Solicitada Comercios Unidos Río Grande

Comercios Unidos de Río Grande solicitan ayuda urgente al Gobierno antes la crisis declarada por la pandemia y las dificultades con las que deben lidiar.

Solicitud de medidas de emergencia para asistir al sector:

1- Apertura de cuentas corrientes y créditos a tasa 0% en el BANCO DE TIERRA DEL FUEGO, sin periodo de calificación y mínimos requisitos (flexibles). Ya que nos encontramos asfixiados por la situación económica. Monto del crédito según la capacidad de repago del solicitante.

2- Dejar sin efecto el cobro de INGRESOS BRUTOS, por 180 días a aquellos comercios que facturen anualmente hasta $30.000.000 pesos

3- Asistencia financiera (subsidios) para cubrir pago de alquileres y sueldos de empleados total o parcial, cuyos haberes se paguen en los meses de abril y mayo y de continuar la cuarentena los meses correspondientes.

4- De no tener respuestas a nuestros pedido de AYUDA. Y de continuar la cuarentena por un lapso mayor al 12 de abril. Nos veremos con dificultades para a abonar sueldos de nuestros empleados que son un porcentaje amplio de puestos de trabajo en nuestra ciudad. Pagar alquileres y de aliviar y sostener el bienestar de nuestras familias.

Imprenta Diseñarte – Vale La Pena David – VERO X-TREME – Narella Boutique – Wapa Nancy – Croller – Tu Sistema de Cortinas – El vestidor – CASA BOUTIQUE – Ernesto Giordano – Lookylacios – Almacén de ramos generales – Optimus Service – Pilates Betina – La Casa del Cerrajero – La casa del Plomero – COTILLÓN FANTASÍA SS – Kiosko Al Toke – Doña Pepa – INV Operaciones Inmobiliarias – La Juana RG – Audimont – El Cielo RG – Lázaro – París Inmobiliaria y Automotores – Colorshop Río Grande – Don Aldo Repuestos – Deja Vu – Latitud RG – Suspensión Russo – Don Agustín Repuestos – Tiempo Libre – Stop-Car – Fac Celulares – Novedades Cleo – Donatello – Héroes y Princesas – Grandiosas – MW INDUMENTARIA – Salón Marina Cupayolo – NOVEDADES GLORIA – BONKERS Fitness Studio – HOSTAL ANTARES – Peluquería Lennon – Laboratorio Dental SR – Snack Fest – Rincón de Sueños – Power Gym Team – Grande Hotel – CEDMA – Solo Sol Solarium – Ivonn Fernández Peluquería – O.E.F. Odontología estética y funcional – Estética Personal – Lo de Fran – Estudio Dental – Salud dental – Cosmética Dental – Patagonia Automotores – CONSULTORIO ODONTOLOGICO NATALIA – SWEET NAILS – Dr. Diego Montero – Optica 10 – EVA Esencia de Mujer (Estética) – MILANO’S EVOLUTION – PATAGONIA APART HOTEL – Beerhouse TDF – Odontóloga Carmen Gabriela Haro Cabero – Pitbull CrossFit – Nina – Puente Viejo – Animalia – Gráfica Bumerang – Patagonia Aberturas S.R.L. – Río Grande viajes – Odonsur – Kiosco Dani – Inika remeras y estampados – Balunek – Archivos Activos – Sebastián Cabo Peluquería – Consultorio Odontológico – MOANA – El mundo del regalo Free Shop – EMPÍRICOS – Como en el Campo – Cosa Nostra – CHAT Espacio Creativo- Eureka Libros – Successo – Consultorio Odontológico Dr. Torres – Casa Grande – Ceyro – Estudio Jurídico Enchieme – Arte Dental – CHAT Espacio Creativo – El Atelier de Clarisa –

Gimnasio Ego – Mi mamita y yo – Santino – Smile Consultorios Odontológicos – Ng Servicios&Deco – Prodentus consultorio dental – Jorge – Tienda Noemí – Sarkany – Don Luis – Tierra de Teatro – Centinela – Monissima – Consultorio Odontológico – Central de Calefacción – Mónica – ESSENCE – La Ovalada – KINESSIS- Kinésica – Centro de depilación – Punto y Banca – 9420 Comunicación Visual – Physis Kinesiologia y Deporte – Lima Limón – Dandelion – E&V – Reconquista SRL – CITY KIDS RG – GRAFICA PANTONE – Peluquería El Verdadero – Instituto Gastronómico de las Américas Río Grande (IGA RG)) – Celualres Rivadavia / Ibiza / Maldito Ibiza – La Pelu – Orson – Escolares Paola – Insumos Peñaranda – Escuela Laboral RG _ Universidad Blas Pascal – Bella Diosa – Ortopedia Peñaranda – Restaurant Leymi – Tapicería Alma – Cotillón Sarah Oly – La Clínica del Escape – Estudio Contable Retuerto David – Lo de Nené – Mundo Car – Gisela Alderete odontóloga – Estética Trinidad – Dior Salón unisex – Transporte Bumerang – Dynamics Fitness – Sussy Transporte Escolar – Frappisimo Heladería artesanal – Estudio Contable Pereyra Ramos – Construcciones Ushuaia –

Typs Estudio Inmobiliario y Seguros – Consultorios de atención odontológica – CRIS-MAU ELECTRICIDAD – Hata yoga -Ortopedia Peñaranda (Ushuaia) – Pastas Artesanales Mary – Fabricantes Unidos – OCN RIO GRANDE – Dietética Munay – Rodamientos Decar – Rua Livre Turismo – Odonsur – Alma tienda de papel – Tío Pujio – ANGLERS AVENTURAS FLY SHOP – Javier – Peluquería Virginia – BLO CENTRO MÉDICO DE ESTÉTICA Y NUTRICIÓN – Pescadería Neptuno – CATALINO – Inmobiliaria Contacto propiedades – Patio Balto – Vinoteca Donju – Cmyk impresiones estampados y carteleria – Del Norte Propiedades – Allô inmobiliaria – Viceversa – Stella – Chat Espacio Creativo – Garden cosmética natural – Tu Service – Electricidad Miguel – Costumbres Argentinas – Voltios – Centro Odontólogico Río Grande – Zapatino – Deco Boutique – Estetica Personal – Mega Nutricion Spa – Morena moda – Bamby Peluquería – Gestoría Río Grande – GALES – Transportes Welert – Grg Automotores GRG Automotores – Peluquería Alberto – Consultorio Dental Dra. Sandra Titón – Apasionados – Bri-jhos – MIMAMUT – DONATELLO – Neutro Informática – Toretto lavadero – Ka Beauty salón – FRANCO ARIEL – La Sinfónica – Territorio y Muaa – Kpicua – Sonora Restobar – Imprenta del Valle – Stylos peluquería – Crazy Look – Maderera Topic – Ceballos Beatriz – La Bodega – Look&Belleza – Distribuidora Río Grande – Cuando Sea Grande – Go Car – Artística Viedma FH servicios SRL – M&A – Repuestos El Porvenir – Gurisitos – Bárbara Gauna Body Center – RS AGENTE INMOBILIARIO – Life accesorios – Epsilon electrónica – Links Apart Hotel – Princesas party spa – Lavadero Papucho – Al Trotecito – VON DER RHISEN ASESORES DE SEGUROS Y CEDYT – Artesanías Kospi – ITALDENT – Armonía – Víctor – – Tienda de limpieza – Transportes Montiel – Río Grande Comercial – Taller Mad Racing – Crisrl – 2do Set – Nueva Carpintería RG – Nina – Candy Fuego Rg – SALUD DENTAL – La Rosarina – Frente Y Dorso – Kiosko Al Toke – ZR Constructora y Servicios – Makeup Syl – TDF Motors – Ushuaia Automotores – Creciendo Juntos – EL VESTIDOR – Hotel Gran Laserre – Blo centro médico de estética y nutrición – Patagonia lighting – Ayurdeva’s – La Nona Linda – Heladería Polar – Farmacia Posadas – Puente Viejo – Renacer rélax. estética y bienestar – MARU – El Tano Charly – La Bodega – INDIA – Disquería Rachi – Hola Mola! – DOMINGO GRANJA SA.