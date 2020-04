El BTF amplió el horario y sucursales

La entidad bancaria resolvió extender el horario de atención y las sucursales para el pago de jubilaciones, asignaciones y planes sociales. Estas medidas de emergencia se llevan a cabo para que estos sectores puedan acceder en efectivo al dinero de sus cuentas, aunque no tengan su tarjeta de débito o tengan problemas para operar por medios electrónicos.

Más sucursales y extensión de horario dispuso el BTF.

USHUAIA.- A través de un comunicado, el Banco de Tierra del Fuego informó que, para atender a sectores de la población que requieren el acceso al dinero de sus cuentas de inmediato, ha decidido extender el horario de atención y las sucursales respecto a lo informado en comunicados anteriores para el pago de jubilaciones, asignaciones y planes sociales, desde el día viernes, tal como lo indican las disposiciones del Banco Central de la República Argentina. Estas medidas de emergencia se llevan a cabo para que estos sectores puedan acceder en efectivo al dinero de sus cuentas, aunque no tengan su tarjeta de débito o tengan problemas para operar por medios electrónicos.

Es así que, desde este viernes, en el horario habitual de 10.00 a 15.00, en todas las sucursales del BTF de Tierra del Fuego y Buenos Aires se realizará la atención de los mencionados segmentos. Para el caso de las sucursales de Santa Cruz, el horario será de 8.00 a 13.00, tal como es habitual en esa provincia.

Es necesario aclarar que respetando la normativa nacional y provincial vigente, que impone una cuarentena obligatoria para promover el aislamiento social, no se atenderá a clientes no comprendidos en los mencionados sectores.

Dado que es fundamental evitar aglomeraciones innecesarias que podrían colaborar con la propagación del virus, se permitirá un ingreso limitado de personas; mientras que las restantes deberán formar fila en el exterior, manteniendo la distancia recomendada por los organismos de salud.

Es por esto que, aunque la atención esté habilitada para el pago de todas las jubilaciones, asignaciones y planes sociales, se sugiere tener en cuenta a los efectos de mejorar las condiciones de salud y de atención seguir el cronograma de acuerdo al siguiente detalle:

Atención a jubilados nacionales y asignaciones ANSES

-Viernes 3 de abril.

-Lunes 6 de abril.

Atención a planes sociales provinciales y municipales de acuerdo a terminación de DNI:

-Viernes 3 de abril: DNI terminados en 0, 1 o 2.

-Lunes 6 de abril: DNI terminados en 3 o 4.

-Martes 7 de abril: DNI terminados en 5 o 6.

-Miércoles 8 de abril: DNI terminados en 7, 8 o 9.

Atención a jubilados y pensionados de la provincia

-Martes 7 de abril.

-Miércoles 8 de abril.