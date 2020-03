Cristina: “seguir construyendo memoria”

BUENOS AIRES, (NA).- La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, conmemoró ayer el aniversario número 44 del último golpe de Estado y llamó a “seguir construyendo memoria entre todos y todas” para así estar “más unidos, organizados y solidarios que nunca”, a la vez que resaltó la necesidad de cumplir con la cuarentena obligatoria ante la pandemia de coronavirus.

Cristina Kirchner señaló que por el aislamiento social, preventivo y obligatorio “este aniversario será distinto” a los vividos en los últimos años.

“Hoy se conmemora en la Argentina el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. 44 años han transcurrido desde el último golpe cívico militar. Aquel golpe que mediante un régimen de terror instauró en nuestro país el primer ciclo neoliberal”, sostuvo la titular del Senado.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la exjefa de Estado señaló que “a lo largo de los años la sociedad argentina supo convertir esta jornada en un día de celebración de la vida y la esperanza, quizás por la irrupción de una generación de jóvenes que tomaron la posta y el legado de aquellas mujeres que con pañuelos blancos en la cabeza buscaron hijos e hijas y aún hoy siguen buscando nietos y nietas”.

“Por primera vez en muchos años los argentinos y argentinas no marcharán por las calles de la Patria para acompañar a las madres, a las abuelas y a los hijos. Por primera vez esa larga bandera con los rostros de los desaparecidos y desaparecidas no será empuñada por miles de manos”, lamentó la Vicepresidenta.

Sin embargo, la exmandataria subrayó la necesidad de cumplir con la cuarentena general ante el coronavirus: “Este año tenemos que quedarnos en casa para cuidarnos y cuidar también a los demás”.

“Pero la memoria no puede ni debe detenerse. Colgar un pañuelo blanco en nuestras ventanas, puertas y balcones será seguir construyendo memoria entre todos y todas. Memoria, Verdad y Justicia para que estemos más unidos, organizados y solidarios que nunca”, concluyó.