Sexta victoria de Walter Molinari

RIO GRANDE.- En el penúltimo fin de semana antes de la paralización de toda actividad deportiva en nuestro país a consecuencia del coronavirus, se disputó el Undécimo Maratón Acuático Ciudad de Paraná, prueba de natación en aguas abiertas sobre 21 kilómetros, por el río Paraná, con inicio en Villa Urquiza y finalización en la capital de Entre Ríos.

RIO COLOR MARRON. Siete podios para Molinari: 1° en 2013/14/15/17/19/20 y 3° en 2018.

Ese sábado 7 de marzo volvió a estar presente -entre 41 participantes- el Master riograndense Walter Molinari, en la que fue su séptima incursión en dicha competencia en la Mesopotamia.

“Gané mi categoría, de 55 a 59 años, quedé 17° en la clasificación masculina amateur, 18° entre los varones, y 23° en la general absoluta, entre un total de 41 nadadores que cruzaron la meta en la playa del Club Atlético Estudiantes (CAE).

“Las condiciones del río hicieron que la prueba se hiciera más larga, el día estuvo espectacular. En mi caso registré cerca de 2 horas y 51 minutos para completar los 21 kilómetros, con la corriente a favor, a un ritmo de casi 49 segundos cada 100 metros”, añadió nuestro entrevistado.

Dos nadadores elite (los demás son amateur), que fueron campeones mundiales en aguas abiertas, se quedaron con los puestos de vanguardia: el bonaerense Damián Blum (2:14:50.65) y la porteña Pilar Geijo (2:17:22.78).

El evento fue organizado por «Barranca del Paraná» y el auspicio de la Subsecretaría de Deportes Municipal, estuvo en juego la copa Challenger.

Media docena

“Esta prueba la gané seis veces en mi categoría (50/54 años antes, 55/59 años ahora). Me impuse entre 2013 y 2015; en 2016 se suspendió un mes antes; quedé primero en 2017, y un año más tarde entré tercero, no había ido en las mejores condiciones de entrenamiento. En 2019, en tanto, pude superar a quienes me habían anticipado doce meses atrás, para obtener mi quinta victoria”.

“Uno sale un poco más rápido del promedio de brazadas por minutos que puede dar, hasta que encuentra un pelotón, y así se sigue hasta antes de acelerar, en los 2 kilómetros finales, donde pasé a varios rivales. Si hubiera “arrancado” un poco antes (unos 3 minutos) quizá ganaba unos seis puestos, aunque igualmente estoy muy satisfecho y conforme con mi actuación”, indicó Molinari.

Tras largar, el lote pone rumbo al sudoeste, transitando primero por un canal principal, y luego por otro secundario. Poco después del túnel subfluvial (que une a Santa Fe con Entre Ríos) y de la isla Puente, ya visualizan la meta.

Acompañado

“Por seguridad, cada participante es acompañado por un guía, a bordo de su canoa, ellos son los ojos del nadador. Mi promedio es de 60 brazadas por minuto, eso lo controla el guía, quien también me da hidratación. Yo tomo un total de 1,5 litros a lo largo de la competencia, a razón de 20’, es una bebida isotónica acompañada de algún gel. Antes de largar como una banana, y lo mismo al final, más una naranja”.

El poco caudal que hubo ese día hizo que la prueba no fuera tan ligera como en otras ediciones, y las reiteradas participaciones le permiten a Molinari conocer a fondo cada uno de los sectores del recorrido. “Hay tramos más rápidos y más lentos, el agua se mueve a unos 3 ó 4 nudos (cerca de 6 a 8 kilómetros) por hora. En mi caso ya se dónde se puede acelerar, o dónde hay que aguantar un poco. Mi guía ya sabe quiénes son los rivales de mi categoría, él me los marca, en esta oportunidad les hice una diferencia grande, el segundo recién entró a casi 13 minutos”.

En los cuadros anexos aparecen la clasificación de la categoría I (55/59 años), y la clasificación general, que incluye a los cinco primeros en la general por sexo, y a Walter Molinari.

CATEGORIA I. Norberto Schlie (Rosario), Walter Molinari (Río Grande) y Oscar Fadil (Paraná).

Próxima salida

Poco antes del viaje a Entre Ríos, el experimentado deportista nos adelantaba que “este año no voy ni a Chile ni a Bolivia, como sí lo hice en años anteriores. Sí me estoy entrenando para nadar el 31 de mayo en México, ya concreté la inscripción. Se trata de una prueba de 10 kilómetros, en el mar Caribe, entre Cancún e Isla Mujeres, es una clásica, en un solo tramo, con un cupo máximo de 1.000 anotados, que se completa en cada edición”.

Por el coronavirus, la prueba fue pospuesta -en principio- para el 7 de septiembre. “Ojalá pueda ir, como también al Argentino Master de pileta, en noviembre. El Sudamericano se hacía en octubre, en Brasil, pero ya lo suspendieron”.

Un año atrás

La décima edición del Maratón Acuático “Ciudad de Paraná” se realizó el 23 de febrero de 2019, imponiéndose el uruguayo -oriundo de Paysandú- Nicolás Culela, séxtuple campeón de su país en aguas abiertas. El sanducero cronometró 2:05:22, delante del excampeón mundial Damián Blaum (2°), Santiago Petrucci (3°) y Pilar Geijo (4°), la mejor mujer, entre 41 clasificados. Sin embargo, el control antidóping del extranjero resultó positivo, siendo despojado del primer lugar.

Categoría 55/59 años

P/Nadador Ciudad M G Tiempo Prom.

1.Walter Molinari Río Grande (TdF) 18 23 2:50:57.10 48.84

2.Norberto Schlie Rosario (SF) 25 33 3:03:45.48 52.50

3.Oscar Fadil Paraná (ER) 29 37 3:11:34.36 54.70

4.José Ojeda Corrientes 30 38 3:14:06.70 55.46

5.Hernán Surián Buenos Aires 31 39 3:21:48.13 57.65

Nota: M (clasificación masculina: 31 arribos); G (clasificación general: 41 arribos); Prom. (promedio cada 100 metros, expresado en segundos y centésimas).

Clasificación general absoluta

P/Nadador Ciudad Categoría Tiempo Prom.

1.Damián Blaum * Buenos Aires 1° 35/39 años 2:14:50.65 38.52

2.Pilar Geijo * Buenos Aires 1° 35/39 años 2:17:22.78 39.25

3.Ibrahim Martínez Bahía Blanca (BA) 1° 20/24 años 2:24:32.88 41.29

4.Diego Boviez Paraná (ER) 1° 30/34 años 2:27:24.58 42.11

5.Gonzalo Guidi Arroyo Seco (SF) 2° 35/39 años 2:28:08.48 42.32

6.Patricio Dottavio Santa Fe 1° 45/49 años 2:31:40.93 43.33

16.Camila Longoni Humboldt (SF) 1° 20/24 años 2:47:07.36 47.75

19.Ayelén Lázaro Castelar (BA) 1° 30/34 años 2:48:10.53 48.05

20.Valentina Altamirano Viale (ER) 2° 30/34 años 2:48:25.98 48.12

21.Ana Paola Renzy * Brasil 1° 50/54 años 2:48:52.20 48.25

23.Walter Molinari Río Grande (TdF) 1° 55/59 años 2:50:57.10 48.84

Clasificados: 41 (31 varones y 10 mujeres). Nota: Prom. (promedio cada 100 metros, expresado en segundos y centésimas); * nadadores de elite.