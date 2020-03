Hoy, Cine en Casa: Cabeza de Chancho

ESTRENO HOY

Cabeza de Chancho, llega a la web

Pablo Almirón, Director y co-guionista de Cabeza de Chanco, habló con diario El Sureño, desde el Noreste del país, para invitar a los fueguinos al estreno del film. Una historia para divertirse, reflexionar, y sobre todo para quedarse en casa.

RIO GRANDE.- Se estrena hoy, para todo el país, a través de YouTube Cabeza de Chancho, un film del director correntino Pablo Almirón. La función será vía streaming, a las 22 horas, a través del canal de YouTube AIJUNA. Para verla, hay que ingresar al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=v1WeMaDTmn8. Este estreno forma parte del “Vení a ver Cine”, lanzado por AIJUNA, como una alternativa más, durante la cuarentena.

La película se estrenó en 2006, y luego de un exitoso recorrido en festivales de cine independiente, pasó a integrar el grupo de películas que marcaron una nueva forma de hacer cine en el país: Bajo presupuesto, alto compromiso, para contar historias simples en realidades complejas.

“Nosotros rodamos la película en 1997, pero la pudimos estrenar recién 2009. Porque el periplo después del rodaje fue como para hacer otra película”, comentó Pablo Almirón, Director y co-guionista del film.

Cabeza de chancho, forma parte de las producciones nacionales que, en los ‘90, comenzaron a explorar una nueva forma de hacer cine; que salió a la luz con “Historias Breves”, el concurso de cortometrajes del INCAA.

“Nosotros sin saberlo, estábamos haciendo eso. Un cine que aparece en las metrópolis con la Generación de Adrián Caetano, Lucrecia Martel, y otros. Pero nosotros no lo sabíamos. Es una nueva estética, una narrativa diferente. Algunos califican esto como que la cámara se ‘diera vuelta’ porque empezó a mostrar cosas cotidianas, con identidad regional”, explicó Almirón quien hoy además se desempeña como docente en la carrera de Comunicación Audiovisual en la UNNE.

Almirón, sin embargo, no estudió cine. Es licenciado en Comunicación Social, y Cabeza de Chancho surgió como un proyecto compartido entre amigos aficionados a la producción audiovisual; y junto a Marcelo Aguirre, escribieron en guión.

Según lo explica el propio Almirón, Cabeza de Chancho es el reflejo de lo que le sucedió a toda una generación de correntinos, que vivieron la adolescencia temprana durante la última dictadura militar; comenzando la vida adulta en una época de total desconcierto social y político: “La película es un poco eso. La historia de un grupo de amigos que nunca termina de hacer nada. La cabeza de chancho es la metáfora: que pretenden cocinar y no pueden. Pero en el medio, hay también otra metáfora más concretamente política con el padre de uno de ellos, que es un viejo peronista al que le amputan la pierna izquierda. Y su hijo, que es parte del grupo de amigos, no sabe dónde dejar la pierna amputada, porque en el hospital le dicen que no anda el incinerador, y él no sabe qué hacer”, narró el director.

Una imagen de Cabeza de Chancho, realizada en Corrientes y Resistencia allá por los 90.

En el momento de la producción, Cabeza de Chancho se enfrentó al mismo desafío: terminar el rodaje con los elementos que hubiera disponibles: “En ese momento los únicos que sabían de cine eran estudiantes, y por lo tanto sabían tanto como puede saber cualquier estudiante -recordó Almirón, entre risas-. En momentos pensé que no iba a poder levantar la película, y realmente es un film muy imperfecto desde el punto de vista técnico, pero tiene un corazón enorme”.

Luego de un proceso que Almirón describe como penoso, el film pasó por el montaje, y lo presentaron en el BAFICI, uno de los festivales de cine independiente más reconocidos a nivel internacional. Cabeza de Chancho, fue seleccionado para competir, y recorrió el circuito nacional, siempre muy, aunque siempre muy condicionado por el factor económico.

“El proyecto, además, fue una pequeña escuela. Muchos de los chicos que estuvieron en la parte técnica, los actores, hoy siguen haciendo cine”, recalcó el docente.

Hoy, décadas después, la región cuenta con el ENERC, con la Facultad de Arte y Diseño en Resistencia, un Instituto en Misiones dedicado a la formación audiovisual, la producción es mucho más aceitada. Además, desde hace unos años, se conformó un Clúster audiovisual, en el que productores, colaboradores, creativos, inversores, pueden sumarse para fomentar la producción audiovisual regional: “Nosotros creemos que es importante que la comunidad de realizadores dialogue con el Estado, con la comunidad, con la actividad privada, con el mundo académico. Uno trabaja, vive de esto y es bravísimo. Pero yo creo que los que lo van a disfrutar son las nuevas generaciones de realizadores que están saliendo ahora”, reflexionó.

El director Pablo Almirón, comunicador social, cineasta y docente de UNNE.

A medida que pasaron los años, Cabeza de Chancho se conocida aficionados, estudiantes, y realizadores; pero muy pocos realmente, la habían visto: “Yo nunca la quise largar a internet, porque la quiero mucho a la peli y me daba no sé qué… Pero mis amigos me convencieron. Además, se convirtió como en una especie de película de culto, porque corre la voz; pero nadie la vio. Así que creo que cada la circunstancia del confinamiento es un buen momento para estrenarla. Y estoy muy ansioso, realmente. Espero que los fueguinos quieran disfrutarla también”, concluyó Almirón.