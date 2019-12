Entrega de las tarjetas alimentarias

La Municipalidad concretó la puesta en marcha del programa de Inclusión para la Equidad Nutricional (IEN) con la primera entrega de tarjetas alimentarias a 270 beneficiarios.

Victoria Vuoto brindó palabras alusivas ante los beneficiarios.

Una de las beneficiarias recibe la tarjeta alimentaria.

USHUAIA.- Con la primera entrega de tarjetas alimentarias a 270 beneficiarios, la Municipalidad concretó la puesta en marcha del programa de Inclusión para la Equidad Nutricional (IEN), en un acto que fue encabezado por la secretaria de Políticas Sociales, Victoria Vuoto; en el centro cultural Esther Fadul, del que también participaron representantes del Banco de Tierra del Fuego.

En cada tarjeta se acredita un monto de 2.500 pesos, que se eleva a 3 mil pesos para las personas con celiaquía o diabetes. El dinero estará disponible durante los primeros días del mes y podrá utilizarse hasta el 27 de ese mismo mes. Si no se utiliza en su totalidad, el saldo no es acumulable.

Victoria Vuoto indicó que “el programa, que reemplaza a los antiguos módulos alimentarios, permite que puedan elegir los alimentos que van a adquirir, incorporar alimentos frescos, hacerlo con información y contar con el acompañamiento de la nutricionista del Municipio que está a disposición de todos y de todas”.

Vuoto dijo que “sabemos que ha sido un año muy difícil para muchos de los vecinos y las vecinas de la ciudad. Han sido tres años atravesados por una crisis económica brutal. En la provincia la pobreza aumentó de un 8% al 24% y eso obligó a que el Municipio adopte una política de acompañamiento permanente”.

La funcionaria indicó que “nos propusimos con el intendente Walter Vuoto crear esta tarjeta alimentaria para quienes necesitaban nuestro acompañamiento para llevar un plato de comida a sus casas. Y pensamos en la tarjeta porque implica que cada uno de los vecinos y las vecinas va a poder tener la libertad de comprar los alimentos en distintos comercios adheridos que son parte de este programa”.

Vuoto expresó que en este contexto de crisis, “es un paliativo que para nosotros es importante poner en valor y acompañarlo, no sólo de la tarjeta y del instrumento para que puedan adquirir los alimentos, sino de espacios informativos. Es importante ofrecer información, el acompañamiento de nutricionistas para saber cómo podemos mejorar la nutrición con esa plata que tenemos, para ayudar a una alimentación sana y saludable para los niños y nosotros mismos”.

La dieta

En el acto de entrega estuvo presente la Lic. en Nutrición Paula Poza Iglesias quien expuso sobre la importancia de una dieta completa y balanceada con la incorporación de frutas y verduras, y la elaboración de comidas que eviten el exceso de harinas y glucosa. En tal sentido, uno de los beneficios de la tarjeta alimentaria es la posibilidad de acceder a productos frescos que no se incluían en los módulos que históricamente se entregaban.

“Quiero agradecer al Banco Tierra del Fuego porque a través de ellos y la intermediación de Visa se pueden entregar estas tarjetas. Al equipo de Políticas Sociales, es un equipo que frente a esta situación económica tan compleja ha tenido que afrontar el acompañamiento de todos ustedes y muchísimos más que hoy no están acá porque son acompañados con otras herramientas”, expresó Poza Iglesias.