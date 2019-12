SUTEF se reúne hoy con el Gobierno

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación Fueguina confirmó, mediante un comunicado, que asistirá a la primera reunión con el Gobierno provincial. Entre otros pedidos se reiterará el del bono de fin de año, que aún no fue confirmado.

Esta semana los representantes del sector docente se reunirán con el gobernador Gustavo Melella, la ministra de Educación Analía Cubino y quizás con la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo.

RIO GRANDE.- Finalmente el Gobierno provincial confirmó la reunión que había sido solicitada por el SUTEF con el Gobernador y la Ministra de Educación de la provincia de Tierra del Fuego.

“El SUTEF fue invitado por el nuevo Gobierno Provincial a un encuentro multisectorial. Ante nuestra consulta, Melella también expresó que se estudia la posibilidad de un bono pero no podían asegurarlo aún. En el mismo, el Gobernador y la Vicegobernadora explicaron algunos ejes de la gestión”, explicaron desde Comunicación institucional del SUTEF.

Durante el encuentro realizado la semana pasada con representantes de diferentes sindicatos, Horacio Catena consultó cuándo sería la convocatoria para el sector docentes con el fin de tratar el tema salarial: “El gobernador Gustavo Melella expresó que hoy, lunes 23 de diciembre, será la primera reunión con el sector. También señaló que existe el deseo de dar un bono de urgencia, pero no pudo asegurarlo porque el tema se encuentra en análisis”, indicaron desde el sindicato.

Los representantes del sector docente reconocieron que se solicitó una reunión a Gabriela Castillo, ministra de Obras Públicas, para hablar sobre la problemática habitacional en el sector docente, a lo que la ministra respondió que el encuentro será para la última semana del año.

“Como el día de la asunción Melella aseguró que habrá paritarias salariales, de condiciones laborales y pedagógicas. Y con respecto a la Caja de Jubilación manifestó que no iban a ir hacia la quita de derechos”, recordaron desde SUTEF.

Sobre la deuda que tienen los empleados públicos con entidades bancarias, el sector indicó que se les informó que está en estudio un mecanismo con el Banco TDF para facilitar el pago. Además del anuncio de la presentación de cuatro leyes de emergencia, en referencia a salud, educación, infraestructura, puerto, sistema previsional, entre otros.