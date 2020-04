Casos de COVID-19 en las Malvinas

USHUAIA.- Por decisión del Gobierno nacional y provincial, desde el sábado se comenzaron a contabilizar los casos de coronavirus de las islas Malvinas y se los incluirá en los reportes diarios emitidos por el Ministerio de Salud.

El King Edward VII Memorial Hospital sigue tomando muestras, las cuales se enviarán al Reino Unido en el próximo vuelo de puente aéreo.

El sábado, al brindarse los datos oficiales, por primera vez el parte incluyó los casos confirmados de COVID-19 en las islas Malvinas. De esta manera, los casos de Tierra del Fuego pasaron de ser 86 a 91.

“Se incluyen 5 casos existentes en las islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la COVID -19 en esa parte del territorio argentino)”, decía el parte oficial.

El diario Clarín indicó que la idea de incluir a los contagiados de Malvinas en el reporte de Tierra del Fuego, surgió de un funcionario de la Casa Rosada que es fueguino, y que el viernes, mientras el vocero del Ministerio de Salud no parecía estar informado sobre la cuestión, para el Ministerio de Relaciones Exteriores, la medida ya era un hecho.

Dado que los registros de los casos de un país se convierten en cifras oficiales y luego se elevan a los organismos internacionales competentes, en el caso de Malvinas, los británicos también contabilizarán esos números como propios. A raíz de ello, el tema fue evaluado entre el ministro Felipe Solá y el secretario de Malvinas Daniel Filmus junto con los hombres de Alberto Fernández.

“La decisión se tomó en estricto cumplimiento de nuestra Constitución y las leyes argentinas. También en acuerdo con la Provincia de Tierra del Fuego a la cual según nuestra legislación pertenecen las Islas. No podría ser de otra manera. Seguimos sosteniendo nuestro ofrecimiento humanitario y autorizando todos los vuelos humanitarios que nos solicitan desde Malvinas”, sostuvo Filmus.

En tanto, el 22 de marzo el Gobierno argentino ofreció a Gran Bretaña, cuando ya avanzaba a paso firme la pandemia, “colaborar con los habitantes a través del envío de alimentos frescos, insumos médicos o test para detectar el virus causante de la COVID-19”.

La ayuda fue desestimada por el momento por las autoridades isleñas, que confían en la asistencia de Londres, único lugar con el que mantienen contacto directo a través de dos vuelos por semana, ya que se suspendieron los que llegaban desde Brasil y Chile, algunos de ellos con escala en la Argentina.

Ayer, la editora del semanario malvinense Penguin News, Lisa Watson, criticó duramente esta decisión. “El Gobierno argentino literalmente no tiene vergüenza”, dijo a través de su cuenta de twitter y acusó a la gestión de Alberto Fernández de “usar una horrible tragedia global para hacer de ella un punto político”.

Haciéndose eco de lo que opinan la mayoría de los isleños, Watson dijo: “No puedo creer que la gente apruebe el comportamiento de su gobierno en este caso”, en referencia a los ciudadanos argentinos.