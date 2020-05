Acusado, a distancia

Ayer se realizó la segunda jornada del debate oral y no público en una causa por abuso sexual. Los acusados, el padre biológico de una menor de edad y la expareja de éste, enfrentan la acusación por un caso de abuso sexual. El abogado insistió en que el acusado esté presente en la sala de audiencia, pero el Tribunal lo rechazó.

La coimputada junto a su abogado, el defensor público Alejandro Nacaratto.

RÍO GRANDE.- El Tribunal de Juicio en lo Criminal realizó ayer la segunda jornada del debate oral y no público en una causa por abuso sexual.

Cabe recordar que los imputados, el padre bilógico de una menor y la pareja de éste, enfrentan desde el pasado jueves el juicio por un caso de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso gravemente ultrajante y corrupción de menores.

En este debate oral, que se realiza en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, tuvo la presencia en la sala de los jueces, el fiscal, la querellante, el defensor y la coimputada; mientras que el principal imputado siguió el debate desde la Unidad de Detención Nº 1 a través de videoconferencia.

Sobre este último aspecto, en el inicio del debate, el Defensor del imputado, Dr. Mariano Sardi, reiteró nuevamente que quería que su defendido, el padre acusado, estuviera en las sala de audiencias.

El Tribunal no hizo lugar y corrió vista a las partes. Tanto la querella como el fiscal manifestaron que el juicio de esta manera no era nulo en tanto se garantizara la comunicación con el imputado, dado que la comunicación mejoró respecto de la semana pasada y se pudo cumplir con las indagatorias.

Cabe indicar que el pasado jueves, la audiencia debió pasar a un cuarto intermedio por el planteo del defensor Alejandro Naccarato, quien expresó su disconformidad con el Tribunal sobre la participación del imputado desde la Unidad Penitenciaria, a través del sistema de videoconferencia.

El juicio se reinició ayer, por problemas de salud de uno de los jueces del Tribunal, el cual debió ser reemplazado. Ahora está integrado por los jueces Daniel Borrone y Eduardo López y se completó con la presencia de la jueza Natalia Buitrago, quien reemplazó a Juan José Varela.

También las defensas se dividieron y ahora Mariano Sardi asiste al principal imputado y Alejandro Nacaratto a la coimputada.

El fiscal Jorge López Oribe brindó su exposición basada en los hechos reunidos para solicitar la elevación a juicio del caso, bajo el argumento que los dos imputados, habrían abusado sexualmente de la hija biológica del detenido, cuya prisión preventiva vence el 16 de mayo.

Hoy continuará el juicio con la producción de la prueba y testimonios. En la sala especialmente acondicionada para este juicio, las partes han mantenido la distancia social mediante compartimientos de vidrio, protegidos con tapabocas y mascara facial.

El imputado siguió el juicio desde la Unidad Penitenciaria por videoconferencia y la coimputada presente en la sala.