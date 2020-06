Campaña para alentar la donación de sangre

En colaboración con Charly Alberti y Zeta Bosio, integrantes de Soda Stereo, el Ministerio de Salud de la Nación convoca a todas las personas a continuar donando sangre para garantizar las distintas prácticas médicas. La sangre es un componente insustituible y depende del acto altruista de cada uno de nosotros. Un donante salva 4 vidas.

Desde Salud agradecieron a todos los que voluntariamente donan sangre.

BUENOS AIRES.- Con motivo de la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, que se festeja todos los 14 de junio, el Ministerio de Salud de la Nación lanzó la campaña “Es amor lo que sangra” con el apoyo de Zeta Bosio y Charly Alberti, que junto a Gustavo Cerati conformaron la banda Soda Stereo, para incentivar la donación voluntaria de sangre, especialmente en el contexto actual de la pandemia de COVID-19 y las distintas medidas de aislamiento adoptadas en nuestro país. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y es de alcance regional.

La importancia de la donación radica en que no existe ningún producto capaz de sustituir completamente a la sangre humana, por lo que la donación voluntaria constituye un pilar fundamental para poder garantizar una provisión de sangre de calidad asegurada y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades terapéuticas de todos los pacientes. Se calcula que un donante salva 4 vidas.

En Argentina se registran anualmente 1.400.000 donaciones y se producen 4.000.000 millones de componentes sanguíneos. Aunque en la actualidad aún prevalece la donación de carácter familiar y de reposición, en 2019 la donación de tipo voluntaria y habitual en nuestro país ascendió a un 40% del total.

Si bien desde el Estado y las jurisdicciones se deben seguir realizando esfuerzos para que continúe creciendo este tipo de donación, la visibilización de esta problemática ha permitido que año a año crezca la donación voluntaria, en muchos casos, gracias a la modalidad de Colectas Externas de Sangre -en lugares de trabajo o de estudio- que de 2002 a 2019, pasaron de 40 a 1.200, respectivamente, en todo el territorio nacional.

Desde la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional de la cartera sanitaria nacional se propicia el establecimiento de Centros Regionales que organizan las donaciones de sangre de su área de influencia ofreciéndoles, a los enfermos que necesitan transfusiones, sangre y componentes de calidad controlada.

El modelo de donación habitual por parte de la comunidad sana es más seguro, y permite organizar adecuadamente el stock de componentes sanguíneos en los bancos de sangre, evitando postergaciones en el tratamiento de los pacientes o el descarte de unidades no utilizadas. Al mismo tiempo, permite a los donantes organizarse para donar periódicamente y con regularidad, sin interferir en sus actividades cotidianas.

La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo transportando células y todos los elementos necesarios para realizar las funciones vitales. La cantidad de sangre de una persona está en relación con su edad, peso, sexo y altura.

Se compone de glóbulos rojos o hematíes, que son las células que transportan el oxígeno desde los pulmones hasta los diferentes tejidos del cuerpo; los glóbulos blancos o leucocitos, encargados de proteger al organismo generando los anticuerpos; las plaquetas, que intervienen cuando se produce una rotura en alguna de las conducciones de la sangre; y el plasma, que es el componente líquido de la sangre donde se encuentran circulando las células sanguíneas y los anticuerpos.

Para quien tenga la intención de donar sangre

La donación de sangre es un acto sencillo, rápido, prácticamente indoloro y seguro, y no es necesario estar en ayunas para donar.

Puede donar sangre cualquier hombre o mujer que cumpla con los siguientes requisitos:

-Tener entre 18 y 65 años de edad.

-Pesar más de 50 Kg.

-Se sienta bien de salud.

-No padezca enfermedades que se transmitan por sangre (hepatitis, Chagas, etc).

-No haya tenido relaciones sexuales de riesgo en el último año.

-No se haya realizado durante el último año tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.

Para seguridad de los donantes durante todo el procedimiento, es importante saber que la persona es atendida por un equipo profesional encargado de realizar la entrevista con personal especialmente capacitado que determina si puede hacerlo. A su vez, la extracción es realizada por personal técnico siguiendo estrictas normas de calidad, higiene y confort con el uso de material descartable para evitar cualquier riesgo.

Cabe destacar, que en el actual contexto de pandemia de COVID-19, los equipos de promoción y colecta han reforzado las medidas indicadas por el Ministerio de Salud de la Nación en cuanto a higiene, protección y distancia social para garantizar la seguridad de los donantes. En este sentido, se han generado distintas estrategias como el acondicionamiento de espacios de donación fuera del ámbito hospitalario, la modalidad de colecta domiciliaria con vehículos acondicionados para tal fin, así como la divulgación a través de redes sociales de fechas, horarios y lugares de colectas.

Las personas interesadas en ser donantes voluntarios pueden consultar lugares de donación en todo el país en la página web del Ministerio de Salud de la Nación www.argentina.gob.ar/salud/donarsangre/donde o al teléfono 0 800 222 1002.

Preguntas frecuentes

¿Por qué donar sangre?

Porque no se puede fabricar. Sólo se consigue mediante personas solidarias dispuestas a donarla. Por eso, para que nunca falte, son imprescindibles las donaciones regulares.

¿Por qué es importante la donación voluntaria de sangre?

Para contar con sangre segura. Para que la sangre esté siempre disponible cuando se necesite. Para evitar que el paciente y su entorno deban encontrar donantes.

¿Los bancos de sangre y/o instituciones de salud pueden condicionar la atención o intervención de un paciente a que la familia consiga donantes de sangre?

El banco de sangre NO debe condicionar el tratamiento o la internación a la cantidad de donantes que aporte el paciente. Pero SI es cierto que los bancos de sangre y su buen funcionamiento dependen de que todo el tiempo haya donantes voluntarios para contar con sangre disponible siempre. Por eso es necesario el aporte solidario de los donantes de sangre. R.M. 1508/15

¿Con qué frecuencia se puede donar sangre?

Se puede donar sangre con un intervalo mínimo de 2 meses. Los hombres pueden donar hasta 4 veces en un año, y las mujeres 3.

¿Es necesario estar en ayunas para donar?

No. La idea es que desayunes normalmente y tomes abundante líquido antes y después de la donación.

¿Qué se recomienda tener presente para el día de la donación?

Estar descansado. Concurrir con ropa cómoda. Presentarse con D.N.I. Generalmente luego de realizar la donación se puede continuar con las actividades habituales.

¿La sangre donada por una persona puede servir para cualquier otra?

Cada uno de nosotros nace con un tipo de sangre, los Grupos A, B, AB, 0 y el factor Rh Positivo o Negativo son los que se consideran para la búsqueda de sangre compatible. Por esta condición genética, nuestro organismo sólo puede recibir la sangre de grupos compatibles.

¿Hay riesgos de infección o de contaminación cuando se dona sangre?

No, el material que se usa para la extracción es estéril, descartable y de uso único. No se puede contraer ninguna enfermedad por donar sangre. Además la donación se realiza bajo la supervisión médica y los procedimientos implementados buscan resguardar la seguridad tanto del donante como del receptor.

¿Qué enfermedades se pueden transmitir por la sangre?

La mayor parte de las enfermedades infecciosas pueden transmitirse por sangre. Por ello, todas las unidades donadas son analizadas antes de ser utilizadas. En nuestro país se realizan pruebas para descartar Hepatitis B y C, VIH-Sida, HTLV I y II, sífilis, brucelosis y Chagas.

En caso de detectarse alguna infección a través de los análisis que se efectúan a la sangre donada, ¿se le comunica al donante?

Siempre se le comunica al donante cualquier anormalidad detectada, y se lo orienta sobre los pasos a seguir para su atención y tratamiento.

¿Es difícil conseguir sangre de factor Rh Negativo?

La dificultad de encontrar donantes de Rh Negativo está directamente relacionada con el porcentaje de población que tiene este tipo de factor Rh (aproximadamente el 10%). Por ello, las donaciones voluntarias de sangre, conjuntamente con los Bancos de Sangre organizados son el camino para que siempre haya disponibles unidades Rh Negativo.

¿Puedo donar si estoy tomando alguna medicación?

Las personas que están tomando antibióticos, anticoagulantes, medicamentos oncológicos o insulina no pueden donar.

El resto de los medicamentos serán evaluados en la consulta predonación en función de la enfermedad para la cual se prescribieron y no por el medicamento en sí mismo.

¿Quién organiza la donación de sangre?

La donación de sangre es un acto solidario y altruista que se realiza en Bancos de Sangre y/o Centros de Hemoterapia habilitados por las autoridades sanitarias. Es responsabilidad de las mismas dictar las normas para proteger la salud de donantes y receptores.

Los Bancos de Sangre son los que conocen la cantidad y tipos de componentes sanguíneos requeridos por su jurisdicción y son responsables de instrumentar los medios para asegurar su disponibilidad.

Si te llaman y podés concurrir, hacelo. Alguien lo está necesitando.

¿Dónde me puedo informar para ir a donar sangre?

Podes informarte llamando al 0800-222-1002. Ahí podrás consultar: lugares, fechas y horarios de atención en todo el país.