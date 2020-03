Gobierno suspendió todas las actividades por dos semanas

Ayer minutos después de las 21:00 el gobernador Gustavo Melella anunció nuevas medidas preventivas para los próximos días a fin de evitar la propagación del coronavirus. Ello como consecuencia de la confirmación de dos casos en la provincia. Las medidas adhieren a lo expresado por el presidente Alberto Fernández.

El gobernador Gustavo Melella junto a las ministras de Salud y Educación, durante el anuncio de suspensión de actividades.

RIO GRANDE.- El gobernador Gustavo Melella se dirigió anoche a todos los habitantes de la provincia de Tierra del Fuego. Entre otras medidas, anunció que no habrá clases en las escuelas por dos semanas y que los empleados estatales estarán exentos de asistir a los puestos laborales, salvo guardias mínimas. Melella pidió a los vecinos que colaboren y al sector privado que acompañe las medidas.

“Son momentos difíciles donde tiene que primar la tranquilidad y tenemos que pasarlo lo mejor posible, y esto tiene que ver con nuestra responsabilidad, de cuidarnos y cuidar al otro”, comenzó diciendo el gobernador Gustavo Melella.

Y anunció: “Más allá de las medidas nacionales que celebramos y acompañamos quiero comunicar que a partir de este lunes 16, por el lapso de 15 días se van a suspender las clases de todos los niveles educativos, sin concurrencia a las escuelas. Aquellas familias que necesitan el servicio del comedor o merendero se dispuso que una vez a la semana, personal del Estado provincial, acerque los alimentos necesarios para que las familias accedan al alimento, cumpliendo con la función social que tiene la escuela”.

Igualmente Melella comunicó que todos los servidores públicos provinciales, de los entes autárquicos y demás instituciones de la provincia, no asistirán a sus lugares de trabajo por el plazo de estos 15 días: “Tendrán el beneficio del goce de haberes como corresponde. Los ministros tendrán la responsabilidad y la autoridad de salvaguardar algunas guardias mínimas para no dejar de brindar los servicios que el resto de los fueguinos necesita”, indicó.

A su vez, recalcó que personal del Ministerio de Salud, la Policía, Protección Civil y Penitenciaría estarán disponibles como siempre. En este punto, el mandatario provincial agradeció y felicitó a todo el personal de salud de la provincia: “Son los que siempre, de distinta manera, cuidan nuestra vida poniendo en juego la de ellos. En nombre de Tierra del Fuego queremos agradecerles y felicitarlos por el trabajo impecable que vienen realizando. Invitamos también a la actividad privada, sabemos que son momentos económicos complejos, pero entendemos que la única manera de parar el virus es parando nosotros, es quedándonos en casa, es teniendo menos movilidad. Por eso invitamos al sector privado en la medida que puedan y se vayan organizando”, precisó.

En cuanto a los niños en edad escolar y docentes de la provincia el Gobernador anunció que ya se ha dispuesto desde el Ministerio de Educación una forma en la que, durante este tiempo de suspensión de actividades, los estudiantes tengan tareas para realizar en el hogar a través de distintas aplicaciones y dispositivos. “Como así también se comenzará a implementar el programa de capacitación para nuestros docentes, para que en este tiempo también puedan seguir formándose”, sostuvo.

Sector privado y religioso

En todo momento, el Gobernador incluyó al sector privado, pidiendo la participación y adhesión a las medidas de prevención; como también asegurando que no habrá faltantes de mercadería en la provincia: “Hemos visto distintas circunstancias de preocupación de vecinos y vecinas por un problema de desabastecimiento; queremos llevar tranquilidad porque esto no pasa ni va a ocurrir. Y vamos a trabajar con ellos para garantizar la distancia social que necesitamos. Venimos trabajando con los responsables de los supermercados y lo mismo con el combustible”, indicó el mandatario.

“Queremos pedirle a las empresas de servicios de gas y electricidad que por el próximo período de 30 días no corten el suministro a aquellos vecinos que por algún problema no pudieron pagar. Es muy importante que otras instituciones adopten estas medidas, esto con el fin de minimizar el tránsito de los vecinos durante este periodo” detalló. Y a vez, adelantó que este lunes 16 se convoca a los municipios, cámaras empresariales, de comercio y producción, organizaciones sociales y sindicales a una reunión de trabajo para explicar cuáles son las acciones a seguir: “Quien hoy conduce la Nación ha sido claro, en esto tenemos que trabajar todos juntos contra este enemigo invisible. El Gobierno provincial, los intendentes, todo el arco político, el Gobierno nacional; entendemos que no son momentos para hacer política con esta situación, son momentos para estar al lado de cada uno de nosotros llevando soluciones”, dijo Melella. Y agregó: “Además quiero pedirle a los cultos religiosos que también lleven adelante las prácticas de prevención en los templos, por eso seguro contamos con el acompañamiento y la comprensión”.

Finalmente, el Gobernador anunció que se pondrá en marcha un programa de beneficios económicos y fiscales que será anunciado durante la semana.

También se aclaró que quedan suspendidos todos los eventos sociales públicos o privados en la provincia por el plazo de 30 días: “Próximamente nos sentaremos con el sector privado para que se respeten algunas de estas normas como el distanciamiento social, entre otros. El Ministerio de Salud va a comunicar algunas medidas que tienen que ver con los Hospitales y CAPS. Deseo que en medio de esta psicosis que se generó tengamos tranquilidad. El Estado nacional, provincial y municipal, y muchas organizaciones estamos poniendo lo mejor de sí para cuidarnos” subrayó el Gobernador.

“Hoy la provincia tiene los primeros afectados, pero porque se aplicaron bien los protocolos no se ha desparramado. Hemos aplicado muy bien la prohibición de ingreso de aquellos extranjeros que no cumplían con las condiciones sanitarias para ingresar al país. El Presidente ha cerrado las fronteras para todos los extranjeros; son medidas que parecen duras pero son necesarias, los primeros que tenemos que cuidarnos somos los de adentro” destacó.

“Hoy nuestra provincia necesita de cada uno de nosotros y tenemos que poner lo mejor de sí. Los fueguinos sabemos lo que es ponerle el hombro a los momentos duros y los argentinos sabemos lo que es enfrentar las dificultades, por eso confiamos junto al Presidente y los Intendentes que nuestro pueblo va a reaccionar de la mejor manera. Habrá que ir corrigiendo, modificando y mejorando distintas acciones, seguramente, pero la gran acción es que nos cuidemos y cuidamos a los demás” concluyó.