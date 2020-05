Duro cuestionamiento al Poder Judicial

La presidenta del Colegio Público de Abogados de Ushuaia, Susana Sosa, cuestionó la actitud asumida por el Superior Tribunal al convocar, sin aviso previo, a dos abogados varones a una reunión siendo que los mismos no forman parte de la comisión directiva de dicha asociación. “Estas actitudes, institucionales y de colegas, son una muestra más de la falta de respeto permanente de la que somos blanco las mujeres”, apuntó la letrada.

El encuentro realizado el miércoles que valió el reproche de la Presidenta del Colegio de Abogados de Ushuaia.

USHUAIA.- La presidenta del Colegio Público de Abogados de Ushuaia (CPAU), Susana Beatriz Sosa, cuestionó severamente el funcionamiento de la justicia fueguina en materia de equidad de género, luego de que se anoticiara en una videoconferencia que se realizaba con los magistrados, que presentes en el edificio del STJ estaban dos letrados que no son autoridades de la comisión directiva.

Los jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ) se reunieron ayer en el edificio para abordar la aplicación de la acordada N° 26/2020 que marca el retorno a las actividades en los tribunales provinciales a partir del próximo 26 de mayo. En ese sentido, se realizó una videoconferencia con las autoridades de los Colegios de Abogados, pero en el mismo edificio del STJ, también participaban dos letrados, uno de ellos Clemente Vidal Oliver, que según Sosa no tiene participación en la comisión directiva.

Esta situación causó el descontento de Sosa, quien, junto al vicepresidente del Colegio de Abogados de Ushuaia, Eduardo Damonte, emitió un comunicado señalando que “nuestro Poder Judicial posee el peor desempeño del país en paridad de género, y estos colegas varones del foro profundizan con su conducta, que solo busca una foto, la falta de respeto al CPAU y a su Presidenta”.

“En el día de la fecha (por ayer) los Colegios Públicos de Abogados de Ushuaia y de Río Grande fuimos convocados a una videoconferencia por los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, conjuntamente con los representantes gremiales del sector y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de nuestra Provincia con el objeto de plantear las modificaciones necesarias para un regreso seguro y eficaz a la actividad judicial, tal como lo dispuso la Acordada 26/20”, señala la misiva.

Agrega párrafo siguiente que “sin embargo, hemos sido sorprendidos en nuestra buena fe al ver que participaban de la misma reunión dos letrados del foro que no son autoridades del Colegio de Abogados de Ushuaia, que no participan en el Colegio de ninguna manera, y quienes concurren sin anoticiar a este Colegio tal circunstancia, con la gravedad de haber sido convocados por el propio Superior Tribunal de Justicia de la Provincia”.

Por último, la Presidenta y el Vicepresidente de CPAU, señalaron: “llamamos a la reflexión de quienes apoyan estas maneras de conducirse, sobre todo a las y los profesionales del Derecho, instándolos a evolucionar hacia una sociedad igualitaria respetando a las instituciones y sus autoridades, elegidas por el voto democrático de sus integrantes”.