Freiberger: “Buscamos acompañar a las familias y simplificar trámites”

USHUAIA.- A partir de la decisión de disponer trámites registrales en escuelas donde se llevan a cabo las colonias de verano organizadas por el gobierno provincial, la secretaria de Justicia, Daiana Freiberger, explicó detalles de la propuesta.

“El gobierno busca facilitar el trámite, acompañar a los papas y mamas para que todos estemos al día con la documentación, haciendo más simple la vida cotidiana del ciudadano”, destacó la funcionaria y dijo que “fue una premisa de Gustavo Melella, queríamos acompañar a la ciudadanía simplificando cuestiones que muchas veces son engorrosas”.

Asimismo, contó que “este 2020, vamos a estar planteando programas de acercamiento a las distintas escuelas e instituciones. Queremos llevar los trámites a la gente para que sean accesibles”.

Respecto de los trámites, dijo que “hasta la finalización de las colonias, vamos a estar acompañando desde la Secretaría de Justicia, específicamente desde el Registro Civil de Ushuaia y Río Grande a todos quienes concurran a las colonias y necesiten hacer estos trámites, los cuales se podrán realizar de 14:30 a 16:00 en cada establecimiento escolar donde se desarrollen las actividades”.

En cuanto a los requisitos, Freiberger indicó que los interesados tienen que asistir con el DNI del menor y la partida de nacimiento para poder acreditar identidad y el DNI del mayor a cargo. Además, recordó que el costo del trámite es de 300 pesos para las renovaciones y cambios de domicilio y que a partir del ejemplar D, el costo es de 450 pesos.

“Queremos acercarnos, presentar soluciones. Tenemos una responsabilidad como funcionarios, que es darle soluciones a quienes tienen problemáticas concretas”, enfatizó y contó que tal acción “implica movimiento de personal en las tres ciudades, dejando algunos puestos en los registros civiles para acompañar a la gente que vaya a las colonias. Queremos buscar soluciones acercando el Estado a la gente”.

Por otra parte, resaltó que no descartan extender la actividad si la demanda es alta: “Sin dudas, tenemos que avanzar en un plan de trabajo. En este momento acercamos a los padres en las escuelas donde hay colonias, más adelante lo haremos en el resto de las escuelas”.

“Seguramente, más adelante, iremos a los distintos barrios con un cronograma planteando acercar el registro a la comunidad”, precisó y finalizó diciendo que “en el caso que no se contemple la totalidad de la gente, no descartamos llevar el Registro Civil a otros lugares para poder hacer los trámites que demande la gente”.