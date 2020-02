Ediles coinciden en labor conjunta

RIO GRANDE.- Los concejales opinaron acerca del discurso del intendente Martín Pérez en el acto de apertura del período de sesiones ordinarias y, en líneas generales, brindaron apoyo a la gestión al tiempo que ratificaron el interés existente en articular una acción en conjunto desde el Ejecutivo y el Legislativo local.

Concejales brindaron su punto de vista acerca del discurso de Martín Pérez.

El presidente, Raúl von der Thusen, consideró que “ha sido un discurso conciso y concreto, es decir, con un par de medidas que el intendente quiere llevar adelante este año, no realizó promesas que no se pueden cumplir, sino por el contrario explicó que diferentes temáticas que el Municipio va a poder llevar adelante”.

En este sentido dijo que “el Concejo va a tener que trabajar en muchas de estas medidas, dado que se necesitan crear muchas herramientas para poder hacerlo, como por ejemplo la obra pública. Hemos tomado con mucha responsabilidad lo que ha planteado respecto de la reforma tributaria, teniendo en cuenta que actualmente tenemos una norma muy antigua, que marca la distribución de los tributos de manera lineal, o sea que el que más gana, paga lo mismo que el que menos gana, entonces lo que planteó el intendente, y es en lo que vamos a trabajar es en redistribuir el presupuesto de manera equitativa, es decir los que más tienen deberán solidarizarse con un poco más de pago, de manera de que los que menos tienen puedan tener acceso a los mismos servicios que hoy quizás no lo tienen”.

De ida y vuelta

Para Pablo Llancapani, “el discurso ha sido muy positivo” y destacó el hecho de “haberse puesto a trabajar en lo inmediato con todo lo que tiene pensado para el crecimiento de la ciudad”. Por lo tanto anunció que desde el bloque unipersonal que integra “vamos a estar acompañando en la medida que se busque lo mejor para los vecinos y para la ciudad de Río Grande”.

Trabajo articulado

Javier Calisaya precisó que “han sido palabras de optimismo, en un escenario en donde tenemos mucho que hacer en articulación con el Concejo Deliberante, dado que hace falta reconstruir los lazos sociales, hace falta reconstruir y volver a tener los derechos que hemos perdido durante los cuatro años del gobierno macrista”.

Con respecto al anuncio del intendente de una reforma tributaria, dijo que “si bien nos tomó por sorpresa el anuncio, es algo que veníamos conversándolo, pero no sabíamos qué lo iba a anunciar en el día de la fecha, igualmente pretendemos en primera medida poder ver el proyecto”.

La puerta abierta

Hugo Martínez precisó que “para nosotros los peronistas, después de 28 años es muy importante poder asumir los destinos de la ciudad de Río Grande” y aseguró que “nos encontramos con un Municipio al que tenemos que darle el salto de calidad”.

Señaló que, de cara al futuro, “nos ha dejado las puertas abiertas para poder trabajar en todo lo concerniente a la situación comercial, la problemática local y ver como tratamos el presupuesto para ir equilibrando las cargas tanto en términos impositivos como de servicios para que la comunidad se pueda desarrollar lo más armónicamente posible”.

Con esperanza

Cintia Susñar aseguró estar “muy contenta y esperanzada” por los dichos del jefe comunal dado que “son promesas de campaña que se vienen cumpliendo, me parece que hay un ordenamiento del Ejecutivo Municipal que creo que era necesario”.

Y destacó, entre los anuncios, “la clínica para la mujer” entendiendo que “es muy necesaria y hay que trabajar y pensar en diversificar la atención pública ya que es una muy buena propuesta”.

En cuanto al centenario de la ciudad, dijo que “vamos a acompañar lo que propone el intendente para poder llegar con una ciudad mucho más linda, más ordenada y más justa porque se lo merece”.

Hacia los objetivos

Walter Campos dijo que el discurso del intendente fue “concreto, haciendo referencia a temas puntuales como la obra pública, y la salud principalmente, por lo cual desde el Concejo trabajaremos articuladamente”.

En este sentido sostuvo que “esperemos que se pueda arribar a todos los objetivos que plantea llevar adelante el Municipio en beneficio de los vecinos de la ciudad y seguramente tendremos debates y diferencias, pero confío en que llegaremos a un consenso”.

Mirada de trabajo

Diego Lassalle precisó que “el discurso dejó muchos puntos para discutir y analizar para tener una mirada sobre el trabajo que vamos a tener a lo largo del año en la ciudad”, aunque destacó que desde la institución “el acompañamiento, Pérez lo va a tener”, dado que “esto lo hemos hablado de manera permanente porque lo hemos hablado con el cómo también con los concejales que lo representan en el Concejo Deliberante”.

Y recordó que Río Grande “es una sociedad que siempre evoluciona, que sigue creciendo, que llega gente nueva buscando un mejor futuro y tenemos que estar a la altura de las circunstancias y acompañar los proyectos que le lleguen a la gente“.

Con continuidad

Para Miriam Mora, “hay una continuidad de gestión muy buena con respecto a todas las obras que fue realizando Gustavo Melella” y en tal sentido remarcó que “Melella ha sido quien impuso el área de salud de manera fuerte en la ciudad con diferentes centros de salud, nuevos médicos, profesionales, también en el deporte y la cultura”.

Por lo cual reiteró que de acuerdo a su opinión “siguen trabajando fuertemente sobre lo que quedó en la gestión anterior que es en beneficio y servicio para todos los vecinos”.

Con expectativas

Walter Abregú, por su parte, dijo que “ha sido un discurso que ha generado muchas expectativas, la verdad que sus palabras han generado esperanzas, y nosotros como concejales estamos para trabajar en conjunto con el Municipio”.

Celebró que “desde el Municipio se haya crecido en salud municipal y que se siga fortaleciendo los servicios porque es un área muy importante para los vecinos de la ciudad”.