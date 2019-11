Suspendieron elecciones en la UNTDF

Es a partir de la presentación de una medida cautelar para que se garantice el derecho a la candidatura de una lista opositora. “Creemos que no ameritaba hacer un amparo, pero somos respetuosos” afirmó el rector José Castelucci y afirmó que la demora “puede generar algunos inconvenientes, entre ellos en el pago de salarios de diciembre”.

RÍO GRANDE.- La Justicia Federal hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la lista “Hacer Plural”, que advirtió que se estaría vulnerando su derecho a participación en el proceso electoral dentro de la UNTDF para elegir autoridades por el período 2019-2023.

El rector de la Universidad Nacional Tierra del Fuego, Juan José Castelucci, se refirió a la intervención en las elecciones que resolvió suspender el sufragio universitario previsto para los días 5 y 6 de noviembre a partir de la denuncia de supuestas irregularidades.

“En el tema electoral tenemos una junta electoral autónoma cuya presidenta es una persona jurídicamente intachable y hubo en la presentación de listas impugnaciones de distintos sectores, algunas impugnaciones les dieron favorables a aquellos que impugnaban y otros no dieron favorable, el sector que cree que se siente perjudicado ha acudido a la justicia”, dijo el rector en FM del Pueblo.

En este orden el juez Federal ha dictaminado interinamente suspender el acto eleccionario. “Somos respetuosos tanto de los órganos de gobierno de la Universidad como de la Justicia, aunque compartamos o no ciertos criterios, por lo que hemos suspendido las elecciones por instrucciones del juez”, explicó.

“Un sector pensó que lo que había dictaminado la Junta no estaba bien, pero a derecho estaba lo que había dictaminado la Junta, también dictaminó el cierre del padrón cosa que hubiera dejado abierto para incorporar más alumnos, ellos dictaminaron otra cosa, hay cosas que pueden gustarnos o no, pero están aprobadas y nadie las cuestionó”, sumó.

Castelucci señaló que “esta situación es por demás preocupante porque al suspender el acto eleccionario dependemos de cuándo levante la justicia esta medida provisoria, pero los plazos no sabemos si van a dar porque hay cambios de autoridades que se van a dar el 17 de diciembre y sería una situación institucional bastante compleja porque no va a haber quien firme los sueldos y el tema académico es complejo y esperamos que se resuelva lo antes posible de la mejor manera”.

“Nosotros hemos sido muy respetuosos de todos”, dijo el rector y agregó que “las autoridades debían arrancar en diciembre, es decir que vamos a tener los sueldos de ese mes con algún tipo de complejidad, esperemos que se pueda solucionar antes, nosotros estamos respetando todas las normas internas como externas de la Universidad, creemos que no ameritaba hacer un amparo, pero son distintas posturas que la justicia a nosotros nos notifica, hay varias cosas”.