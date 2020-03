Gobierno busca alojamientos alternativos

La oficina de representación provincial negocia con autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el uso de un espacio dedicado al aislamiento de los fueguinos que quedaron varados en Buenos Aires y no pudieron regresar a la provincia por la suspensión de vuelos.

Buscan alojamiento para fueguinos varados en Buenos Aires. (Foto archivo).

RIO GRANDE.- El secretario de Representación Oficial, Hugo Romero, informó que desde la Casa de Tierra del Fuego “se están coordinando las alternativas, con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para alojar a los ciudadanos fueguinos que se encuentran varados en Buenos Aires y con la imposibilidad de volver a sus hogares debido a la cuarentena obligatoria que derivó en la cancelación de los vuelos hacia la provincia”.

En tal sentido, informó que “se ha establecido un canal de comunicación a través de la página de Facebook de la Casa de la Provincia (@CasaTDF) donde existe contacto con aquellos ciudadanos que se encuentran en esta delicada situación”, expresó Romero.

Ante la alta demanda de consultas, el funcionario habilitó un celular, el 2901 606081, que se agrega al que está abocado a la comunicación con los pacientes derivados por los Ministerios de Salud y de Desarrollo Humano de la provincia.

Finalmente, remarcó “que cualquier novedad al respecto se informará a través de los canales de información del Gobierno de la provincia y desde las redes sociales de la Casa de la Provincia”.

A contrarreloj

El secretario de Gobierno, Diego Carol, explicó que “las decisiones de sanidad pública las están tomando los equipos interdisciplinarios, donde no sólo hay médicos, sino sociólogos, comunicadores sociales y psicólogos”.

En este sentido, dijo que la situación que se dio en Río Grande donde “todo esto se genera por el miedo y la ansiedad que provoca que estemos en nuestras casas hace varios días” y donde “esa sensación de inseguridad es tenida en cuenta por los equipos interdisciplinarios; es que se toman decisiones a través de ellos y de datos que precisan los distintos profesionales”.

“Esos datos son acercados al Gobernador y él toma las decisiones. No por el parecer de las redes sociales o el grupo de vecinos, sino que toma esos datos, como el ánimo de la gente, el miedo o la sensación de inseguridad, lo cual no es beneficioso para nadie”, aclaró.

Asimismo, dijo que “el Gobernador sabe cuál es la situación de las familias que están varadas en distintos lugares, y es por ello que nos estamos poniendo en contacto con todos. Se les va a brindar todas las herramientas necesarias y todos los recursos del Estado van a estar a disposición para ayudarlos”.