Asumió Gustavo Melella

Gustavo Melella juró como nuevo gobernador de Tierra del Fuego. En su mensaje dijo que “La situación es crítica en nuestro país y en nuestra provincia” y aseveró que “tenemos muchos jóvenes, vecinas y vecinos sin empleo y una situación económica muy complicada. Es por eso que vamos a enviar un proyecto a la Legislatura, para reconocer esta situación y comenzar a encontrar soluciones para los fueguinos y sus necesidades”.

Gustavo Melella y Mónica Urquiza al ingresar a la ceremonia para la jura en el cargo.

USHUAIA.- Ayer, Gustavo Melella y Mónica Urquiza juraron como nuevo gobernador y vicegobernadora de Tierra del Fuego, en una ceremonia que se desarrolló en el microestadio Cochocho Vargas; que contó con la presencia de la presidente del Superior Tribunal, jueza María del Carmen Battaini y el gobernador saliente, Juan Carlos Arcando.

Los tres intendentes de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin; Martín Pérez, Walter Vuoto y Daniel Harrington, respectivamente; también dieron el presente en la multitudinaria ceremonia que fue transmitida por la Televisión Pública, para que pueda ser seguida en toda la provincia.

Luego de la jura y el traspaso de la banda por parte de Arcando, representantes de diversos sectores, veteranos de guerra, docentes antárticos, representantes de asociaciones por la diversidad y abuelos hicieron entrega al nuevo Gobernador del bastón de mando.

En su discurso, Melella sostuvo que “tenemos la decisión y la certeza de que lo que prometimos lo vamos a cumplir. La situación es crítica en nuestro país y en nuestra provincia. La emergencia económica a nivel nacional es un acto de sinceridad de lo que realmente está ocurriendo. Tenemos muchos jóvenes, vecinas y vecinos sin empleo y una situación económica muy complicada. Es por eso que vamos a enviar un proyecto a la Legislatura, para reconocer esta situación y comenzar a encontrar soluciones para los fueguinos y sus necesidades”.

El juramento de los integrantes del gabinete. Uno de ellos, Federico Runín, titular de la AREF.

Dijo que “necesitamos un Estado fuerte, que busque consensos, que tenga una gran fuerza interna en sus servidores públicos. Por eso vamos a crear la Escuela de Gobierno de la Provincia y vamos a llamar a paritarias libres y reales en los próximos días, donde nos sentaremos a discutir salarios, condiciones laborales y también el compromiso con la comunidad que los servidores públicos debemos tener”.

El nuevo Gobernador también se refirió a la relación con el ámbito privado e indicó a este respecto que “en nuestro Gobierno el sector privado va a encontrar un acompañamiento para poder invertir, generar trabajo y recursos”.

En otro tramo de su discurso dijo que “necesitamos una justicia fuerte, para lo cual propondremos una reforma judicial para que no haya intervención de la política en la designación de jueces. También necesitamos Municipios fuertes y consolidados, por lo que presentaremos un proyecto de ley para derogar la quita del impuesto inmobiliario a las ciudades”.

Industria y empleo

Al hacer referencia a la situación de la industria y el empleo; Melella dijo: “Sabemos hacia adonde vamos. Decían que teníamos que reconvertir la matriz productiva, pero eso por supuesto nunca ocurrió y sólo se perdieron empleos y empresas. Nosotros no vamos a buscar la reconversión, vamos a trabajar para ampliar la matriz productiva y generar empleo. Esta es nuestra máxima prioridad”.

Agregó que “hace dos o tres meses venimos trabajando con Alberto Fernández y con Matías Kulfas para extender el subrégimen de promoción industrial por el tiempo que la provincia lo necesite, pero eso va a ser en beneficio de los trabajadores y trabajadoras y no para que las grandes empresas se enriquezcan”.

Melella anunció además que “pondremos además al Banco de Tierra del Fuego al servicio del desarrollo y la producción. Vamos a generar una línea de financiamiento por fuera del sistema bancario, con fondos propios y tasa bonificada para que emprendedores y comerciantes salgan adelante, inviertan y generen empleo”.

Enumeró que “somos una provincia rica, con muchos recursos. Tolhuin tiene sus recursos naturales, Ushuaia cuenta con el puerto y el turismo, y la zona norte tiene la industria y los hidrocarburos. Los recursos naturales son de todos los fueguinos y no de quienes circunstancialmente los explotan. Por eso anunciaremos la creación de la Empresa de Hidrocarburos de Tierra del Fuego”.

Los intendentes Martín Pérez, Walter Vuoto y Daniel Harrington participaron del acto de jura de Melella.

Igualdad de derechos

El Gobernador también declaró que “necesitamos respetarnos, ser igualitarios, que mujeres y hombres tengan los mismos derechos y que tengamos los mismos derechos a la tierra, a la vivienda, a los servicios básicos. Ningún vecino de Tierra del Fuego AIAS debe estar privado de agua, cloacas, gas y electricidad, por lo que trabajaremos en conjunto con los Intendentes para alcanzar ese objetivo”.

Malvinas y Antártida

En su primer mensaje como gobernador, Gustavo Melella aseguró que “somos la Provincia más grande, porque somos Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Somos la Provincia Grande que defendieron Alfonsín y Néstor Kirchner. Somos también las bases antárticas y Puerto Argentino. Es una alegría y un orgullo en este sentido que el Presidente haya puesto en agenda nuevamente la Cuestión Malvinas. Gracias a nuestros veteranos por estar siempre. Además estamos en un lugar estratégico y por eso tenemos que amar y defender nuestra tierra. Por eso vamos a crear también el Instituto Fueguino Antártico con Alicia Castro”.

Cuidar los recursos

Finalmente, el Gobernador dijo que “tenemos que tener un Estado transparente. Por eso todos los servidores públicos deben cuidar los recursos y por eso hemos reducido en un 50% la planta política”.

Por último subrayó: “Siento una esperanza muy grande en la gente y es una responsabilidad inmensa para nosotros. Pero Argentina a partir de octubre se puso de pie de la mano de Alberto Fernández y de Cristina Fernández y vamos a acompañar ese camino. Nuestro compromiso es poner de pie a todo el pueblo de Tierra del Fuego, sobre todo centrando los esfuerzos en los mas pobres, los humildes y los que más lo necesiten”.

BERTONE

Ayer la diputada nacional y exgobernadora, Rosana Bertone publicó un mensaje por la asunción del nuevo titular del Poder Ejecutivo, al respecto señaló: “En el inicio de su gestión le deseo lo mejor al Gobernador Gustavo Melella y me pongo a disposición para colaborar, siempre y cuando las acciones sean para beneficiar al pueblo de Tierra del Fuego. Si estoy en desacuerdo con alguna decisión seré una opositora sana y constructiva. Y como siempre lo hice, ya comencé a trabajar desde el Congreso Nacional por los intereses de nuestra Provincia y para ayudar a Alberto a poner a la Argentina de pie”.