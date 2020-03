Panadería “La Unión” podría cerrar

Emilio Sáez aseguró que podrá pagar los sueldos de marzo, pero que sin trabajo, se le hará imposible enfrentar los próximos meses sin la ayuda de los bancos y del Estado. “El tema es salvar a las Pymes antes de que cierren, porque una vez que cerraron, ya no se puede remontar”, afirmó.

Emilio Sáez dijo que cerrará la tradicional panadería de Tolhuin.

TOLHUIN.- El dueño de la panadería La Unión, comercio emblemático de Tolhuin desde hace 35 años, reclamó medidas razonables para que los comercios puedan enfrentar el pago de los sueldos mientras dure la cuarentena y aseguró que, de no haberlas pronto, ya resolvió cerrar definitivamente a partir del 2 de abril.

El domingo, Emilio Sáez publicó una fotografía frente al Banco de Tierra del Fuego, pidiendo “para los comerciantes de Tolhuin, préstamos a tasa cero y con meses de gracia YA”. Según admitió, lo hizo preocupado por el parate comercial ocasionado por la cuarenta que como a la mayoría de los comercios, le impide trabajar normalmente y cumplir con sus obligaciones.

“Las pymes están paralizadas y hay muchas que están igual o peor que yo, que voy a poder pagar los sueldos de marzo. Tengo 30 empleados, la actividad se paró por completo. No tengo forma de recaudar ni hacer nada”, expresó con preocupación.

Emilio Saez en un reclamo que realizó el domingo, frente a las puertas del Banco Tierra del Fuego.

Ante esta situación, Sáez se presentó ante la sucursal del Banco de Tierra del Fuego de Tolhuin y planteó la posibilidad de poner en garantía su vivienda o la propia panadería para que su personal pueda seguir percibiendo 30 mil pesos hasta que finalice la cuarentena. “Yo se lo pido a mi banco, que es el que está acá en Tolhuin, pero esto le cabe a cualquier banco, porque son las únicas entidades que han ganado fortunas con todos los gobiernos”, se lamentó.

El empresario dijo que, previendo el habitual descenso en las ventas durante el invierno, antes de la pandemia había tomado la previsión de invertir en insumos, como lo hace todos los años. “Tengo dos camiones de harina, aceite, dulce de leche y azúcar como para tirar el invierno. Pero si no hay ventas, qué puedo hacer. Por más que me ofrezcan un crédito o descubierto al 24% yo no voy a poder pagar. Tampoco son millones lo que necesitamos. El banco no se va a fundir por ayudar a las pymes”, aseguró.

Por el momento, La Unión está elaborando 120 kilos de pan por día, que entrega a la municipalidad de Tolhuin para distribuir entre las familias más necesitadas. “Es lo único que hacemos y después cerramos. Nosotros gastamos 150 mil pesos por día entre sueldos y aportes y vivimos del turismo. Si la ruta se corta y se bloquea el pueblo, no tenemos trabajo. Esto es así”.

El 2 de abril, como última actividad, repartirán pan vestidos con camisetas alusivas a los Veteranos de Guerra de Malvinas.

Sáez se quejó por la falta de medidas de parte del Estado para los comercios y pymes y vaticinó que “en este barco en el que estamos todos metidos, si no salvamos a las pymes el barco se hunde igual y con todos también, porque el estado se nutre de nosotros con los impuestos”.

En 2012, Sáez fue nominado por sus empleados como “el mejor jefe de la Argentina” y su nombre fue noticia en los medios nacionales. “A mí me gustaría que mis empleados también fueran empleados del estado porque son los únicos que están tranquilos. La pandemia puede durar dos años que todos van a recibir un sueldo. Los únicos que están fuera del sistema son las pymes”.

Por último expresó que “el 2 de abril vamos a salir a repartir el pan con las camisetas en homenaje a los veteranos, pero es lo último que vamos a hacer. Veré la forma de indemnizarlos”, concluyó.