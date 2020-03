BUENOS AIRES (NA).- Con la presencia del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y de Marcelo Tinelli, se oficializó ayer la creación de la Liga Profesional del fútbol argentino, que reemplazará a la ya desaparecida Superliga.

La asamblea de la Superliga Argentina de Fútbol aprobó la Liga Profesional. (Foto NA).

En la reunión que se realizó en el predio “Julio Humberto Grondona” de Ezeiza, Tinelli fue anunciado como presidente de la nueva entidad que trabajará dentro del formato de la AFA.

Tinelli será el presidente de la Liga Profesional, que comenzará a funcionar a partir del 20 de mayo, un día después de las elecciones en AFA que llevará a Tapia a un nuevo mandato, y mientras tanto quedará a cargo de la Superliga Argentina.

El presidente de San Lorenzo explicó ante los representantes de los equipos de Primera División y de las categorías de ascenso y del interior del país, que él estará a cargo de la Liga Profesional.

El nuevo formato de la liga tendrá además cuatro direcciones generales que tendrán a Hugo Moyano (Independiente), Víctor Blanco (Racing), Rodolfo D Onofrio (River) y Jorge Ameal (Boca).

Además, la Comisión Directiva tendrá como vicepresidente primero a Cristian Malaspina (Argentinos Juniors); Vicepresidente Hernán Arboleya (Lanús); Vicepresidente tercero Mario Leito (Atlético Tucumán); Secretario Sergio Rapisarda (Vélez) y .

Prosecretario Gabriel Pellegrino (Gimnasia y Esgrima La Plata).

Antes del encuentro que presidió Tapia, los dirigentes se habían reunido para decidir la eliminación de la Superliga -de manera oficial- y nombrar a Tinelli como presidente de la nueva entidad que controlará y manejará el fútbol argentino, en cuanto a televisación y comercialización.

La presencia de River

Luego del distanciamiento que River tuvo con la conducción de la AFA, de la que no formaba parte del Comité Ejecutivo y sí lo hacía en la Superliga, y de la reunión que mantuvo el presidente D´Onofrio con Tinelli, finalmente el club de Núñez regresó a la entidad que rige el fútbol en el país.

De hecho D´Onofrio estuvo sentado a la izquierda de Claudio Tapia, en la mesa que reunió a los presidentes de los otros clubes denominados “grandes”.

Las diferencias de River con la AFA quedó zanjada en una conversación que tuvieron D´Onofrio y Tinelli, quien ahora manejará la Liga Profesional.

La relación de River con la AFA parecía que se iba a romper nuevamente luego de que el club “millonario” decidió unilateralmente no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán, en el arranque de la Copa Superliga, por considerar que no había garantías por el avance del coronavirus.

Las cartas de la por entonces Superliga que comandaba Tinelli, tras la renuncia de Mariano Elizondo, hicieron poner más ásperas las cosas, dado que se prevé una sanción de quita de puntos para River.

Sin embargo, luego de un cónclave en la casa de Tinelli, River retornó a la mesa chica de Viamonte al 1300.

Por su parte, Marcelo Tinelli y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, celebraron la “unidad de todos los dirigentes” luego de la oficialización de la creación de la Liga Profesional, que reemplazará a la Superliga.

“Hoy ha sido el día más importante de los últimos tres años, hemos logrado la consolidación de la unidad de todo el fútbol argentino”, manifestó Tapia en el inicio de una conferencia de prensa.

Consultado por la imagen en la que se lo vio con los presidentes de los cinco clubes denominados “grandes”, expresó: “La foto representa algo para quienes especulaban o pensaban que no podíamos lograr que todos trabajáramos por el bien del fútbol argentino, querían saber si iba a estar acompañando Rodolfo D´Onofrio”.

Y añadió: “Nosotros nunca tuvimos dudas, la foto simboliza que el fútbol se ha puesto en marcha en un momento muy difícil para todos los ciudadanos y los habitantes del mundo, nosotros nunca pensamos que River no iba a estar representado”.