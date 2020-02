AFARTE recibió a los gremios metalúrgicos

BUENOS AIRES / AFARTE.- El 6 de febrero el sector empresario se reunió con los representantes de la seccional Río Grande de la UOM y de la seccional Tierra del Fuego de ASIMRA en dos encuentros separados, en el marco del habitual diálogo entre las partes. Las reuniones fueron a instancia de los gremios para presentar requerimientos ante las empresas debido a la situación económica.

En ambas relaciones colectivas continúa vigente el acuerdo por la productividad y el empleo, que entró en vigencia en julio de 2018, que tuvo una instancia de recomposición salarial en febrero de 2019 y que rige hasta el 30 de junio de 2020. Hasta ese entonces son plenamente operativos los compromisos asumidos por las partes.

Desde el sector empresario somos respetuosos de las demandas de los trabajadores. Sin perjuicio de ello, es dable mencionar que desde hace más de 18 meses los indicadores de consumo y producción están en caída. Las fábricas están funcionando con un 57% de capacidad ociosa y el 2019 cerró con los niveles de producción más bajos de los últimos 9 años: se fabricaron sólo 1,8 millones de televisores (-48% vs 2018), 800 mil acondicionadores de aire (-32% vs 2018) y 7 millones de celulares (-7% vs 2018).

El objetivo de los compromisos asumidos es sostener la industria de Tierra del Fuego y el trabajo que ella genera. Creemos que el acuerdo por la productividad y el empleo es una herramienta fundamental para poder sobrellevar la crítica situación económica que atraviesa nuestro país y por eso mantenemos un diálogo permanente con los tra-bajadores a través de sus representantes. Seguiremos sosteniendo estas conversaciones e informando al respecto oportunamente, señaló la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.