Pablo Romero coronó la gran prueba fueguina

Después de buscarlo por años, por fin se le dio al riograndense Juan Pablo Romero; ayer se quedó con la XX Edición del Rally de los Lagos del Fin del Mundo, la prueba de Mountain Bike más importante que tiene la provincia. Sus escoltas fueron Gustavo Santana de Río Grande y Arturo Dorella de Ushuaia. En Damas la ganadora fue la capitalina Mariana Pabón, mientras que en el recorrido más corto, brilló el Promocional Franco Barrientos. En próximas ediciones se dará a conocer la clasificación oficial que brindará el Pata Sport, la entidad organizadora.

Juan Pablo Romero transitando la zona del Café, ya en ese sector se tenía ganador del Rally de los Lagos.

Arturo Dorella de Ushuaia y Gustavo Santana de Río Grande, tuvieron una brillante actuación en la XX Edición del Rally de los Lagos para poder llegar al podio final y ser escolta de Pablo Romero.



RIO GRANDE.- Después de lucharla tanto tiempo, a Juan Pablo Romero se le dio la carrera que más quería ganar, nada más ni nada menos que la XX Edición del Rally de los Lagos del Fin del Mundo, la prueba de Mountain Bike más importante y más exigente de Tierra del Fuego y que ayudó a coronar un año soñado para el corredor de Río Grande.

La prueba organizada por el Pata Sport Asociación Deportiva, contó con la presencia de 42 inscriptos y 37 de ellos largaron desde los diferentes puntos establecidos según categoría, y será recordada no sólo por la escasez de competidores sino que, además, estuvo a punto de no correrse por primera vez en la historia. Una historia que arrancó allá por el año 2000, y que llevará a replantearse muchas cosas a los organizadores y sobre todo a los corredores, quienes deberán alzar la voz dado que ellos son los verdaderos protagonistas del evento, pero lo que está claro que así el Rally va perdiendo prestigio.

Al cerrar el listado de competidores, se sabía que Romero tenía todas las chances de adueñarse por primera vez de la carrera. Ya el año pasado cuando dominaba una rotura lo dejó fuera de carrera cuando estaba listo para llevarse su primera Copa, y que justamente fue la última Copa Nacional que se corrió bajo el ala de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña, ya que desde esta edición, el Pata Sport no corre más fiscalizado por la FACiMo.

Y si bien el año pasado llegaba mejor al cierre de temporada, éste año llegó impulsado por el título de Campeón Nacional XCO en la divisional Master A1 donde no sólo libró batalla con los mejores corredores de todo el país, sino que definió en un mano a mano con el otro fueguino en competencia, Darío Guzmán, quien no fue de la partida en esta oportunidad.

Desde el vamos, Juan Pablo salió a realizar su carrera, si bien en los primeros tramos de competencia, sobre todo cuando ingresaron al Padín donde se encuentra el nuevo trazado -no tiene más de tres ediciones-, tenía atrás a varios perseguidores, una vez que salió del Ramón y la Vaca, al tocar la playa del Fagnano y pasar por la Menta, llevaba corrido una hora con veintitrés minutos, y recién dos minutos después apareció en ese sector Gustavo Santana y a escasos segundos Pablo Salgado y Mauricio Núñez, todos muy cerca entre sí.

Entre tantas bajas que tuvo la carrera, noticia inesperada de que Nicolás Benavídez a tan solo tres minutos de largar rompió sus cambios, dejaba a la competencia sin uno de los animadores principales.

Al salir de la zona de Prefectura Naval e ingresar al bosque quemado donde el trazado se hizo más duro que de costumbre porque los corredores se encontraron con un piso muy sucio y en donde no pudieron meter un buen ritmo, el puntero se dedicó a solo sortear ese sector y de repente se encontró con Santana en su rueda, pero una vez que el sendero se lo permitió, lo volvió a soltar y comenzó a sacar una gran diferencia.

La siguiente referencia se dio a un kilómetros del ingreso a la estancia Los Alamos, y la diferencia sobre Santana y Núñez era de 3 minutos con 8 segundos, mientras que Salgado no aparecía en el horizonte, luego se supo que cortó cadena en el bosque quemado y que tardó una enormidad en poder desenredar la misma, perdiendo muchísimo tiempo con relación a los demás corredores.

La cuarta ubicación ahora en carrera era de Fabián Aguilar, mientras que Arturo Dorella de Ushuaia ya estaba quinto con un buen andar, le había costado el inicio más técnico pero en las zonas más planas demostró estar muy fuerte.

Al llegar al arroyo Café, si bien la diferencia se había achicado unos segundos, al trepar con mucha clase, el mejor corredor fueguino de la actualidad sabía que de no tener un problema mecánico, los de atrás no lo iban a poder alcanzar, y fue así que al bajar el Valdez, cruzar el río e ingresar al último bosque de Laguna del Indio, Juan Pablo Romero se sabía ganador.

Por ello cuando salió de la zona del camping municipal, y recorrió los últimos cinco kilómetros por el senderos de las motos hasta llegar a la estancia La Porfiada, todos los seguidores del líder sabían que la competencia era de él, y tras dejar lo último que tenía, extraoficialmente le sacó algo más de 3 minutos a su escolta que fue Gustavo Santana, quien a su vez en la subida del Café dejó colgado a su compañero de equipo, no referimos a Mauricio Núñez, quien a su vez en el último bosque fue capturado por Arturo Dorella quien le arrebató en los kilómetros finales, la última colocación del podio, mientras que la quinta ubicación fue para Fabián Aguilar.

Entre las damas la nota la dio Angela Nieva quien abandonó, una rotura la dejó fuera de competencia y la general de Damas tiene una nueva campeona, se trata de Mariana Pabón de Ushuaia, sin embargo luego debe ser confirmada esta información por la entidad organizadora dado que no corrió la totalidad de la competencia, sino que lo hizo a partir de Prefectura Naval al igual que Silvia Guggisberg quien fue segunda y de la juvenil Kospi Pisano que fue tercera.

Entre los que corrieron la etapa más corta del Rally de los Lafois, fue el Promocional Franco Barrientos, quien dejó por un tiempo el Futsal para dedicarse de lleno a su nueva pasión, y con más de cinco minutos de ventaja derrotó al histórico José Toranza, quien junto a Walter Acuña, cumplieron las veinte ediciones en los diecinueve años que se lleva corriendo esta competencia.

Rally de los Lagos – Historial

Año/Edición Ganador Segundo

2000 – I Walter Acuña (Ushuaia) Ariel Contreras (Ushuaia)

2001 – II Mauricio Núñez (Río Grande) Emanuel Moyano (Ushuaia)

2002 – III Diego Enríquez (Mendoza) Walter Acuña (Ushuaia)

2003 – IV Mauricio Núñez (Río Grande) Nicolás Benavídez (Ushuaia)

2004 – V Nicolás Benavídez (Ushuaia) Rodrigo Sigré (Mendoza)

2005 – VI Nicolás Benavídez (Ushuaia) José Contreras (Mendoza)

2006 – VII Ariel Martínez (Marcos Paz) Gabriel Ulman (Ushuaia)

2007 – VIII Ariel Martínez (Marcos Paz) Andrés Castro (Esquel)

2008 – IX Luciano Caraccioli (Madariaga) Alesis Vega (Río Grande)

2009 – X Mauricio Núñez (Río Grande) Luciano Caraccioli (Madariaga)

2010 – XI Mauricio Núñez (Río Grande) Alesis Vega (Río Grande)

2011 – XII Mauricio Núñez (Río Grande) Juan Cárdenas (Río Grande)

2012 – XIII Mauricio Núñez (Río Grande) Mauro García (Córdoba)

2013 – XIV Ariel Martínez (Marcos Paz) Walter Acuña (Ushuaia)

2014 – XV Ariel Martínez (Marcos Paz) Darío Guzmán (Ushuaia)

2015 – XVI Eyair Astudillo (Santiago/Chi) Ariel Martínez (Marcos Paz)

2016 – XVII Darío Guzmám (Ushuaia) David Rodríguez (El Bolsón)

2017 – XVIII Eyair Astudillo (Santiago/Chi) Pablo Romero (Río Grande)

2018 – XIX Emilio Crema (Punta Arenas) Darío Guzmán (Ushuaia)

2019 – XX Pablo Romero (Río Grande) Gustavo Santana (Río Grande)