieron -por segunda vez- a Neuquén (campeón 2004), por 76-67, con éstos parciales acumulados: 18-21/36-35/53-51.

Así concluyeron su participación con cuatro victorias y dos derrotas (la restante con Araucanía, 4° en 2004 y 5° ese año), y superaron los sextos puestos alcanzados en Río Negro 1999 y Aysén 2000 (en ambos casos dirigidos por Jorge Romano).

Martín Mella y Jorge Kunz (Círculo Policial); Matías Marín, Lucas Roccasalvo y Kevin Bleuer (Escuela N° 3); Sebastián Morales (Gimnasia y Esgrima, Comodoro Rivadavia); Luis Baronetti (Santo Tomás, Córdoba); Matías Ferreyra, Juan Pablo Zamora, Lautaro Miranda y Maximiliano Vázquez (Universitario); Diego Calderón (Cantera), integraron el plantel, que tuvo como delegado a Juan Morales (padre de Sebastián).

El pase a semifinales se logró luego de un triple empate con Neuquén y Araucanía: en el último duelo de la Zona B, los chilenos le ganaron 85-77 a los fueguinos, que levantaron una desventaja de 15 puntos en el último cuarto, y se ubicaron segundos por mejor diferencia de tantos (-3 contra -6 de su oponente).

CICLISTAS. Los tres primeros fueguinos en el prólogo.

JUDOCAS. Tres quintos puestos en Comodoro Rivadavia.

Los demás deportes

En fútbol hubo 3 zonas de 3 equipos, más un duelo reclasificatorio entre el organizador y el último campeón. Tierra del Fuego ganó la Zona D (1-1 vs. Santa Cruz y 2-1 vs. Magallanes), cayó en sus tres restantes partidos y quedó 8°.

Ambos planteles de voleibol salieron de perdedores en sus últimos compromisos: las mujeres (9°) vencieron a Magallanes (3-2), y los varones (10°) a Aysén (3-1). Mientras que el básquetbol femenino (10°) cayó en todas sus presentaciones.

La natación debutó como deporte invitado (no sumó puntos en la tabla general), y quedó 6°. Agustín Carles obtuvo dos podios en las finales A, y un escalón más abajo estuvieron Pablo Roviglione y Antonela Peccin.

El judo solamente logró tres quintos puestos, por intermedio de Maxmiliano Cavia (-73 kilos), Federico Giovanetti (-60 kilos) y Andrea Quintana (-57 kilos). El ciclismo ocupó el 9° lugar, mientras que en atletismo hubo apenas 3 representantes fueguinos.

NADADORAS. Garbarini (E), A.Peccin, F.Ortiz, G.Cobián, J.Strizic, M.Kavaliauskas y A.Cornejo.

La primera de Chubut

Chubut fue -por primera vez- el campeón de los Juegos, al imponerse en la final de básquetbol masculino a Río Negro, y superar a sus vecinos por apenas tres puntos (122 a 119). Luego se ubicaron 3.Los Lagos 110; 4.Bío Bío 101; 5.La Pampa 84; 6.Neuquén 67; 7.Araucanía 64; 8.Magallanes 47; 9.Santa Cruz 39; 10.Tierra del Fuego 31; 11.Aysen 24.

BASQUETBOL FEMENINO. Durante el acto de inauguración.

VOLEIBOL MASCULINO. Después del subcampeonato en Neuquén 2003, quedó 10°. Aquí frente a Los Lagos.

Básquetbol femenino (10°)

Zona A: 35-67 (PT: 18-37) vs. Chubut; 26-83 (PT: 14-43) vs. Magallanes; 17-71 (PT: 10-28) vs. Río Negro; 48-61 (PT: 36-34) vs. Araucanía. Posiciones: 1.Chubut 8; 2.Magallanes 7; 3.Araucanía 6; 4.Río Negro 5; 5.Tierra del Fuego 4. Zona B: 1.Los Lagos 8; 2.Bío Bío 7; 3.Neuquén 6; 4.Santa Cruz 5; 5.La Pampa 4. Ronda final: Semifinales: Magallanes-Los Lagos 62-57 y Bío Bío-Chubut 73-37; Final: Bío Bío-Magallanes 59-56; 3° puesto: Los Lagos-Chubut 75-52; 5° puesto: Neuquén-Araucanía 54-52; 7° puesto: Santa Cruz-Río Negro 53-51; 9° puesto: La Pampa-Tierra del Fuego 45-22 (PT: 30-10). Nota: no participó Aysén. Resumen TdF: 0 PG-5 PP (0 % de efectividad) (tantos: 148-327; promedio: 29,6-65,4).

Básquetbol masculino (3°)

Zona A: 1.Río Negro 8; 2.Chubut 7; 3.Los Lagos 6; 4.La Pampa 5; 5.Magallanes 4. Zona B: 71-60 (PT: 22-26) vs. Bío Bío; 66-61 (PT: 32-28) vs. Neuquén; 56-55 (PT: 22-23) vs. Santa Cruz; 77-85 (PT: 43-51) vs. Araucanía. Posiciones: 1.Neuquén 7 (+9); 2.Tierra del Fuego 7 (-3); 3.Araucanía 7 (-6); 4.Bío Bío 5; 5.Santa Cruz 0. Ronda final: Semifinales: Río Negro-Tierra del Fuego 71-66 (PT: 31-31) y Chubut-Neuquén 92-73 (PT: 54-36); Final: Chubut-Río Negro 98-80 (PT: 43-34); 3° puesto: Tierra del Fuego-Neuquén 76-67 (PT: 36-35); 5° puesto: Araucanía-Los Lagos 114-106; 7° puesto: Bío Bío-La Pampa 64-63; 9° puesto: Santa Cruz-Magallanes 76-56. Nota: no participó Aysén. Resumen TdF: 4 PG-2 PP (66,67 % de efectividad) (tantos: 416-399; promedio: 69,3-66,5).

Fútbol (8°)

Zona A: Chubut-Bío Bío 2-0. Zona B: 1.Neuquén 6 (+4); 2.La Pampa 3 (+2); 3.Aysén 0 (-6). Zona C: 1.Río Negro 6 (+5); 2.Araucanía 3 (-1); 3.Los Lagos 0 (-4). Zona D: Tierra del Fuego-Santa Cruz 1-1; Tierra del Fuego-Magallanes 2-1; Santa Cruz-Magallanes 1-1. Posiciones: 1.Tierra del Fuego 4 (+1); 2.Santa Cruz 2 (0); 3.Magallanes 1 (-1). Ronda Final: Zona Campeonato (1°/8° lugares): Cuartos de final: Chubut-Santa Cruz 5-1; Neuquén-Araucanía 0-1; Río Negro-La Pampa 1-1 (penales: 4-5); Tierra del Fuego (PT 7’ Diego Romero; expulsado Federico Urbani)-Bío Bío 1-2. Semifinales: La Pampa-Bío Bío 3-1 y Chubut-Araucanía 6-0; Final: Chubut-La Pampa 2-1; 3° puesto: Bío Bío-Araucanía 1-0. 5°/8° lugares: Semifinales: Santa Cruz-Neuquén 2-0 y Río Negro-Tierra del Fuego 3-2; 5° puesto: Santa Cruz-Río Negro 2-1; 7° puesto: Neuquén-Tierra del Fuego 6-0. Ronda estímulo (9°/11° lugares): Aysén-Los Lagos 3-1; Los Lagos-Magallanes 1-0; Aysén-Magallanes 2-2 (9.Aysén; 10.Los Lagos; 11.Magallanes). Resumen TdF: 1 PG-1 PE-3 PP (26,67 % de efectividad), 6 goles a favor y 13 en contra.

Judo femenino (9°)

-78 kilos: 1.Luciana Campos (Río Negro); 2.Wilma Jungle (Araucanía); 3.Margarita Duré (Chubut) y Susana Díaz (Neuquén); 5.Karen Arredondo (Magallanes) y Catherine Valdebenito (Bío Bío). -63 kilos: 1.Mariana Poblete (Chu); 2.Javiera Higueras (Los Lagos); 3.Valeska Barría (Mag) y Jaqueline Cortez (Nq); 5.Carla Cil (Ara) y Aylén Pantano (RN). -57 kilos: 1.Oritia González (Chu); 2.Yanina Chiguay (RN); 3.Nara Aroca (La Pampa) y Silvana Martínez (Nq); 5.Andrea Quintana (Tierra del Fuego) y Mariam Cuevas (BB). -52 kilos: 1.Lucía Pantano (RN); 2.Claudia Hernández (LL); 3.Sandra San Martín (Mag) y Belén Laurín (Nq); 5.Nélida Levio (Chu) y Fernanda Sandoval (Aysén); nc Macarena Faedda (TdF). -48 kilos: 1.Macarena Chiguay (Mag); 2.Mariela Madrid (Chu); 3.Bárbara Troncoso (LL) y Carla Montecino (Ay); 5.Janiz Castro (BB) y Claudia Bravo (Ara). Posiciones finales: 1.Chubut 41 puntos (tabla general: 20 puntos); 2.Río Negro 38 (15); 3.Los Lagos 17 (10); 4.Magallanes 22 (8); 5.Neuquén 12 (7); 6.Aysén 4 (6); 7.Bío Bío 3 (5); 8.Araucanía 9 (4); 9.Tierra del Fuego 1 (3); 10.La Pampa 3 (2); 11.Santa Cruz 0 (1). Nota: la tabla final no coincide con los resultados por categorías. Puntaje por categoría: 1°, 15 puntos; 2°, 7; 3°, 3; 5°, 1.

Judo masculino (10°)

-90 kilos: 1.Francisco Quesada (Neuquén); 2.Nicolás Torres (Chubut); 3.Gustavo Asenjo (Río Negro) y Andrés Espinosa (Bío Bío); 5.Felipe Miranda (Los Lagos) e Ignacio Vielma (Araucanía); nc Mauro Quinteros (Tierra del Fuego). -73 kilos: 1.Héctor Campos (RN); 2.Pedro Federiksen (LL); 3.Rafael Romo (Magallanes) y Carlos Flores (Aysén); 5.Fernando Cortés (Nq) y Maximiliano Cavia (TdF). -66 kilos: 1.Hugo Arizmendi (Chu); 2.Fernando Salazar (Mag); 3.Juan Romero (RN) y Gustavo Miranda (LL); 5.Sebastián Candia (Ay) y Elliot Gallego (Ara); nc Ezequiel Hidalgo (TdF). -60 kilos: 1.Alejandro Campos (RN); 2.Jaime Ruiz (LL); 3.Marcelo Ganga (Chu) y Germán Arias (La Pampa); 5.Carlos Alonqueo (Ara) y Federico Giovanetti (TdF). -56 kilos: 1.Javier Aguayo (Nq); 2.Erwin Guzmán (LL); 3.Julián Iglesias (Chu) y Rodrigo Barbosa (RN); 5.Cristian Oyarzo (Mag) y Juan San Martín (Ara); nc Mariano Pleitel (TdF). Posiciones finales: 1.Río Negro 39 puntos (tabla general: 20 puntos); 2.Neuquén 31 (15); 3.Chubut 28 (10); 4.Los Lagos 25 (8); 5.Magallanes 11 (7); 6.Aysén 4 (6); 7.Bío Bío y La Pampa 3 (5); 9.Araucanía 4 (3); 10.Tierra del Fuego 2 (2); 11.Santa Cruz 0 (1). Nota: la tabla final no coincide con los resultados por categorías. Puntaje por categoría: 1°, 15 puntos; 2°, 7; 3°, 3; 5°, 1.

Ciclismo (9°)

Etapa 1 (CRE, 10 km.) (participantes: 11): 1.Santa Cruz 13:04; 2.Los Lagos 13:05; 3.Bío Bío 13:21; 9.Tierra del Fuego (Gabriel Ullman, Marcos Castaño, Santiago Hueicha, Marcos Aravena y Cristián Salgado) 14:08. Etapa 2 (ruta, 100 km.): Individual: 1.Eric Cerda (Río Negro) 2:20:10; 2.John Lloyd (Chubut) 2:20:14; 3.Nicolás Camiletti (Río Negro) 2:20:14. Equipos: 1.Los Lagos 7:01:05; 2.Río Negro 7:01:11; 3.Chubut 7:03:35; 8.TdF 7:13:19. General: 1.Los Lagos 7:14:10; 2.Río Negro a 0:37; 3.Chubut a 3:10; 8.TdF a 13:17. Etapa 3 (CRI, aprox. 15 km.): Individual: 1.Aron Disanto (LP) 16:10; 2.Alexis Traife (Ara) 16:16; 3.Ricardo Gutiérrez (Ara) 16:19. Equipos: 1.Araucanía 49:30; 2.Bío Bío 49:48; 3.Santa Cruz 50:07; 9.TdF 54:56. General: 1.Los Lagos 8:04:17; 2.Río Negro a 1:45; 3.Chubut a 5:20; 8.TdF a 18:06. Etapa 4 (circuito, 60 km.): Individual: 1.Fernando Miranda (Chu) 1:21:52; 2.Guillermo Leguizamón (SC) mt; 3.Rubén Hermosilla (Ara) mt. Equipos: 1.Los Lagos 4:05:36; 2.Río Negro mt; 3.Chubut mt; 9.TdF 4:10:19. Posiciones finales: 1.Los Lagos 12:09:53 (tabla general: 20 puntos); 2.Río Negro a 1:45 (15); 3.Chubut a 5:20 (10); 4.Araucanía a 6:12 (8); 5.Santa Cruz a 6:12 (7); 6.Bío Bío a 6:56 (6); 7.La Pampa a 8:25 (5); 8.Neuquén a 21:19 (4); 9.Tierra del Fuego a 22:49 (3); 10.Aysén a 1:01:42 (2); 11.Magallanes a 1:37:04 (1).

Atletismo

Mujeres (11°): 100 metros (vv: +2,9 m/s) (participantes: 16): 1.Violeta Cueto (Bío Bío) 12.73; Micaela Arias (TdF) 6s1 (+0,5) 14.65 (15°). 1.500 metros (18): 1.Rocío Sueldo (La Pampa) 4:46.34; 18.Luisina Nieva (TdF) 6:07.79. Prueba de calle (5 km.): Individual (35): 1.Yasmín Alvarez (Aysén) 19:59; 28.Nieva 25:31; por equipos (11): 1.Los Lagos; 11.Tierra del Fuego. Posiciones finales: 1.Los Lagos 206 puntos (tabla general: 20 puntos); 2.La Pampa 125 (15); 3.Bío Bío 104 (10); 4.Chubut 86 (8); 5.Río Negro 60 (7); 6.Araucanía 55 (6); 7.Magallanes 36 (5); 8.Neuquén 35 (4); 9.Santa Cruz 28 (3); 10.Aysén 15 (2); 11.Tierra del Fuego 0 (1). Varones (11°): 800 metros (15): 1.Hugo Aguilar (Chubut) 2:01.24; Juan Delgado (TdF) 6s2 2:27.54 (15°). 1.500 metros (18): 1.Hugo Aguilar (Chubut) 4:03.44; 18.Delgado 5:01.43. 5.000 metros (16): 1.Víctor Aravena (Bío Bío) 15:28.27; 16.Delgado 18:54.60. Prueba de calle (6 km.): Individual (42): 1.Aravena 18:51; 33.Delgado 24:05; por equipos (11): 1.Chubut; 11.Tierra del Fuego. Posiciones finales: 1.Los Lagos 159 (20); 2.Bío Bío 135,5 (15); 3.Araucanía 101 (10); 4.Chubut 100 (8); 5.Río Negro 75 (7); 6.La Pampa 58 (6); 7.Santa Cruz 44 (5); 8.Magallanes 39 (4); 9.Neuquén 37,5 (3); 10.Aysén 3 (2); 11.Tierra del Fuego 0 (1).

Natación (6°)

Posiciones finales: 1.Chubut 323,5 puntos; 2.Río Negro 250,5; 3.La Pampa 174; 4.Neuquén 109; 5.Santa Cruz 107,5; 6.Tierra del Fuego 88,5; 7.Bío Bío 64; 8.Magallanes 54; 9.Araucanía 7; 10.Aysén 0; no participó Los Lagos. Puntuación: a los seis clasificados en la final A (1°, 9; 2°, 7; 3°, 6; 4°, 5; 5°, 4; 6°, 3) y a los dos primeros de la final B (1°, 2; 2°, 1). Varones: Agustín Carles (25 puntos): Libre: 25 m., 4°, 12.65; 50 m., 7°, 28.03; 100 m., 9°, 1:04.32. Mariposa: 25 m., 2°, 13.43; 50 m., 3°, 29.36. Combinado: 100 m., 4°, 1:10.58. Pablo Roviglione (11): Libre: 25 m., 2°, 12.55; 50 m., 5°, 28.01; 100 m., 12°, 1:08.90. Mariposa: 50 m., 18°, 36.36. Combinado: 100 m., 12°, 1:16.93. Adrián Novosad: Espalda: 25 m., 9°, 16.04; 50 m., 13, 35.26. Pecho: 25 m., 15°, 18.76; 50 m., 15°, 33.34. Ariel Puccio: Libre: 25 m., 16°, 13.56. Mariposa: 25 m., 12°; 50 m., 13°, 34.00. Nahuel Fernández: Espalda: 25 m., 13°, 16.51; 50 m., 17°, 36.60. Mariposa: 25 m., 18°, 15.75. Joaquín Gottfried: Espalda: 25 m., 18°, 17.42. Pecho: 25 m., 16°, 19.30. Postas (32): Libre: 4×25 m., 3°; 4×50 m., 4°, 1:55.60. Combinado: 4×25 m., 4°, 1:01.15. Mujeres: Antonela Peccin (9): Libre: 50 m., 10°, 32.02; 100 m., 16°, 1:15.14. Espalda: 50 m., 4°, 35.96. Mariposa: 50 m., 5°, 34.73. Pecho: 50 m., 15°, 42.30. Combinado: 100 m., 10°, 1:20.31. María Kavaliauskas (1): Libre: 25 m., 11°, 15.17; 50 m., 18°, 34.06. Mariposa: 25 m., 8°, 16.06; 50 m., 14°, 37.03. Giuliana Cobián: Libre: 25 m., 12°, 15.50; 50 m., 16°, 33.51. Mariposa: 25 m., 16°, 17.30. Pecho: 25 m., 15°, 19.90. Florencia Ortíz: Libre: 25 m., 17°, 15.52. Espalda: 25 m., 18°, 19.31. Mariposa: 25 m, 13°, 16.81. Juieta Strizic: Espalda: 25 m., 17°, 19.00. Ailén Cornejo: Pecho: 25 m., 18°, 20.61. Postas (12): Libre: 4×25 m., 7°; 4×50 m., 7°, 2:14.70. Combinado: 4×25 m., 7°, 1:10.20.

Voleibol femenino (9°)

Zona A: 1.La Pampa 10; 2.Chubut 9; 3.Neuquén 8; 4.Bío Bío 7; 5.Magallanes 6; 6.Aysén 0. Zona B: 0-3 (13-25/13-25/15-25) vs. Río Negro; 1-3 (23-25/25-12/18-25/22-25) vs. Araucanía; 0-3 (18-25/17-25/15-25) vs. Los Lagos; 1-3 (24-26/21-25/25-23/16-25) vs. Santa Cruz. Posiciones: 1.Río Negro 8; 2.Los Lagos 7; 3.Araucanía 6; 4.Santa Cruz 5; 5.Tierra del Fuego 4. Ronda final: Semifinales: La Pampa-Los Lagos 3-0 y Río Negro-Chubut 3-0; Final: Río Negro-La Pampa 3-0; 3° puesto: Chubut-Los Lagos 3-0; 5° puesto: Araucanía-Neuquén 3-2; 7° puesto: Bío Bío-Santa Cruz 3-1; 9° puesto: Tierra del Fuego-Magallanes 3-2 (22-25/25-14/25-22/18-25/15-12); 10° puesto: Aysén-Magallanes 3-1. Resumen TdF: 1 PG-4 PP (20 % de efectividad) (sets: 5-14).

Voleibol masculino (10°)

Zona A: 1-3 (21-25/25-18/11-25/21-25) vs. Chubut; 2-3 (25-22/18-25/15-25/25-21/11-15) vs. Los Lagos; 0-3 (15-25/15-25/18-25) vs. Río Negro; 0-3 (23-25/21-25/24-26) vs. Magallanes; 0-3 (20-25/18-25/24-26) vs. Aysén. Posiciones: 1.Río Negro 10; 2.Chubut 9; 3.Los Lagos 8; 4.Magallanes 7; 5.Aysén 6; 6.Tierra del Fuego 5. Zona B: 1.La Pampa 8; 2.Bío Bío 7; 3.Neuquén 6; 4.Araucanía 5; 5.Santa Cruz 4. Ronda final: Semifinales: Bío Bío-Río Negro 3-2 y La Pampa-Chubut 3-1; Final: Bío Bío-La Pampa 3-1; 3° puesto: Río Negro-Chubut 3-2; 5° puesto: Neuquén-Los Lagos 3-0; 7° puesto: Araucanía-Magallanes 3-1; 9° puesto: Santa Cruz-Aysén 3-0; 10° puesto: Tierra del Fuego-Aysén 3-1 (12-25/25-22/25-21/25-18). Resumen TdF: 1 PG-5 PP (16,67 % de efectividad) (sets: 6-16).