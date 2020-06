Advierten que no se pueden comercializar

A través de un comunicado oficial, el Municipio advierte por la presunta venta de terrenos del ex Frigorífico CAP, recordando que no es posible habilitar el negocio de predios en ese lugar, por ser un Monumento Histórico Nacional.

Una inmobiliaria intenta vender predios del ex-Frigorífico CAP.

RIO GRANDE.- Al advertir que existirían posibles emprendimientos inmobiliarios, ofreciendo predios en la zona del ex-Frigorífico CAP, desde el Municipio aclararon que eso no está permitido y que ante la posibilidad de que existan ofrecimientos, la gente se acerque a asesorarse debidamente ante la Dirección de Tierras de la Municipalidad, antes de encarar una inversión en esa zona.

El comunicado emitido desde el Municipio recuerda que “el sitio donde se encuentra ubicado el ex-Frigorífico CAP, según el artículo 4 del Decreto Nacional 64/99, fue declarado monumento histórico nacional en el año 1999, por lo tanto no existe autorización oficial para ningún tipo emprendimiento habitacional ni comercial dentro del predio mencionado”.

El Municipio recuerda además -a la gente- que la Dirección de Tierras “se encuentra a disposición para brindar asesoramiento a aquellos vecinos que busquen efectuar una compra de un lote o terreno dentro del ejido urbano habilitado para tal fin”.

El intendente Martín Pérez se refirió al polémico asunto y dijo que “estamos hablando de un sector muy valioso y muy rico de nuestra historia como ciudad”, y adelantó que “tenemos previsto realizar actividades culturales en todo esa zona que queremos revalidar y darle la utilidad que se merece”.

El Intendente manifestó que “queremos evitar eventuales estafas a nuestros vecinos. No es legal vender esas tierras, y por eso pedimos a los vecinos que no paguen ni compren ningún tipo de boletos de compra-venta porque no existe ninguna autorización para realizar este tipo de actos que, además, infringen el Capítulo 8 del Código de Planeamiento Urbano”. A raíz de ello, indicó que “instruí al área de Comercio a que notifique a esta inmobiliaria para que no siga ofreciendo estas tierras a los vecinos”.