“Debemos seguir las normas de prevención”

La ministra de Salud, Dra. Judit Di Giglio habló sobre cómo avanza la situación epidemiológica del coronavirus en la provincia. Di Giglio recordó a la comunidad, que para las personas mayores el virus puede ser mortal, e insistió en las normas de prevención.

La provincia recibirá la semana próxima los kits para realizar testeos rápidos. (Foto NA/Mariano Sánchez).

RIO GRANDE.- Los datos oficiales confirman que nuevamente, la provincia presenta casos positivos para COVID-19 sólo en Ushuaia. Desde Salud, sin embargo, insistieron en que es esencial seguir las normas de prevención, y recalcaron que se trabaja para que no colapse el sistema sanitario provincial.

En este sentido, Di Giglio señaló: “Estamos todos trabajando duramente contra una pandemia que tiene al mundo paralizado. Se van tomando medidas minuto a minuto. Por ahora creemos que la mejor medida que tomamos fue el inicio de la cuarentena precozmente”.

“Es muy difícil poder predecir cómo va a seguir esto y son decisiones que van cambiando minuto a minuto. Sabemos que esto es un proceso. Hoy nuestra provincia tiene dos ciudades sin casos en este momento, pero Ushuaia tiene una situación epidemiológica diferente, aunque los pacientes se encuentran en recuperación y no tenemos muertes que lamentar”, subrayó la Ministra de Salud.

Y resaltó: “la realidad es que el virus se transmite rápidamente como lo vimos en todo el mundo y que si bien la curva se logra aplanar, los casos van a aumentar, pero el sistema de salud no va a colapsar en nuestra provincia y se podrá atender a cada paciente como corresponde. No hay que olvidar que en los adultos mayores esta enfermedad puede ser mortal y por eso tenemos que estar atentos”.

“Continuamos con la lucha activa contra la pandemia y si bien en algunas ciudades se pudo flexibilizar la cuarentena debemos continuar con todas las normas de prevención que estamos intentando tomar como hábito. Sabemos que en Ushuaia aumentarán los casos de coronavirus porque está el virus en la ciudad y tiene una alta tasa de transmisión, pero venimos trabajando desde el área de epidemiología para evitar picos”, finalizó Di Giglio.