No fue suficiente

Camioneros derrotó 2 a 1 a Boxing Club de Río Gallegos en la segunda final del Torneo Clasificatorio pero quedó a un gol de forzar la definición desde el punto penal y de esta manera el visitante se llevó el pasaje al próximo Torneo Regional, del cual el conjunto fueguino ya está clasificado por haberse coronado campeón local. La figura del partido fue Jonatan Torres, autor de los dos tantos de su equipo.

Jony Torres festeja su segundo gol, el segundo de Camioneros que pese a derrotar a Boxing Club por 2 a 1, perdió la final por el resultado adverso de 0-2 la semana pasada en Río Gallegos.

RIO GRANDE.- Corto quedó Camioneros. Pese a derrotar ayer a Boxing de Río Gallegos por 2 a 1 en la segunda final del Torneo Clasificatorio de Fútbol organizado por la Federación Patagónica, dado que en el primer juego disputado en la capital de la provincia de Santa Cruz, el local ganó 2 a 0, y por ese gol de diferencia se quedó con la clasificación que estaba en juego para el próximo Torneo Regional Federal Amateur.

Ayer, además, fue el debut en esta clase de eventos regionales de la flamante cancha de césped sintético del Centro Deportivo Municipal, la cual tuvo un gran marco de público y que además soportó un intenso viento de arco a arco y que complicó el normal desarrollo del juego.

Y esa ventaja del viento favoreció a Camioneros en la primera parte del juego y a base de presión, fue metiendo al rival cerca de su área aunque no generó situaciones de peligro en los primeros pasajes, y que mucho tuvo que ver el hecho que los dueños de casa cuando tuvieron la pelota le faltó juego para asistir a sus peligrosos delanteros.

Por el lado de la visita, poco y nada, no tenían la pelota y le costaba mantenerla cuando la conseguían debido a la presión del adversario, sin embargo a los 19 minutos de esta primera etapa el Boxing enmudeció a la hinchada local; de una salida de lateral que jugaron para el delantero Gonzalo Mieres por izquierda, recibió sin marcas, se metió al área por izquierda y tras acomodarse rápidamente para la derecha, sacó un potente remate cruzado que se incrustó en el ángulo de Tomy Converso, reemplazante ayer del suspendido Alejandro Godoy. Sorpresa total.

Pese a que Camioneros le quedaba muy complicada la clasificación dado que a esta altura debía anotar tres goles para forzar por lo menos una definición desde el punto penal, comenzó a llegar con algo más de peligro forzando tiros libres y algunos tiros de equina hasta que a los 36 minutos una gran pelota le pusieron por derecha al goleador Jony Torres y al quedar cara a cara con el arquero, esperó a que el rival se jugase abajo y la picó cruzada para que la pelota besara la parte interna de la red, un verdadero golazo para sellar la igualdad.

La presión a esa altura era tal, que el Boxing comenzó a enfriar el partido haciendo tiempo, más de lo normal; el arquero tardaba en sacar, exageraban las infracciones para quedarse mucho tiempo en el suelo y así fueron consumiendo los minutos finales para irse al descanso igualando en uno.

Pese a que en el complemento Camioneros tuvo el viento en contra, se sabe que pese a o tener un jugador creativo, tienen jugadores de buen pie que saben cómo jugar por abajo y en espacios cortos para luego hacer correr a sus extremos, por ello no sorprendió que de movida ingresara Rodrigo Herrera por Favio Barría para darle mayor llegada al fondo por el andarivel izquierdo que fue la zona más floja del Verde en la primera etapa.

Y ese mejor control de camioneros, sobre todo aprovechando la zona derecha por donde subía una y otra vez Salazar, el dueño de casa tuvo su premio; a los 14 minutos justamente de una salida rápida de Salazar por ese sector, hizo volar aún más Jona Bustos quien llegó al fondo y sacó un centro potente a media altura que fue conectado de primera por el goleador Torres quien mandó la pelota a la red para colocar el 2 a 1.

Con más de media hora por jugar, Camioneros quedó a un solo tanto de llegar a la igualdad global en esta serie final, y cuando más presionaba por llegar a un nuevo tanto, lo tuvo Pichi Bravo llegando de frente tras la mejor jugada colectiva del equipo, pero su remate se fue apenas por encima del travesaño cuando la jugada pedía un pase extra hacia la izquierda por donde la pedía solo el goleador Jony Torres para anotar de forma sencilla.

Y ese envión anímico del Verde se vio truncado por la expulsión del mencionado Torres a los 28 minutos cuando tras un encontronazo con el zaguero Carlos Giménez, el juego ushuaiense Gabriel Peñarieta le mostró amarilla a ambos, y al artillero local le habían mostrado la primera cartulina tras anotar el gol del empate por haberse levantado la camiseta para dedicárselo a su padre fallecido, el gran Toto, quien siempre siguió a todas partes a los sus dos hijos.

Con ese bajón no sólo anímico sino que también numérico, le permitió a Boxing, que hasta ese momento no había generado nada, se había encargado de revolear la pelota lo más lejos posible, de contar con dos situaciones claras de gol, una se fue desviada y la otra fue detenida por Converso.

El Verde con poco juego y sin su faro arriba fue perdiendo peligrosidad pero nunca el amor propio de ir a buscar arriba, encima a los 38 minutos se desgarró el otro goleador, Jona Bustos sintió el tirón y le dejó su lugar a Morita Rojas, aunque el anfitrión ya no tuvo jugadas de peligro y el partido se fue diluyendo a partir de lo cortado que lo hizo la visita quien dejó su peor imagen en años visitando a esta ciudad.

Camioneros 2 – 1 Boxing Club

Tomás Converso 1. Nicolás Soto Luis Cárdenas 4. Gustavo de la Rosa Víctor Verón 2. Antonio Russo Juan Carlos Rosales 6. Carlos Giménez Sergio Henchos 3. Eduardo Duarte Jonatan Salazar 8. Luis Mateo Barcipeña Gustavo Bravo 5. Tomás Avilez Facundo Curruhuinca 10. Lucas Aranda Favio Barría 11. Cristian Bustamante Jonatan Torres 9. Cristian Ponce Jonathan Bustos 7. Gonzalo Mieres Moreira

DT: Pedro Abel Velázquez DT: Carlos Padín

Goles: 19’ Gonzalo Mieres Moreira (Boxing); 36’ y 59’ Jonatan Torres (Camioneros). Arbitro: José Gabriel Peñarieta de Ushuaia. Asistentes: Leandro Carracedo y Martín Lobo, ambos de Ushuaia. Cancha: Centro Deportivo Municipal. Cambios: 14. Rodrigo Herrera por Favio Barría, 15. Cristian Cantero por Sergio Henchos y 17. Roberto Rojas por Jonathan Bustos en Camioneros; 16. Héctor Reyes por Lucas Aranda, 18. Fernando Canteros por Tomás Avilez y 15. Facundo Mayorga por Luis Barcipeña. Suplentes: 12. Franco Juárez, 13. Marcos Abregú, 16. Alan Barría y 18. Omar Noel Ponce en Camioneros; 13. Víctor Hugo Contreras, 14. Gabriel Agüero en Boxing Club. Incidencias: 73’ Expulsado Jonatan Torres en Camioneros por doble amarilla.