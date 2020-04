Flexibilización de actividades

La titular de la cartera de Producción y Ambiente aclaró que trabajan sobre los protocolos para que ciertas actividades reactiven en los próximos días. Sin embargo, aclaró que “lo que se decida flexibilizar será de manera muy paulatina y con fuertes controles sanitarios”.

“Todavía no hay una fecha definida”, admitió Castiglione sobre la reactivación productiva en cuarentena.

USHUAIA.- La ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, explicó el trabajo que se hace para establecer los protocolos presentados por cada empresa, aunque aclaró que no hay fecha definida para la reactivación de las actividades.

En este sentido, la funcionaria explicó que cada caso particular elaboró el protocolo según las condiciones a la que está sujeta el sector, en función de la cantidad de operarios, las dimensiones espaciales de las instalaciones y la actividad productiva. Además, dijo que están a la espera de la aprobación, que todavía no hay una fecha definida y que la reactivación se realizará de manera muy paulatina y con fuertes controles sanitarios.

Con relación a esto, Castiglione comentó que “hace algo más una semana empezaron a presentar los protocolos a instancias de una circular que emitimos desde el Ministerio, los cuales fueron puestos a consideración del Comité Operativo de Emergencia”.

“Estos protocolos se están terminando de analizar y todos tienen un nivel de cuidado muy alto” y recordó que “Nación dispuso el regreso de algunas actividades en los distintos territorios, delegando en los gobernadores la facultad de sugerir qué actividades podrían ser pasibles de reactivarse en determinadas condiciones. Estas sugerencias fueron elevadas y estamos a la espera que nos den los resultados de la aprobación. De todas maneras, lo que se decida flexibilizar será de manera muy paulatina y con fuertes controles sanitarios”.

En relación a quiénes son los encargados de analizar y aprobar la reactivación de las actividades, Castiglione explicó que “el Ministerio de Producción de Nación es el ministerio que interactúa internamente con el Ministerio de Salud para evaluar un protocolo, lo mismo que hacemos acá. Nosotros, desde el Ministerio de Producción enviamos a las empresas la necesidad de que establezcan un protocolo y una vez que lo presentaron lo trasladamos inmediatamente al área de Salud, que se va a expedir respecto de las características de las presentaciones particulares de cada empresa”.

“Nación ha hecho prácticamente lo mismo. Los gobernadores proponen en función de las realidades de cada uno de los territorios, generan un protocolo a través de las áreas pertinentes de Salud, lo elevan a Nación y allí es evaluado”, agregó.