Protección al personal

Adecuando sus instalaciones a las medidas sanitarias exigidas por protocolo y sumando otras en función al cuidado de sus trabajadores, el grupo Newsan inició de manera gradual su producción en Ushuaia. René Ceballos, director Industrial de la empresa, dialogó con El Sureño para analizar este nuevo tiempo.

Con cámara infrarroja se realiza un test al personal, al ingreso a la planta.

USHUAIA.- El Grupo Newsan comenzó en forma gradual con la producción en sus plantas instaladas en ésta ciudad, luego de 58 días de parate total debido al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio; con todas las medidas sanitarias que están exigidas por protocolos y poniendo en práctica una serie de mecanismos adoptados por la propia empresa para cuidar a sus trabajadores, como una aplicación para evitar que salgan de sus casas ante el menor síntoma sospechoso.

René Ceballos, director Industrial de Newsan, dialogó con El Sureño, para brindar un detalle de cómo se encara esta nueva experiencia, donde “todo es aprender de nuevo”, dijo y destacó el hecho de priorizar mantener la fábrica en funcionamiento, que intentar volver a los volúmenes normales de producción, anteriores a la pandemia, ya que un contagio traería consecuencias peores.

La empresa comenzó a trabajar con una línea de teléfonos celulares en la Planta 3 y otra línea, también de celulares, en la Planta 5. Ambas funcionan en tres turnos, cada una con 200 personas, por lo tanto hubo que “adecuar el horario de algunos de los trabajadores, lo cual trae aparejado cierta incomodidad”.

Los trabajadores de una de las plantas, mantienen el distanciamiento físico exigido por las autoridades sanitarias.

Sobre la decisión de comenzar con la producción de teléfonos celulares, el empresario indicó que “son esenciales porque son uno de los componentes de la cadena de las telecomunicaciones. Por ejemplo, un médico requiere de uno; por eso lo hemos puesto a andar, antes que cualquier otra cosa, aunque sea parcialmente”.

Hoy la fábrica ponendrá en marcha una línea de televisores y el viernes otra dedicada a equipos de aire acondicionado. Así se hará en forma gradual hasta completar una dotación de 1.099 operarios, que es lo que el protocolo sanitario les permite.

“Adoptamos la modalidad de no hacer ingresar a todos juntos porque entendemos que es necesario que aprendamos todos esta nueva mecánica, porque todo es aprender de nuevo”, dijo Ceballos, explicando que “realmente no se conoce bien cómo llevar adelante los procedimientos, así que decidimos arrancar muy gradualmente de manera que los errores cometidos al poner en marcha la primera línea fueron subsanados cuando se pusieron en marcha las siguientes líneas de producción”.

App de la empresa

René Ceballos indicó que Newsan instrumentó una App exclusiva para sus trabajadores, donde cada persona debe responder a una serie de consignas relacionadas a posibles síntomas que puedan hacer sospechar de la pandemia COVID-19. Completando todas las preguntas que se le formulan, al final la aplicación dice “OK” o “Quedáte en tu casa te vamos a llamar”.

“En caso en que una persona tenga síntomas sospechosos, se debe quedar en su casa y se activa un mecanismo donde nuestro médico, que está entrenado, lo va a visitar a la casa. Le hace un test básico y a partir de ahí determina si se pone en marcha el protocolo epidemiológico o no. Pero de esa forma evitamos que la persona circule por la ciudad, de manera que deja de ser un riesgo sobre alguien más”.

Nivel de producción

Respecto a los niveles de producción que proyecta la empresa en estos tiempos de pandemia COVID-19, René Ceballos dijo que “nos enfrentamos a ese dilema. Ayer ante nuestro equipo de gerentes, les expliqué que hasta tanto tengamos un cambio radical en la condición de esta epidemia, 150 años de ingeniería industrial no sirven más. Hay que aprenderlos de nuevo”.

Ceballos consignó que “quizás un protocolo que hubiera atendido más los detalles de la manufactura industrial, hubieran servido mejor”, pero si ese protocolo va en contra de alguna recomendación que permite que las personas estén sanas y pueda provocar un contagio, obligaría a cerrar por otros 30 días la planta y es ahí donde se analiza cuál es el impacto real en la productividad.

Para el Director Industrial de Newsan, “ya habrá tiempo para que, con el nuevo protocolo, cuando la epidemia mejore; volver a tratar de recuperar algunos de los componentes que nos daban productividad en el pasado pero, mientras tanto, la mayor fuente de productividad es poder mantener la fábrica abierta”.

Respecto a la nueva modalidad adoptada, se destaca que en la actualidad los turnos son reducidos de seis horas, las personas están distanciadas, las líneas cuentan con menos personas, las personas deben usar elementos de seguridad que hacen más lentas las operaciones.

De todas maneras la caída de la productividad va a estar acompañada por una caída del mercado de los productos que se fabrican. “Entonces no será relevante no cumplir compromisos en el mediano plazo. Ya en el corto plazo estamos incumpliendo un montón de compromisos”.

Pequeñas células

Sobre la nueva modalidad de producción, René Ceballos los comparó como “pequeñas células que tiene todo lo necesario para la subsistencia y eventualmente para su propia reproducción. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hace la célula. Hoy hay doce células que cada una tiene un poquito de todo lo que necesita y estamos rápidamente tomando lo que antes no tenía una función de súper relevancia para entrenarlo express en nuevas tareas que tenían que hacer para que ese célula sea autosuficiente”.

Este mecanismo de trabajo, permite que “si una célula encuentra una infección, si una persona se encuentra que está infectada, cerramos ese turno, mandamos a todos cuarentena, se desinfecta toda la planta y al tercer día pueden volver; de esa manera se puede seguir operando. Hay que aprender a vivir con esto, que esperar que esto se vaya”.

Al ser consultado de cómo se evalúa que personas son convocadas a trabajar y cuáles no, Ceballos indicó que “a aquellas que se consideran grupo de riesgo no las convocamos. En esto quiero decir que hay un montón de personas emocionalmente afectadas por esta situación, porque son personas de riesgo, que ven como ha cambiado su vida y hay otras personas con algún familiar de riesgo, que tiene temor de salir a trabajar, porque lo puede poner en riesgo al volver a su casa”.

El directivo de Newsan subrayó: “Vamos muy de a poco aprendiendo a trabajar y a construir lo que podamos construir con las condiciones que tenemos”.

Intercambio

Sobre el protocolo que se puso en marcha en Newsan, René Ceballos habló de haber contado con experiencias que se vivieron en fábricas de otras partes del mundo.

“Tuvimos contacto con representantes de empresa que tuvieron este problema y ya pasaron por esto. Antes de hacer nuestro propio protocolo, le pedimos a nuestros socios que nos consigan la experiencia de China, y también de otros lugares como Brasil y México, donde también hay fábricas de los productos que hacemos” y que comenzaron a funcionar desde hacer casi un mes.

En el Facebook Grupo Newsan elaboró un espacio de contención de sus trabajadores, donde comparten algunas actividades como ser ejercicios físicos, recetas de comidas y hasta la actuación de algunos que se dedican a la música.