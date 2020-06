Desmienten aumentos en el servicio eléctrico

Ingeniero Walter García de la Cooperativa Eléctrica explicó a qué se deben los aumentos en las facturas del servicio eléctrico: “No hay ningún tipo de ajuste en la tarifa, es la misma que se aplicó el mes de enero, hace cinco meses y no va a cambiar tampoco”, comenzó diciendo.

“El tema es que, cuando comenzó la cuarentena, el toma-estado que es la persona que va tomar los datos en cada medidor para después facturar, no se consideró como personal esencial, por tanto no salió a realizar esta tarea. Lo que hicieron la mayoría de las empresas en esta condición fue estimar un valor de consumo para esos meses en que no se pudo tomar el estado del medidor”, detalló.

Según explicó el ingeniero, este valor estimado se dedujo en base al consumo del mes anterior al inicio de la cuarentena: “Pero hay que recordar que el mes anterior había sido el de febrero. Es un mes de verano, con muchas horas de luz de día, en que la gente no estaba en sus casas. El consumo era un consumo normal. Cuando nosotros volvemos a medir después del aislamiento, los consumos se habían incrementado por dos razones: la gente estuvo más tiempo en casa, utilizando elementos eléctricos, y la cantidad de horas de luz solar disminuyó muchísimo. Sumado a que hasta los horarios de sueño se modificaron. Es mayor la cantidad de horas frente a la computadora o el televisor. El consumo residencial, se vio fuertemente modificado, este más que en años anteriores para esta misma época”, indicó.

“El valor que se venía reflejando en la factura, es menor al consumido según el medidor -recalcó-. Como este es un elemento que va acumulando, e indica, la cantidad de energía que se consumió hasta ese momento, y eso es lo que se facturó. Por lo tanto lo que la gente está pagando, es lo que no pagó en los meses anteriores. Es eso lo que está pasando”.

Ante los casos en los que las tarifas mostraron un aumento de hasta el 100%, García sostuvo que hay muchas residencias en las que el consumo eléctrico llegó a ser el doble, durante los primeros 60 días de aislamiento.

El ingeniero Walter García, explicó a qué se debe el aumento en las facturas del servicio eléctrico residencial.