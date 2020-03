Una ayuda para Marcos

Marcos Weyrich es un joven de Río Grande quien tiene 13 años y está juntando los fondos necesarios para poder viajar a Misiones a realizar un tratamiento médico. Su familia preparó un bono contribución con sorteo de varios premios. Además, en un local, están recibiendo billetes de 5 pesos como donativo voluntario.

Marcos, el adolescente que padece Síndrome de Netherton y necesita viajar a Posadas para realizar un tratamiento médico.

RIO GRANDE.- El 6 de abril Marcos Weyrich tiene que estar en Posadas para someterse a un tratamiento que sólo puede recibir en el Hospital Fernando Berreyro, de esa ciudad. Desde que nació Marcos padece Síndrome de Netherton. Esta enfermedad congénita genera varios síntomas muy incómodos en la piel y limitantes de las actividades cotidianas.

“Durante la semana, que hubo tanto viento y se levantó el polvillo de la Laguna Seca, justamente se complicó un poco más. El venía bien días anteriores, pero ahora estaba con la cara muy infectada. Porque sucede que por el tema del polvillo que llega a la casa y no podemos controlar; él no puede aguantar la picazón, entonces se rascó y se lastimó bastante”, dijo Magui, madre de Marcos.

Otra de las particularidades es que para acceder al tratamiento médico Marcos no puede viajar por avión y tampoco puede compartir colectivo con otras personas. El viaje tiene que hacerse sí o sí en un vehículo particular y con muchas precauciones: “El viaje es carísimo y no contamos con el dinero para hacerlo. El tratamiento que tiene que hacer es en el Hospital Fernando Berreyro de Posadas”, explicó la mamá de Marcos.

Para ayudar a recaudar los fondos necesarios, su familia y amigos organizaron la venta de un bono solidario con varios premios: “Nosotros preparamos ofreciendo bonos, que estamos ofreciendo, para un sorteo. Se pueden conseguir en la Despensa San Juan de Chacra II”, indicó Magui.

En Facebook, Marcos publica algunas imágenes de sí mismo, la página se llama “La vida de Marcos Wairich”, allí quienes deseen hacerlo pueden contactarse con la familia, para utilizar otras formas de colaborar. “También se pueden comunicar conmigo al 2964-15527235”, indicó la mujer.

El bono contribución se puede pagar en efectivo o mediante transferencia bancaria, el valor del mismo es de 200 pesos: “Yo no sé cuánto puede estar el viaje en total, porque realmente hace mucho que no viajo. Pero el viaje demanda muchos cuidados realmente, por ejemplo, Marcos tiene medicación que debe tomar, no duerme muchas horas seguidas porque en el medio de la noche tenemos que levantarlo para cambiar las sábanas que usa, cada par de horas. Además, él usa jabones especiales, toma suplementos. La ropa también, a veces tiene que cambiarse varias veces”, describió Magui.

La mujer agradeció la colaboración de las personas de la ciudad y dijo que además de las donaciones en efectivo, siempre hay otras formas de colaborar: “No solamente dinero, la verdad que sábanas o algún elemento, como este jabón especial, también nos viene bien. Y desde ya agradecemos la colaboración de las personas”, concluyó la madre de Marcos.

Alejandro, dueño del local Santino Moda infantil, es uno de los que se sumó a la campaña solidaria: “Nosotros vimos lo que le pasaba a Marcos, y como siempre estamos haciendo algo para ayudar, en la medida de lo posible, pusimos una urna para que la gente colabore con Marcos y su familia. Aprovechando que los billetes de 5 pesos, en pocos días ya no circulan, pero a nosotros el banco aún nos los recibe, dejamos la urna en la que la gente puede dejar los billetes de 5 y además también vendemos el bono que armó la familia de él”.

Los billetes de 5 pesos se recibirán hasta el 25 de marzo: “La gente está donando más que los billetes de 5 pesos. Muchos colaboran un montón, la verdad”, dijo Alejandro.