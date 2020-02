Clasificó Camioneros

El conjunto Verde derrotó a AATEDYC de Ushuaia por 2 a 0 por la cuarta fecha del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol y de esta manera se clasificó a la segunda fase del certamen. Con esta victoria, Boxing Club de Río Gallegos también accedió automáticamente a la segunda ronda. Los goles del local fueron anotados por Jonathan Bustos y Víctor Hugo Valdez, ambos en el complemento.

Jonathan Bustos abrió la cuenta para Camioneros y lo festejó pidiendo foto.

RIO GRANDE.- Por la cuarta fecha del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol, Camioneros venció por 2 a 0 a AATEDYC de Ushuaia y de esta manera no sólo que se clasificó a la siguiente instancia, sino que automáticamente hizo lo propio Boxing Club, quien sin jugar también se hizo inalcanzable para el representativo de la capital fueguina quien quedó eliminado.

En una tarde con muchísimo viento, los dos representantes de Tierra del Fuego en éste torneo regional, no regalaron un buen juego, sino todo lo contrario, el mismo fue muy malo sin muchas ideas por parte de ambos, aunque la excusa del viento no es menor, por momentos se hizo imposible dar dos pases seguidos.

El elenco capitalino tuvo el viento a su favor en la primera mitad y no logró generar nada de juego colectivo, las veces que se aproximó al área fue a los ponchazos pero cada vez que logró meter la pelota en los últimos metros, el centrodelantero Maximiliano Bossi fue el jugador más peligroso y quien tuvo las dos situaciones más claras para abrir el marcador.

La primera fue a los 7 minutos cuando enviaron un centro pasado, Cantero despejó mal hacia el medio del área y Bossi de primera remató y la pelota rebotó en un defensor y el Verde se salvó de milagro.

A los 18’ Bossi peleó una pelota en la puerta del área, Nicolás González alargó para Maxi Aravena y cuando éste remató, el arquero Alejandro Godot ya le había achicado la trayectoria a la pelota y se quedó con la misma.

Camioneros que intentó jugar por el piso para remontar la cancha pese al viento en contra, sólo tuvo una llegada al arco rival, fue a los 24 tras una gran jugada colectiva donde llevaron la pelota por la izquierda, la limpiaron hacia la derecha y cuando Rodrigo Herrera estaba a punto de pisar el área, sacó un remate que se fue muy alto.

Pero lo mejor de la visita llegó cuando la etapa se moría; a los 43 Bossi tuvo un mano a mano con Godoy y cuando el delantero remató de media vuelta, el arquero voló y se quedó con el remate.

Tras el descanso el que adelantó las líneas fue el dueño de casa; lo fue a presionar bien arriba y en el primer mal saque del arquero Romero, lo tuvo Bustos a los 3 minutos con un remate que se fue besando el palo.

Pero al igual que lo sucedido con AATEDYC en la primera etapa, Camioneros no estuvo fino en el traslado de la pelota, le faltó mucha claridad en jugadores que habitualmente tienen buen pié y eso no le permitió generar situaciones angustiantes al rival, de hecho, hasta el primer gol, el Verde no había generado nada.

Pero a los 30 minutos a la salida de un tiro de esquina, el arquero Romero falló al querer retener la pelota y no hizo más que dejarla mansita en el aire para que Jona Bustos de cabeza mandara el balón a la red y desatara la locura de los dueños de casa.

Con la desventaja, el elenco capitalino quemó los últimos cartuchos, metió cambios ofensivos y regaló la chance de la contra para el rival, quien en el último minuto de juego generó una gran jugada clarificada por Adrián Nieto y Víctor Valdez se fue sólo ante el arquero y definió con gra toque al primer palo para sellar la victoria final.

Ahora quedan dos partidos, las visitas de los dos fueguinos a Río Gallegos, pero pase lo que que pase, nada cambiara la historia, en esta primera fase ya está todo definido.

El Tucu Valdez sentenció el pleito ante AATEDYC tras una contra magistral.

Posiciones Zona Patagonica 5

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1º Boxing Club 6 2 2 0 0 5 0

2º Camioneros 6 3 2 0 1 4 2

3º AATEDYC 0 3 0 0 3 1 8

Camioneros 2 – 0 AATEDYC

Alejandro Godoy 1. Federico Romero Luis Cárdenas 4. Juan Pablo Bossi Víctor Armando Verón 2. Christian Reinoso Juan Carlos Rosales 6. Jonatan López Cristian Cantero 3. Jonathan Bossi Rodrigo Herrera 8. Maximiliano Aravena Gustavo Bravo 5. Angelo Gentili Guardia Erik Zaraza 10. Nicolás González Borja Sebastián Delfor 7. Víctor Maximiliano Aguirre Jonatan Torres 9. Maximiliano Bossi Jonathan Bustos 11. Gastón Matías Bossi

DT: Marcelo Llanes. DT: Alejandro Martínez.

Goles ST: 30’ Jonathan Bustos y 49’ Víctor Hugo Valdez, ambos para Camioneros. Arbitro: Omar Alejandro Riquelme (Río Grande). Asistentes: Miguel Retamoso (Río Grande) y Diego Medrano (Ushuaia). Cancha: Municipal del Barrio AGP (Río Grande). Cambios: Camioneros: 12’ 15 Facundo Curruhuinca por Sebastián Delfor, 32’ 14. Víctor Hugo Valdez por Erik Zaraza y 39’ 16. Adrián Nieto por Rodrigo Herrera. AATEDYC: 11’ 17. Franco Avila por Víctor Aguirre, 32’ 18. Mariano Mamní y 39’ Sebastián Marrone por Jonatan López. Suplentes en Camioneros: 12. Franco Juárez, 13. Sergio Henchos, 17. Roberto Rodolfo Rojas y 18. Alan Patricio Barría. Suplentes en AATEDYC: 22. Bruno Cinti, 13. Franco Murcia, 15. Ezequiel Barrientos y 16. Iasías Luis Hoyos. Incidencias: No se registraron.