Romero y Pisano se impusieron en la Doble Difunta Correa

RIO GRANDE.- El Master A local Juan Pablo Romero, escoltado por su par Darío Guzmán (Ushuaia) y el elite riograndense César Ferreyra, se quedó con el primer puesto en la clasificación general de los 50 kilómetros de la Doble Difunta Correa de Rural Bike, que hizo disputar el domingo 26 La Bici Posta Eventos, con largada y llegada en inmediaciones del punte sobre el río Grande, y desarrollo mayoritario por la Ruta Complementaria B.

Romero cronometró 1 hora, 43 minutos y 36 segundos -a cerca de 29 kilómetros por hora-, aventajando por apenas 9” a su más inmediato seguidor, y por 51” al otro pedalista local.

Entre las mujeres, que completaron 36 kilómetros, la menor Kospi Pisano (1:41:58) se anticipó a Noelia González (1:42:11) y a Marcela Mansilla (1:44:09). Sobre es misma distancia, pero en la clasificación masculina, triunfó el promocional Cristian Sepúlveda (1:24:54), ingresando luego el Master C Gustavo Sommariva (1:25:04), y otro promocional, Franco Barrientos (1:25:18).

Agradecemos a Koki Unquén por las fotos que ilustran esta nota.

Se preparan en Chile

En ocho días comenzará el V Terra Australis Mountain Bike 2020, en Punta Arenas, competencia para la cual ya hay más de 250 anotados, provenientes de distintas ciudades de Chile y de otros cuatro países.

En esta edición, los competidores recorrerán cerca de 200 kilómetros por los cerros aledaños a la capital de la Región de Magallanes, a lo largo de cuatro jornadas, transitando mayoritariamente por una gran cantidad de senderos y caminos forestales, con vistas impresionantes hacia el Estrecho de Magallanes y la Península Brunswick.

Etapas

El jueves 6 de febrero habrá un prólogo de 23 kilómetros, con 650 metros de desnivel. La primera etapa se realizará al día siguiente, sobre 71 kilómetros, con 1.600 metros totales de ascenso. El sábado 8, en la intermedia, habrá que completar 55 kilómetros, con un desnivel de 1.400 metros; y el cierre será el domingo 9, con la tercera etapa, de 43 kilómetros, y 1.600 metros de ascenso.

Entre los invitados por MTB Patagonia -organizador de la prueba- estará el español Tomi Misser, campeón Mundial Master 2019 (45-49 años) en Mont-Sainte-Anne (Canadá), en las modalidades DH y XC.

MASTER A. Juan Pablo Romero (1º) entre los ushuaienses Arturo Dorella y Darío Guzmán.

DAMAS. Marcela Mansilla (3ª), Kospi Pisano (1ª) y Noelia González (2ª).

Clasificación general – 50 kilómetros

P/Ciclista Categoría Tiempo Km/h

1.Juan P.Romero 1° Master A 1:43:36 28,957

2.Darío Guzmán 2° Master A 1:43:45 28,915

3.César Ferreyra 1° Elite 1:44:27 28,721

4.Arturo Dorella 3° Master A 1:44:31 28,703

5.Sebastián Pastori 4° Master A 1:46:10 28,257

6.Héctor Mascareña 5° Master A 1:47:03 28,024

7.Jonatan Cáceres 6° Master A 1:47:23 27,937

8.Fabián Aguilar 2° Elite 1:47:46 27,838

9.Jesús González 7° Master A 1:48:59 27,527

10.Maxi. Orellano 1° Master B 1:49:56 27,289

11.Martín Cichero 3° Elite 1:50:30 27,149

12.César Arce 8° Master A 1:51:10 26,986

13.Gastón Tobares 4° Elite 1:51:40 26,865

14.Rodrigo Núñez 9° Master A 1:52:27 26,678

15.Lucas Romero 10° Master A 1:52:53 26,576

16.Alfredo Lepio 5° Elite 1:53:09 26,513

17.Darío Leguiza 6° Elite 1:53:34 26,416

18.Elías Igor 11° Master A 1:56:20 25,788

19.Matías Planté 7° Elite 1:58:44 25,266

20.Víctor Fuentealba 2° Master B 2:00:23 24,920

21.Jorge Pacheco 3° Master B 2:01:09 24,762

22.Javier González 12° Master A 2:06:33 23,706

23.Fernando More 13° Master A 2:06:53 23,643

24.Pablo Rodríguez 14° Master A 2:06:54 23,640

25.Hernán Oller 4° Master B 2:10:42 22,953

26.Lucas Carou 8° Elite 2:11:14 22,860

27.Daniel Vallejo 5° Master B 2:14:04 22,376

28.Juan Suárez 6° Master B 2:22:04 21,116

29.Elbio Baiardo 7° Master B 2:24:27 20,768

30.Ricardo Abalos 15° Master A 2:25:05 20,677

31.Alejandro Simondi 9° Elite 2:33:12 19,582

Varones – 36 kilómetros

P/Ciclista Categoría Tiempo Km/h

1.Cristian Sepúlveda 1° Promocional 1:24:54 25,441

2.Gustavo Sommariva 1° Master C 1:25:04 25,391

3.Franco Barrientos 2° Promocional 1:25:18 25,322

4.Daniel Romano 2° Master C 1:26:01 25,111

5.Luis Champonay 3° Promocional 1:26:28 24,980

6.Valentino Gómez 1° Cadetes 1:28:25 24,429

7.Nicolás Pisano 2° Cadetes 1:35:18 22,665

8.Daniel Pérez 4° Promocional 1:35:22 22,649

9.Juan M. Gómez 5° Promocional 1:35:44 22,562

10.Carlos D. Uribe 6° Promocional 1:41:38 21,252

11.José Maldonado 3° Master C 1:41:41 21,242

12.Raúl Pereyra 4° Master C 1:46:41 20,246

13.Nicolás Torres 5° Master C 2:02:10 17,680

14.Ignacio Benítez 3° Cadetes 2:04:17 17,379

15.Kevin Campos 7° Promocional 2:05:55 17,154

Mujeres – 36 kilómetros

P/Ciclista Gral. Tiempo Km/h

1.Kospi Pisano 12ª 1:41:58 21,183

2.Noelia González 13ª 1:42:11 21,138

3.Marcela Mansilla 14ª 1:44:09 20,739

4.Brenda Aguilar 15ª 1:45:43 20,431

5.Claudia Herlein 17ª 1:52:26 19,211

6.Paola Alvarez 18ª 1:54:07 18,927

7.Rosana Espinosa 22ª 2:06:19 17,100

8.Marina Sanabria 23ª 2:07:36 16,927