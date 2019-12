El sábado 7 de diciembre se inauguró una muestra muy particular en un espacio también muy particular, se trató de la muestra denominada “Aborígenes do fim do Mundo” del artista digital Daniel García y el lugar elegido para la presentación fue el Salón de Usos Múltiples del Barrio Naval en el Estado de Bahía, ciudad de Salvador (Brasil).

Daniel García.

SALVADOR DE BAHIA.- La muestra del artista fueguino Daniel García, representante de la Municipalidad de Río Grande, contó con 20 obras de los aborígenes selk´nam pintadas digitalmente teniendo como base fotografías ya existentes en blanco y negro. Para los fanáticos y seguidores de esta cultura, la novedad es la técnica utilizada ya que hasta la fecha no se contaba con imágenes en colores. Además, fue acompañada por una charla informativa del realizador fueguino Luis Soler y como intérprete se desempeñó -la también la organizadora del evento- Tatiana Ferreira Caldas.

Según los autores, el fin que persigue la muestra, además de hacer conocer las raíces humanas de los fueguinos, fue el de concientizar a los brasileños en cuanto a la defensa de sus propios aborígenes, que aún en pleno siglo XXI están severamente amenazados por incendios que mediante quemas intencionales e intensivas de la selva amazónica pretenden quedarse con sus tierras ancestrales con el único fin de acrecentar su patrimonio, sin importar el daño medioambiental y el perjuicio directo a los habitantes. Mediante la comunicación con los asistentes se hizo hincapié en la similitud del contexto que llevó al límite de la extinción a los naturales de Tierra del Fuego, como lo que está sucediendo en este momento en la selva brasileña. Lo más alarmante es la complicidad de las más altas esferas gubernamentales brasileras.

La muestra se vio coronada con un importante marco de espectadores, en un número aproximado de 100 personas en su inauguración, y permaneció durante todo ese fin de semana.

Cabe destacar la grata sorpresa del artista por el interés de los visitantes en las técnicas utilizadas y las historias narradas.