Docentes y autoridades del Ministerio de Educación realizaron la primera mesa técnica

RIO GRANDE.- Autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología concretaron ayer la primera reunión de mesa técnica con el gremio docente a fin de ir avanzando en diversos aspectos que hacen al ámbito educativo.

“Fue una jornada intensa de trabajo, de diálogo, de reflexión y de construcción sobre diversos temas y algunos de ellos eran de carácter urgente”, expresó el secretario de Educación, Pablo López Silva.

Entre estos temas, el funcionario destacó: “Se trataron cuestiones como las resoluciones ministeriales que había que derogar, modificar tanto desde el nivel inicial, primario y secundario, la problemática de la junta de clasificación y disciplina del nivel medio, la cuestión salarial y el tema de infraestructura”.

“Fue una primera reunión organizativa donde el sector hizo el planteo de volver a la legalidad en la liquidación de nuestros sueldos. Es decir, que se cumplan los preceptos constitucionales de igual tarea igual remuneración, eliminar las sumas distorsivas y lo que eso significa para establecer la base lógica de una discusión salarial. La rápida alta para que la docencia pueda cobrar rápidamente cuando se le da el alta en la escuela, y quedamos en trabajar en algunos dispositivos administrativos. Planteamos que debería haber una aplicación para que se pueda dar el alta automática prácticamente” indicó por su parte, Horacio Catena, secretario General de SUTEF.

En cuanto a cómo seguirán trabajando, López Silva detalló: “Acordamos que debemos establecer una mesa negociadora y quedamos que el primer encuentro será el día jueves 9 a partir de las 10 horas en la ciudad de Río Grande en las instalaciones del sindicato”.

“Nosotros planteamos los ejes de trabajo que son la consulta realizada a la docencia y presentada a la docencia, en su momento, en un congreso provincial al gobernador y a quien hoy es ministra de educación”, dijo Catena.

El tema salarial fue el primero que se abordó, según explicó el representante sindical. En primer lugar, destacó que siempre, hay docentes que no cobran como debieran: “Hay lentitud en el sistema administrativo. Generalmente no son lo que más se nota, porque son compañeros que toman horas cátedra, una suplencia en octubre o noviembre. Tomaste tres horas que quizás no hacen al grueso de tu salario, pero vos lo contás como tal. Los profes en nivel medio, trabajan generalmente en más de dos colegios, y eso insume un montón de tiempo en trámites”, indicó.

Además se trató el tema de la titularización, reescalafonamiento de cargos: “Hablamos de establecer algunos parámetros, de lo que para nosotros debe ser la paritaria pedagógica. Nos parece que fue una reunión, interesante y que trataremos de que cuando la docencia se reinstale en las aulas tenga muchos elementos para evaluar, aprobar o rechazar. Porque nosotros, y esto es importante resaltarlo, todo lo que se trabaja en la mesa técnica, es siempre lo consultado con la docencia. Pero si hay temas nuevos, o cuestiones que la docencia tenga que opinar no se va a aprobar nada hasta que la gente no se instale en los puestos de trabajo” recalcó el Secretario Gremial.

En cuanto a la ESI, Catena indicó: “Si bien no formó parte de la charla puntualmente. Lo viene planteando el ministro de educación de la nación, la ministra de educación de la provincia, y se viene planteando en el sector. La Educación Sexual Integral está establecida por ley. Hay que cumplirla, va mas allá de las subjetividades y creencias que nosotros tenemos y tenemos derecho a recibirla”.

Y agregó: “Se trabaja para la ampliación de derechos de los chicos, para la prevención, y obviamente, que en todo caso eso tiene que formar parte de las políticas públicas del gobierno. Obviamente forma parte de la discusión de las políticas educativas en la provincia”.

RECUADRO:

“La situación salarial de la docencia es de emergencia”

Lo dijo Horacio Catena, luego de la reunión mantenida ayer con autoridades del Ministerio de Educación.

“Estamos pidiendo la vuelta a la legalidad como piso en la discusión paritaria. Que se empiece a liquidar inmediatamente el valor de los cargos y horas, como en cualquier otros trabajo. Que la antigüedad no sea un castigo, sino que tenga su reconocimiento en el tema salarial también. Por lo tanto volver a los cuatro ítems de nuestro salario es clave para poder establecer la pirámide escalafonaria y la legalidad en la liquidación, son temas principales”, dijo Catena.

Además, en lo que hace a paritarias pedagógicas, el docente recalcó que lo que pide el sector es que la docencia junto con el Ministerio de Educación, se pongan a debatir cuestiones de fondo, en lo que hace al aprendizaje de niños y adolescentes: “Tenemos que rediscutir el sistema educativo público para que el hecho educativo tenga mayor significado para el y la estudiante, y la familia que manda sus hijos a la escuela pública. Hay que resignificar la educación pública. Lo que algunos llaman calidad educativa. Nosotros no usamos esos términos meritocráticos, porque la educación no se puede medir como un producto, en calidad. Pero creemos que es necesario reformular los diseños curriculares, que son en definitiva lo que recibe el chico o la joven todos los días en la escuela”.

“Si bien es importante esto en todos los niveles educativos, el alumno y la alumna cuando más lo ve es cuando tiene que salir de la escuela secundaria para ir a la universidad -reconoció el sindicalista-. Hay una brecha muy grande, y de eso no es responsable la docencia, porque no dispone lo que se dicta en la escuela. A eso es lo que llamamos paritaria pedagógica. Hay que discutir, para que el niño o niña, el y la adolescente tenga, cuando egrese de cualquiera de los niveles, un valor social. Porque eso es lo que permite la famosa movilidad ascendente, que el sistema educativo público en Argentina le dio a la clase obrera, a los trabajadores y a la clase media. Sin eso, hay un achatamiento y retroceso en términos sociales”, concluyó.

La mesa técnica, la primera en la que el sector docente participa con autoridades del Ministerio de Educación.