Aumenta la cantidad de reservas en el puerto de Ushuaia

El turismo antártico sigue creciendo a pesar de la pandemia y las empresas del sector siguen con gran interés la ampliación del puerto local, que permitirá recibir buques de mayores dimensiones, con una mayor capacidad de amarre. “No estamos de espaldas a la actividad turística, sino que nos estamos preparando para recibirlos como corresponde”, señaló el Presidente de la DPP.

La ampliación del puerto de Ushuaia permitirá el amarre de dos buques más.

USHUAIA.- El llamado a licitación para la ampliación del puerto local es seguido atentamente por la IAATO (International Association Antartic Tour Operators) debido al crecimiento de la actividad turística en el sector Antártico y los nuevos requerimientos ambientales y de seguridad exigidos a los puertos que operan con este tipo de viajes.

El viernes, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, confirmó que “se ha asignado a Ushuaia como puerto seguro, por lo que estamos preparándonos para recibir nuevamente a toda la actividad, tanto turística como de carga y pesca con la incorporación de mayores medidas sanitarias”.

Murcia indicó que la obra de ampliación del puerto anunciada la semana pasada debería comenzar a ejecutarse durante la próxima temporada estival. No obstante, mientras se espera la obra, trabajan para recibir al turismo apenas se liberen las fronteras dada la urgencia del sector turístico antártico que, “lejos de tener cancelaciones, tenemos mayor cantidad de reservas, con lo cual el crecimiento de la actividad se sigue manteniendo y debemos estar preparados para esto”.

El funcionario afirmó que el Puerto de Ushuaia “no está de espaldas a la actividad turística, sino que nos estamos preparando para recibirlos como corresponde. Cuando el país indique que se abren las fronteras, nosotros queremos estar preparados para comenzar a operar”.

La semana pasada autoridades nacionales y provinciales anunciaron la puesta en marcha de la licitación de la obra de ampliación, cuyos pliegos estarán disponibles a partir del 1° de julio con un plazo de obra de 18 meses y un presupuesto de 980 millones de pesos.

“Realmente poder con fondos propios ampliar longitudinalmente 80 metros el muelle es una satisfacción muy grande. Esto nos permitirá poner unos 160 metros más de atraque de buques y una superficie de unos 2240 metros más para actividades logísticas, con lo cual ampliaremos la capacidad que tenemos hoy notablemente”, agregó Murcia.

Asimismo, detalló que “la obra incluirá los servicios de electricidad y agua y las defensas de amarre”.

“A partir del 1 de julio se realizará todo el proceso licitatorio que llevará unos 120 días por lo que el inicio de obra, si podemos cumplir con todos los plazos, será en el mes de octubre”, informó.

Murcia comentó, asimismo, que “la obra tiene similares características con las instalaciones que están hoy operativas, pero se amplía la envergadura de los pilotes por la profundidad que alcanzará los 11 metros”.

Murcia señaló que “muchas veces hemos tenido reclamos de la actividad pesquera y de carga por la congestión del puerto, porque no tienen prioridad ni sitios asignados cuando llegan los cruceros. Esta ampliación nos permitiría trabajar con diferentes actividades a la vez”.

Finalmente, el funcionario expresó que “el aumento de recalada de buques año a año alcanza alrededor del 10 por ciento, pero la nueva tendencia de turismo antártico hace que haya buques de pasajeros con características de rompehielos, con lo cual se necesita una profundidad mayor. Con esta ampliación podremos recibir estas embarcaciones que ahora no podemos hacerlo”.