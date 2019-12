Devastador incendio

Se trata del supermercado Tierra del Fuego de calle El Alambrador en barrio CAO, el cual comenzó a arder ayer, en horas de la mañana.

El local quedó completamente devastado por el fuego y el humo.

Las pericias determinaron que ninguna abertura fue forzada y el inicio del fuego fue accidental.

RIO GRANDE.- El siniestro se inició a primera hora de la mañana del sábado durante el horario de apertura del local por lo que no hubo víctimas ni heridos.

El local en el acceso a la Margen Sur tuvo la llegada de varias dotaciones de bomberos, a partir de la activación de una alarma y el llamado de un taxista que pasaba por el lugar y vio el humo.

A partir de la intervención de los servidores públicos, el fuego ya estaba generalizado en todo el galpón de grandes dimensiones, por lo que demandó más de dos horas de labor, extinguirlo.

El incendio costó la fuente laboral de alrededor de 10 personas que estaban contratadas por la empresa de origen asiático que también posee otros emprendimientos comerciales en la ciudad.

Descartaron un atentado

Autoridades policiales se hicieron presentes en el lugar, entre ellos el subjefe de la Policía Provincial el comisario Mayor Oscar Barrios Kogan, quien expresó apenas fue informado de lo sucedido “por lo menos a prima facie no hubo forzamiento de aberturas, no habría intencionalidad, pero hasta que se vaya el humo e ingresen los peritos vamos a tener mayor certeza”, dijo.

Esa pericia finalmente se hizo una vez despejado totalmente el humo y extinguidos pequeños focos ígneos, determinando el perito de la división Bomberos que el origen del fuego se localizó en el sector de “línea de cajas”; siendo considerado como “hipotético accidental” a causa de “una falla eléctrica de conductos próximos al tablero eléctrico principal”.

Esto fue confirmado con el archivo de los registros fílmicos de cámaras de seguridad que no mostraron actividad de terceros ni ingreso alguno al local al momento de iniciado el siniestro.