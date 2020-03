Foro de Consejos de Magistratura

El Gobernador fueguino participó en la apertura de las XXVII Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina. Allí aseguró que “la idoneidad de la persona tiene que ser el criterio a tener en cuenta” al momento de la selección de los jueces.

Melella abrió las jornadas asegurando que “el poder político tiene que tomar distancia” de los procesos judiciales.

USHUAIA.- El Gobernador fueguino participó en la apertura de las XXVII Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA).

Junto al mandatario provincial, participaron de la apertura la presidenta del FOFECMA, Emilia María Valle; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Gonzalo Sagastume y el presidente del Consejo de la Magistratura, Javier Darío Muchnik.

Melella dio la bienvenida a los presentes a “Tierra del Fuego, la tierra de Malvinas” y felicitó a los trabajadores por poner en marcha el encuentro. De igual modo, aseguró que “desde mi lugar de Gobernador y ciudadano me gusta mucho cuando hablamos y discutimos sobre la independencia de los poderes”.

“En la provincia estamos comenzando una discusión que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura y la selección de jueces. Mi mirada es que el poder político en algunos de esos procesos, tiene que tomar distancia, justamente para que haya mucha más libertad; por eso queremos ir avanzando en ese dialogo y discusión”, aseguró.

En ese sentido remarcó que “en la selección de jueces, la idoneidad de la persona tiene que ser el criterio máximo a tener en cuenta y no si es amigo del gobernador, del ministro o cualquier otra persona”.

“Tenemos que poner sobre la mesa el mismo criterio de autonomía, el mismo criterio de transparencia, que quizás muchas provincias lo han plasmado en sus procesos, siento que en nuestra provincias tenemos que dar ese paso de transparencia” agregó, entendiendo que “por ahí la persona que es elegida juez, es una persona capaz, transparente, pero por los procesos a veces queda la duda establecida y no está bueno que eso suceda, por lo tanto debemos avanzar en esa discusión”.

Finalmente el Gobernador aseguró que “en estos tiempos se habla mucho de los privilegios, creo que tenemos que ser una sociedad igualitaria y que el único privilegio debe tener que ser la idoneidad”, enfatizando que “cuando se elija un juez tiene que ser por su idoneidad, cuando se lo juzgue tiene que ser por si esa idoneidad la demostró o no; ojalá que estas jornadas sirvan para dar mucha fuerza institucional”.