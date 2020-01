Deudores fueguinos de Créditos UVA piden que también sean incluidos en la Ley de Emergencia

Ayer realizaron una sentada en todo el país para pedir que se modifique el artículo 56 de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que les permita reducir los intereses que se aplican a sus cuotas. En Tierra del Fuego hay más de 100 deudores con esta situación.

USHUAIA.- Damnificados que adquirieron créditos prendarios, no prendarios y personales, ajustables mediante el índice de inflación se juntaron en la esquina de San Martín y Rivadavia para solicitar al Banco Central, se los incluya en el artículo 56 de la Ley de Emergencia.

La movilización fue organizada por el Grupo UVA Autoconvocados de todo el país y se realizó en forma simultánea frente al Banco Central en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Junín y en Ushuaia.

El 19 de noviembre, mediante la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, el gobierno nacional resolvió que “El Banco Central de la República Argentina realizara una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA para la adquisición de viviendas, y los sistemas de planes de ahorro para la adquisición de vehículos automotor, sus consecuencias sociales y económicas, y estudiará mecanismos para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor”. La medida deja afuera a los tenedores de créditos personales, prendarios y no prendarios ajustables por el índice UVA de inflación.

Se estima que en todo el país, hay alrededor de 1.200.000 damnificados que adquirieron créditos para comprar un automóvil, cuyas cuotas se ajustan mediante este sistema. Algunos debieron vender el auto y siguen pagando la deuda.

Voces fueguinas

Griselda López, una de las manifestantes de nuestra ciudad, señaló que “más allá que el Banco Central sostiene que no hay muchos morosos, hay mucha gente que ha dejado de pagar otras cuestiones para poder cumplir con la cuota. Sólo incluyeron a los créditos hipotecarios y planes de ahorro y no aclararon que también estamos los que tomamos créditos UVA prendarios, no prendarios y personales. En mi caso, la cuota se fue de 13 a 19 mil pesos”

“El que sacó en ese momento un crédito, nunca estimó que la inflación iba a ser tan alta y las cuotas se fueron a más del doble, y nuestro sueldo no lo hizo en esa magnitud”, agregó

“Pensamos que hubo un error de transcripción en la ley, que en lugar de poner créditos UVA pusieron planes de ahorro, por eso desde el grupo UVA Autoconvocados mandamos cartas al Banco Central para que eso se revea”, destacó.

Por su parte, Gabriela, una deudora de Río Grande que viajó a Ushuaia para sumarse a la manifestación, expresó que en Tierra del Fuego “somos muchos los que hemos sacado un crédito UVA para cumplir un sueño y hoy estamos viviendo una pesadilla”.

“Esto ya se está haciendo insostenible. Tenemos que dejar de pagar nuestros alquileres y obligaciones sólo para no dejar de pagar la cuota del crédito UVA porque una vez que dejaste de pagar, te pueden llegar a rematar el auto”.

Los manifestantes estiman que son mucho más de cien los damnificados en Tierra del Fuego. “El tema es que nos reunimos por este tema recién este fin de semana pero estamos seguros que hay muchos más damnificados que están pasando por la misma situación”. Quienes deseen sumarse al reclamo e informarse sobre el tema, pueden hacerlo llamando al teléfono 2964-611934.