Los familiares de Gladys Moledo piden que la fiscal Laura Urquiza sea apartada de la causa

El caso se inició con otro fiscal en las actuaciones, dado que la fiscal Laura Urquiza estaba de licencia. Luego de retomar sus actividades y hacerse cargo del expediente, los familiares de la víctima señalan que a cuatro meses del hecho no está interiorizada de los pormenores de la causa.

RIO GRANDE.- “Fuimos a la fiscal tres veces y nos dice que no tuvo tiempo de leer la causa, no sabe quien fue Gladys, entonces queremos que sea apartada del caso”, señala Stella Maris, hermana de la víctima fatal.

Gladys Moledo fue ultimada a puñaladas el 9 de septiembre en su casa del asentamiento, de calle Monte Independencia 113, en un hecho que la Justicia tiene determinado habría sido consumado por los integrantes de una familia que tenía en adopción irregular a la nieta de la víctima.

La familia Blanco Gómez había adoptado la pequeña hija de la hija de Gladys Moledo, quien había iniciado acciones legales para recuperar a la pequeña, cuestión que se considera fue el móvil de los presuntos homicidas.

Otro fiscal

La investigación comenzó el día del hecho, oportunidad en que era el turno de la fiscal Urquiza, quien increíblemente se encontraba de licencia en Europa, a solo meses de protagonizar un sonoro escándalo del cual aún la Justicia no se recupera y que al día de hoy tiene secuelas operativas.

Esa ausencia fue suplida por el Fiscal Mayor Guillermo Quadrini, quien tomó parte de la primera parte de la investigación en el armado de la hipótesis fiscal, las detenciones y las principales medidas de prueba que hoy sustentan la causa.

Los familiares de Gladys Moledo incluso piden su retorno a la causa, “queremos que vuelva el fiscal Quadrini, él conoce la causa y conoce la historia de vida de Gladys y por todo lo que tuvo que pasar para que terminara así asesinada”.

La hermana de la víctima agregó finalmente, “la fiscal nueva que tomó el caso en todo este tiempo no nos brindó ni una sola respuesta y no parece interesada en la causa por lo que solo pedimos el cambio, que vuelva Quadrini y que la familia podamos seguir buscando justicia por Gladys”, expresó.