La UCR está de luto

Expresiones de dolor de autoridades del radicalismo fueguino hubo luego de conocida la repentina muerte de María Viola Zapata, una militante histórica de ese partido, comprometida con el trabajo social.

María Viola Zapata, histórica militante de la UCR.

RIO GRANDE.- María Viola Zapata falleció ayer en forma sorpresiva, provocando la tristeza de la dirigencia de la Unión Cívica Radical, partido centenario en el cual militó toda su vida, y también de referentes de otras fuerzas políticas, como el peronismo, debido a su amplia trayectoria en el quehacer social.

Tras conocido su deceso, desde la Unión Cívica Radical, Comité Tierra del Fuego, expresaron el profundo pesar por la pérdida física “de nuestra histórica correligionaria María Viola Zapata, una persona de luz, una militante social que dedicó su vida al prójimo. Dedicó su vida a los demás, a su familia, a sus amigos y a nuestra querida UCR”.

“Tus huellas no se borran Violita. Aunque tu ausencia física nos deje un vacío inmenso en el corazón, tu esencia seguirá presente en cada uno de nosotros. Que en paz descanses correligionaria”, expresaron las autoridades de la UCR de la provincia.

La legisladora Liliana Martínez Allende, de UCR-Cambiemos, también manifestó su dolor por la muerte de Viola: “No sólo se nos fue una militante de fierro, de esas personas con las que se podía contar siempre, no importan las circunstancias. Se me fue una amiga, con la que compartí alegrías y sinsabores, con la que caminamos calles de su querida Río Grande y tuvimos interminables charlas de café”.

“Tus huellas no se borran Violita…”

La Legisladora recordó a Viola “siempre con una nueva propuesta, ayudando a tanta gente, incansable en su militancia, aún con la fragilidad de su salud”.

El exintendente de Ushuaia y actual legislador provincial de la UCR, Federico Sciurano, sostuvo que “hoy es un día muy triste para el radicalismo en la provincia y para mí personalmente: Falleció Viola Zapata Díaz, correligionaria infaltable, luchadora, apasionada, militante de las que salen a la calle a difundir con pasión”.

Sciurano señaló que “tengo muchos recuerdos compartidos y decenas de anécdotas que reflejan su pasión por la política, su apoyo a diferentes sectores, su recorrido que es nuestra historia misma. La UCR en la provincia perdió hoy una gran protagonista”.