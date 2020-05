Propuestas y talleres culturales virtuales

A raíz de la cuarentena la Secretaría de Cultura con su grupo de trabajo se adaptó y propone diferentes talleres, convocatorias y muestras artísticas de manera virtual, para acompañar a la comunidad y brindar una alternativa para realizar desde los hogares.

Museo Fueguino Yaganes.

RIO GRANDE.- La Secretaría de Cultura de la Provincia tiene trabajando de manera activa a más de 60 talleristas entre las tres ciudades, Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, cubriendo las variadas disciplinas que tienen que ver con las artes visuales, las artes escénicas, danza, artes decorativas.

A partir de este contexto del aislamiento social y obligatorio, las clases de manera presencial por supuesto se vieron suspendidas y para cubrir la demanda de la comunidad respecto a los talleres culturales la Secretaría implementó clases virtuales en dos modalidades.

El Sureño dialogó con Lucía Rossi, secretaria de Cultura, quien explico la metodología con la que llevan adelante los talleres: “Estamos trabajando con tutoriales que son material grabado de los talleristas en donde se hacen pequeñas clases o workshop con una temática específica, y que tiene de favorable que la gente puede verlo en el momento que tiene disponible y que cree puede sentarse y concentrarse en esa clase. Estos videos tutoriales a partir de ésta semana van a empezar a transmitirse en un canal de la Secretaría de Cultura de tgv que es en Instagram “culturatdf” y ahí va a estar toda la compilación de los talleres culturales”.

“La otra modalidad es con los talleres en vivo, que tienen la particularidad que los alumnos pueden participar activamente con el profesor, hacerle preguntas, evacuar dudas, entablar conversaciones y esas clases se aprovechan con una dinámica distinta. Estas clases se están desarrollando por Facebook Cultura TDF. Estamos cubriendo muchas ramas no solo de las artes sino también desde la creatividad a través de estos talleristas”, expresó Rossi.

Para cualquiera de las dos actividades hay un cronograma ya preestablecido que se puede consultar tanto en Facebook “Cultura TDF” como en Instagram para ver la clase de su interés, los días y horarios y poder participar de alguno de los talleres.

Paralelamente a los talleres se está trabajando también con muchas actividades que involucran no solamente a los talleristas sino también artistas y creativos locales que están desarrollando diferentes propuestas que tienen que ver con participaciones en vivo mediante peñas o veladas musicales, también de danza y diferentes convocatorias para todo público.

“En este momento tenemos vigente la convocatoria de “Cultura más rica” que surge a través de la curiosidad y el encuentro que se produce entre los argentinos que es normalmente alrededor de la comida, y por eso la convocatoria tiene que ver con invitar a la gente a que nos deje alguna receta que sea con alguna historia familiar y nos cuente un poco de dónde surge la receta, si proviene de padres, abuelos que han venido a Tierra del Fuego y que hoy entonces la cocinamos desde aquí”.

“Hay una temática específica respecto a la gastronomía que nos permite también conocernos entre nosotros y es por eso que estamos haciendo esta invitación a la comunidad. La convocatoria la estamos llevando a cabo desde el área de Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura y también desde Facebook e Instagram pueden ver las bases y condiciones para participar”, indicó la Secretaria.

Asimismo desde el área de desarrollo audiovisual se está trabajando con una serie de “cortos” de producción absolutamente fueguina, “Los estamos mostrando en las redes sociales en las que se puede apreciar todo el talento que tienen nuestros creativos y nuestros audiovisuales fueguinos. Por lo que invitamos a que puedan mirar lo que está sucediendo”.

“Tenemos muchas propuestas, la invitación, insisto, es para que puedan hacerlo de manera virtual en este contexto de aislamiento social; es importante quedarnos en nuestras casas y salir lo mínimo indispensable y es un buen momento para la Secretaría de Cultura hacerles llegar a cada uno de los vecinos las diferentes propuestas y los creativos que tenemos entre nosotros, para que puedan no solo conocerlos sino también disfrutarlos”, concluyó Rossi.