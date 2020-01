La Comunidad Selk´nam Rafaela Ishton expulsó a cuatro de sus miembros por desobediencia

La medida fue adoptada el fin de semana por el Consejo de Ancianos que es el órgano supremo de la comunidad y tomó estado público ayer. Una de las personas desvinculadas fue representante ante el Consejo Provincial Indígena y se los responsabiliza de haber difamado, insultado y agredido a otros miembros del pueblo.

TOLHUIN.- La Comunidad Selk´nam Rafaela Ishton informó ayer a través de las redes sociales la desvinculación definitiva de cuatro de sus miembros, tras una medida adoptada por el Consejo de Ancianos el fin de semana pasado. La novedad fue notificada formalmente a las autoridades según indica su reglamento ya que se trata de personas que han realizado trámites y gestiones en nombre de la comunidad.

Según indica la nota que se hizo pública y que lleva la firma de Rubén Maldonado, Amalia Gudiño y Carlos Arosteguichar entre otros, las personas que ya no pertenecen a la comunidad son Guevara Antonela, Guevara Varela Daniela, Suárez Miguel y Vidal Carlos, quienes “fueron expulsados definitivamente por no respetar nuestro reglamento interno”. Además indican que “corresponde notificar a las autoridades, ya que las mismas tienen vedado gestionar, representar, actuar y realizar cualquier trámite en nombre de nuestra comunidad”.

En cuanto a las razones de la expulsión, se desprenden del mencionado artículo 7 del reglamento interno de la Comunidad Rafaela Ishton, que en su inciso b establece que: “Toda persona que de alguna manera critique, insulte o maltrate verbalmente a un hermano, podrá ser sancionado hasta la expulsión de la comunidad, prohibiéndole definitivamente el ingreso a nuestra Sede Social, declarándola persona no grata por todos los medios de comunicación provincial y nacional”. En cuanto al inciso c, que también se menciona como razón de la expulsión, indica: “queda prohibido realizar trámites o reuniones con instituciones, llámese gubernamental, Nacional o Municipal, sin previa autorización por escrito de la Comisión Directiva y el Consejo de Ancianos”.

Sin representación

La nota también hace saber las autoridades que “el Sr. Lawrence Ricardo y Salamanca Mirtha, si bien siguen perteneciendo a la comunidad, tienen vedado realizar trámites en nombre de ella”.

En este sentido, cabe recordar que Antonela Guevara -una de las expulsadas- y Mirtha Salamanca fueron elegidas por la comunidad para representar Tierra del Fuego ante el Consejo de Participación Indígena (CPI), que funciona en el ámbito del INAI y su mandato culminó en diciembre.

Por ello, la comunidad también aclara que “momentáneamente la únicas personas autorizadas a representar a la comunidad ante el Estado, son los integrantes de la Comisión Directiva y del Consejo de Ancianos y que una vez que se llame a elecciones y se elijan los nuevos representantes, éstos serán informados a las autoridades en una nueva nota”.