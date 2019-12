Piden renegociar el contrato de TV

BUENOS AIRES (NA).- Cristian Malaspina y Nicolás Russo, los presidentes de Argentinos Juniors y Lanús, líder y escolta de la tabla de posiciones, pidieron la inclusión de una figura por encima del presidente de Superliga, Mariano Elizondo, y la renegociación del contrato de cesión de derechos televisivos.

COPA ARGENTINA. El 07/09, Lanús goleó 4-1 al Bicho. (NA).

Incluso, Russo reconoció que si no se pueden solucionar estos problemas, una opción es retornar bajo la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para evitar que continúe el “doble comando”.

“El fútbol argentino sufre algo que no es bueno, que es el doble comando, desdoblar AFA con Superliga se buscó para generar más ingresos, un fútbol argentino más transparente, más tranquilo, más ordenado, algunas cosas ocurrieron y muchas no. Hoy el fútbol argentino tiene un problema gravísimo, porque por ejemplo, nosotros hoy cobramos 1.700.000 dólares por año. El Leganés de España cobra 49.000.000 de euros por año, cómo podés competir o mantener un club de Primera División”, explicó Russo, en declaraciones a radio La Red.

En ese sentido, Malaspina reveló que los clubes “medianos” se están “alineando” para unirse en el reclamo, pero que no ve “mucho compromiso de los cinco grandes”, que son los que arrastran.

Russo, incluso, fue más allá y abogó por un cambio en la presidencia de Mariano Elizondo: “En Superliga tenemos que tener una conducción política, Elizondo no trabaja mal, sería un muy buen gerente de la Superliga, pero necesitamos tener un presidente que sea político, presidente de un club o un expresidente”.

“Hoy por hoy, para nosotros el tema de contrato de televisión quedó desactualizado, se ha desfasado, se debe plantear un contrato totalmente nuevo. Mi opinión es que tiene que ir a todos los abonados de cable, no es negocio para nadie, cómo hacemos para seguir los cuatro años que vienen? Si no hay una solución, tenemos que darle un corte a este tema”, agregó.

Además, Russo responsabilizó a la Superliga por la falta de cesión de jugadores a la Selección Sub 23 rumbo al Preolímpico de Colombia, producto de la continuidad del torneo local.

El “Granate”, escolta del líder Argentinos Juniors, ya avisó que no podrá ceder al marcador central Lautaro Valenti, producto de que solo tiene a disposición a dos futbolistas en esa función cuando se reanude el campeonato.

“El tema es más complejo que Valenti. Cuando hablo de doble comando, también es responsabilidad de la Superliga en cuanto a la diagramación, nosotros tenemos dos centrales nada más, queremos que juegue en la Selección, pero también en Lanús. Superliga tiene que juntarse con AFA para armar los calendarios, éstos no son torneos oficiales de FIFA para ceder a los equipos”, aseguró.