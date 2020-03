Comunicado de Camuzzi

RIO GRANDE.- La empresa Camuzzi emitió un comunicado por el cual explica qué usuarios serán alcanzados con el no corte de servicio por deudas. De esta manera disipa dudas sobre cuál es el alcance que entiende respecto al Decreto de Necesidad y Urgencia 311/2020 dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y que está relacionado con los cortes de suministro en caso de mora o falta de pago.

Desde la empresa informaron que se ha dispuesto la suspensión temporaria del corte de suministro a este grupo de usuarios que, durante el plazo de 180 días, adeuden un total de 3 facturas consecutivas o alternas, incluyendo aquellas con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020.

Los usuarios alcanzados por el Decreto de Necesidad y Urgencia son los siguientes:

-Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

-Beneficiarios de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

-Inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

-Jubilados; pensionados; y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

-Trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

-Usuarios que perciben un seguro de desempleo.

-Electrodependientes, beneficiarios de la Ley N° 27.351.

-Usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844).

-Aquellos que estén exentos del pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

-Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), conforme lo dispuesto por la Ley N° 25.300 afectadas en la emergencia.

-Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

-Instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia.

-Entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

En los próximos días, los usuarios contarán con una herramienta en la página web de Camuzzi www.camuzzigas.com.ar que les permitirá informar a qué grupo de los anteriormente mencionados pertenecen.

Demás usuarios

Para el resto de usuarios no alcanzados por esta medida, y en el marco del cierre temporario de las oficinas de atención al público para prevenir la expansión del coronavirus, Camuzzi les recuerda que en la oficina virtual podrán consultar sobre el estado del suministro; ver, descargar y cancelar facturas (en curso o vencidas); conocer otros medios de pago; solicitar el cambio de titularidad; consultar sobre la tarifa social; conocer las tarifas vigentes; adherirse al débito automático o la factura digital y otros trámites de rigor, todos los días del año, las 24 horas.